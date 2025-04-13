阿嬌炒麵:基隆市仁愛區仁四路29號二樓，電話: 02 2426 5089，營業時間:10:00-18:00(星期二休)

說到基隆炒麵，相信絕多數人會想說「咖哩炒麵」，其中又以阿華和正老牌咖哩麵最為觀光客所知，事實上咖哩炒麵這一味，基隆很多地方都有賣，比方這幾年大滿為患的「仁愛市場」，當中的代表店正是人氣搶搶滾，假日一位難求的「阿嬌炒麵」。結論，最好別假日去湊熱鬧，要不就是避開用餐時間...味道上個人覺得中規中矩，咖哩炒麵.什錦麵皆然。

要說小時候仁愛市場就是基隆的婆婆媽媽買完菜順便簡單吃一餐的地方，鮮少有觀光客，但近十年來觀光客大量從基隆廟口湧出，當中又以孝二路商圈、仁愛市場為最...尤其是假日的仁愛市場可說是家家人滿為患..當然阿嬌炒麵更是一位難求，基隆人熟客混著大量嚐鮮的觀光客..夏天的冷氣，確定讓人有一點吃不消，怕難的朋友建議涼快一點再來。當然，我指的是整個仁愛市場。

阿嬌在仁愛市場二樓，應該，可能，搞不好是餐位最多的一攤，檯前、方桌最少3、40個位子，但用餐時間依舊得排隊等候位。餐點方面自然以各種炒麵為主，不想吃麵的也有燴飯，炒牛肉、湯品等選擇。炒麵方面有海鮮、各種肉類，可加咖哩or沙茶。記得，先到櫃台點餐，再等候位，不要一屁股坐下....沒人會理你的。

什錦麵可炒、可煮都是85元，以市場來說真的談不上便宜。但還是那句話，偶爾吃之，倒也無所謂多那一二十元。

湯是有味道，但不是我好的那種炒過的鑊氣，倒也不是不好吃，就是非我好的那種什錦麵的湯頭。

麵條是沒了鹼味的油麵，口感有一點像雞蛋麵的黃麵，泡了湯微微發漲，吸了點微微的海鮮湯甜，還不錯吃。

配料很齊全，蝦子、豬肉、肉片，蛤蜊、魚丸、貢丸，什錦麵該有的食材都有，豐富度上倒也算是不差。

咖哩肉絲麵麵75元。麵條應該是一樣的，蠻吸咖哩醬汁，微鹹微辣，但咖哩的香氣和眼睛看到有一點落差，或者應該說我是拿阿華、正老牌等比較常吃的咖哩炒麵相比，總覺得咖哩的味道略淡了一些，但炒出的鑊氣倒是挺不錯，興許還是點單純炒麵便好。

阿嬌炒麵:基隆市仁愛區仁四路29號二樓，電話: 02 2426 5089，營業時間:10:00-18:00(星期二休)

