「築夢森旅」位於嘉義縣中埔鄉，園區內設有寬敞的停車空間，有一大片綠意盎然的大草坪，讓人能直接停放愛車

星光營區設有六台露營車，以ㄇ字型排列成一個獨立區域，非常適合與家人或朋友一同前來享受愜意的露營時光

這邊還有設置飲水機、公用冰箱、洗手台及多間廁所使用～

剛停好車，正準備卸行李時，一隻毛髮柔順、額前還有可愛瀏海的小馬正悠閒地在草坪上啃食青草

牠時不時抬頭看看我們，彷彿在打招呼，這樣近距離接觸，讓人覺得新奇又溫馨！

之後，又多了一隻活力十足的小黑羊，屁顛屁顛地跟在馬兒身後，模樣逗趣極了，活像牠的小跟班！

「築夢森旅」入住時間為下午１６：００，退房時間為隔天早上１１：３０

如果提前抵達，不妨先四處走走，園區裡飼養著一群活潑可愛的小動物

牠們將陪伴度過瑣碎的時間，讓旅程更加充實豐富，保證一點都不無聊～

園區人員飼養的萌寵狗狗，熱情如火的跳起來和紜紜打招呼～

完成 「築夢森旅」指定活動，贈送的小禮物鑰匙圈好看又實用！

夏季和冬季的活動體驗行程略有不同，建議要提前預約喲！

這裡有販售可愛的吊飾娃娃，紜紜一眼相中最愛的鯊魚娃娃，開心表情全寫在臉上～

現場有木製玩具，紜紜不吵不鬧的自己玩了好久～

貓咪的家目前有六隻流浪貓～

呆萌可愛的黃色小鴨鴨～

這是一隻有禮貌會敬禮的豬，前提是手裡有牠想吃的食物～～～ＸＤ

還有一隻迷你麝香豬，溫馴又親人，輕輕撫摸時，牠還會像小狗一樣享受地翻肚喔～

「獨角仙標本製作」 這次體驗讓我對獨角仙有了全新的認識，從觀察牠堅硬的甲殼，到親手固定姿勢

每個步驟都需要細心操作，雖然過程需要耐心，但當標本完成的那一刻，成就感滿滿！

「草頭娃娃DIY」材料包內含黑絲襪一雙、三條橡皮筋和一對眼睛

將泥土與種子裝入絲襪，用橡皮筋塑造鼻子和耳朵，再用毛繩黏出五官

帶回家後只要細心澆水等待發芽，就能擁有一個獨特又可愛的綠色裝飾～

「Pizza DIY」讓孩子享受動手樂趣，從揉麵糰到精心擺放食材，每一步都充滿參與感

披薩放入窯烤後香氣四溢，餅皮酥脆、餡料濃郁，自己動手做披薩，既美味又好玩！

「手洗野生愛玉體驗」透過自己的雙手搓揉愛玉籽，經過一段時間的靜置

就會變成軟軟QQ的愛玉，最後加入糖水和檸檬汁，冰涼又好喝！

「攀岩體驗」挑戰自我極限！透過循序漸進的攀爬，不僅鍛鍊體能，更能克服對高度的恐懼

成功達成指定高度任務，還能獲得一張挑戰證明獎狀，滿滿的儀式感，成就非凡～

築夢森居擁有一個小朋友超愛的室內遊樂區，不用擔心風吹日曬或雨淋

坐在鞦韆上，依偎著巨大的熊娃娃，感受滿滿的安全感

有可愛的木頭ㄅㄨㄅㄨ可以騎～

大池塘邊，鴨子划水，天竺鼠蹦跳，小朋友笑聲不斷，快樂就在這裡！

落雨松區共有六台露營車，我們當天入住其中一台，在這能感受到與大自然零距離的寧靜與愜意～

露營車外有垃圾桶和資源回收以及洗手台

戶外區有木桌椅，有屋簷遮擋，下雨天也不害怕會淋到雨～

鑰匙上的黑蠍與房名相互呼應！

雙人床搭配三面窗戶採光極佳，睡前記得將窗戶遮陽放下來，才不會早晨被亮醒～

入住當晚氣溫約14度，棉被很溫暖，床墊軟硬適中有支撐力，枕頭高度很好睡

床邊多餘小空間拿來放置手機或是眼鏡剛剛好～

床墊和地板沒有很大的高低差，任何年紀的小孩都不怕翻滾掉下來受傷

櫃子內部有超大空間，可以放嬰兒推車或是行李箱

野奢豪華露營車， 寬敞舒適，設備齊全，讓人完全不必擔心野外的不便

整體空間雖然不算大，但規劃得十分巧妙，不會讓人有侷促的感覺～

冷氣使用可愛的冷氣隔板，風不會直接吹人造成不舒服

提供熱水壺、冷水壺以及杯子

房間和浴室之間有拉門，如廁隱私不用擔心外露～

上下舖獨立的小空間睡起來很有安全感

淋浴時踩在中央突起的地方最止滑安全，蓮蓬頭水量大，不會忽冷忽熱，地上設有兩個排水孔，洗澡時不會積水～

非按壓式吹風機使用起來不會手痠

提供大毛巾和小毛巾

乾溼分離拉鏈設計，讓水不會噴濺外面～

沐浴洗髮二合一的盥洗用品，香氣自然芬芳

浴室有透氣窗，讓空氣流通不悶臭，貼心設置免治馬桶～

露營車有獨立衛浴，不用到外面跟其他陌生人共用浴室，這點超級加分～

晚餐來到森居食堂享用風味料理

餐點為四人餐(會依照入住房型人數提供相應餐點-菜色數量不太一樣)

香草茶色澤草綠，喝起來有淺淺甜味，是很特別的飲品

香椿的清香與蛋的嫩滑相互交融，醬油膏的鹹甜更是畫龍點睛，簡單卻讓人回味無窮！

苦茶油雞用大量薑爆香，雞肉十分入味，吃起來不