不知不覺從【基隆美食懶人包】火車站．廟口小吃35攤吃到吐總整理，一舉攻略小吃、正餐、甜點（小虎吃貨團）後，又寫了50多篇我記憶中的基隆老味道。

【基隆老味道之一】六十年老店.三角窗麵擔.乾麵.餛飩湯加蛋.老基隆人才懂的平凡美味

【基隆老味道之二】老牌莊燒賣大王.七十年老店新開張.絕味燒賣湯重現江湖

【基隆老味道之三】三坑菜頭滷.基隆人才知的關東煮.菜頭.五花肉.豬軟管.豬硬管.豬肚帶.豬肺.魚漿製品全下鍋

【基隆老味道之四】阿玉炒牛肉,基隆人才懂的沙茶香

【基隆老味道之五】三沙灣麵線羹.魚漿包大腸頭.基隆限定口味麵線

【基隆老味道之六】三德沙茶牛肉麵.流浪頭汕頭炒牛肉麵的發源地.復旦路四選一.咖哩炒生腸是一絕

【基隆老味道之七】劉銘傳路一甲子基隆老味道「老店豆干包」.一次告訴你三種被台北人誤會的基隆美食.豆干包、米粉炒、魷魚羹

【基隆老味道之八】春美肉圓+進益麵線焿.田寮河畔飄香四十年不變的組合家鄉味

【基隆老味道之九】阿芬咖哩沙茶牛肉炒麵.三沙灣四十年老店

【基隆老味道之十-豬肝腸】基隆鹹湯圓豬肝腸（大觀圓）.仁愛市場一甲子老攤標配

【基隆老味道之十一】豬灶麵線羹(包大腸).基隆人才知道的祕境麵線羹.五十年三代單賣一味一年只賣兩小時

【基隆老味道之十二】基隆一甲子肉圓攤.白磚厝肉圓.肉圓配豆干包基隆的標配

【基隆老味道之十三、十四】華燈初上限定.四十年老攤:崁仔頂紅燒鰻魚羹.大麵炒.鴨蛋滷肉飯.再加碼無招牌三角鹹湯圓

【基隆的老味道之十五】老林沙茶汕頭牛肉店.流籠頭復旦路基隆沙茶咖哩牛肉一條街.三十年好滋味

【基隆老味道之十六】金龍肉焿.三沙灣美食扛霸子.羹甜湯鮮飄香四十載

【基隆老味道之十七】東家館.蔥油餅.餛飩.蛋餅基隆多得是你不知道的美食

【基隆老味道之十八】基隆五層豬腸湯.盪氣迴腸是基隆最美的平凡味.基隆多的是你不知道的美食

【基隆老味道之十九】郭家巷頭粿仔湯.七十年基隆真正巷弄美食.獨門豬眼窩肉好吃又不恐怖

【基隆老味道之二十】基隆夜市六十載老店.金茶壺八寶冬粉.一碗三種羹多重享受.魚翅肉羹嘛金讚

【基隆老味道之二十一】名古屋日式甜點.五十載港邊日式甜滋味.招牌白頭翁絕好調

【基隆老味道之二十二】順伯三輪車肉圓.西定路老肉圓攤，絕妙肉圓透芋粿好滋味

【基隆老味道之二十三】一甲子老店.洪記粿仔湯(信一路店).豬腸粥是隱藏版美食

【基隆老味道之二十四】廟口百年吳家鼎邊趖.基隆多得是你不知道的美食

【基隆老味道之二十五】謝家60年正宗古早味米漿.基隆人的下午茶.油條插米漿.站著吃嘛甘願

【基隆老味道之二十六】基隆早餐解答.素志久碳烤三明治(原九號七十年老難碳烤三明治).基隆遊子的鄉愁滋味

【基隆老味道之二十七】曾家鍋貼店.媽祖宮口(慶安宮)旁三十年老店.金黃油酥脆皮鍋貼.兩面黃極品煎包

【基隆老味道之二十八】基隆五十年絕味零食「放屁豆」.手工碳火烤豌豆.胡椒辣粉必灑

【基隆老味道之二十九】豆簽羹.廟口一甲子老店.你不知道的基隆絕品美食

【基隆老味道之三十】阿本燒賣.超大燒賣湯配廣東乾麵.基隆美食八十年來的祕密

【基隆老味道三十一】封神白斬雞.基隆七堵隱藏版白斬雞.雞湯切仔麵雙絕

【基隆老味道三十二】暖暖車站暖暖老街暖暖米粉湯.甜不辣尬冰冰粉圓豆花

【基隆老味道三十三】鐵支路邊古早味什錦麵.料滿味鮮還有大量蔬菜.暖暖老街前四十年的暖暖老滋味

【基隆老味道三十四】三沙灣五十年老店中船(翁)原汁牛肉麵,記憶中基隆牛肉麵的滋味

【基隆老味道三十五】長腳麵食.野花那有麵香深.豬腳.豆干炸.扁食湯巷弄一甲子美味火候

【基隆老味道三十六】全家福酒釀湯圓元宵.基隆名物廟口夜市五十年傳奇老店

【基隆老味道三十七】碇內二十年老麵店.黃麵.豬腳湯.絕品五花肉

【基隆老味道三十八】孝三路無名粿仔湯.四十幾年老攤.一星期四天每天一個半小時.只賣粿仔湯.滷味兩樣

【基隆老味道之三十九】貝貝貢丸麵.坎仔頂五十年老麵店.基隆宵夜靈魂處

【基隆老味道之四十】小文肉焿魯肉飯.在地飄香四十年老滋味.老闆熱心公益

【基隆老味道四十一】來來粿仔湯.四十年老店.酸菜粿仔湯配豬肚帶.基隆人的滋與味

【基隆老味道四十二】三姐妹熱炒.基隆名物一桌包.基隆散飲文化.沒在這坐下喝兩杯.別說你懂基隆

【基隆老味道四十三】基隆隱藏版好麵.德安路豆奶霞乾麵.雙蛋乾麵佐三辣椒醬配餛飩湯

【基隆老味道四十四】兩利餛飩大王.乾麵加餛飩湯七十年不變基隆味.豬心絕品

【基隆老味道四十五】林家肉圓.信義市場一甲子排隊老店.獨賣一味.一星期只賣三天.一天只賣兩小時

【基隆老味道四十六】龍門客棧麵店.基隆一甲子江湖碗.吉古拉湯獨門湯品

【基隆老味道之四十七】孝三路魷魚羹肉圓.基隆紅糟肉圓配魚漿包魷魚羹巷內到巷外飄香一甲子

【基隆老味道四十八】阿祿咖哩沙茶專賣店.流籠頭隆名物沙茶咖哩炒麵四強.炸三鮮絕品.下水湯食材豐富

【基隆老味道四十九】稻香軒.基隆一甲子乾麵餛飩湯老店.黑白切白斬雞雙絕

【基隆老味道之五十】阿華陽春麵.巷弄飄香一甲子.乾麵.扁食湯.白斬雞.隱藏版基隆味

【基隆老味道之五十一】小峨嵋川菜館.基隆一甲子老餐館.糖醋黃魚.九轉肥腸記憶中的基隆川菜味

【基隆老味道之五十二】阿忠古早麵店.巷弄的漏網麵香.獨門紅醬乾麵配三色湯.滿滿基隆味

【基隆老味道之五十三】玉山號.一甲子基隆什錦麵.隱藏版料理類卜肉香酥無骨炸排骨

【基隆老味道之五十四-信義市場第三彈】家弘米粉湯.信義市場30年老攤.湯頭濃郁.小菜豬眼.硬管.天梯黑白切

【基隆老味道之五十五】基隆散飲一條街四十年老店.遠東蚵仔煎.基隆蚵仔煎就該是這味

【基隆老味道之五十六-仁愛市場美食】櫻壽司.基隆四十年台式握壽司老攤.30元味噌湯魚肉滿滿

【基隆老味道之五十七-仁愛市場美食】四十年老攤兩全天婦羅.牛蒡天婦羅.吉古拉.蛋腸不可少.燒賣隱藏版

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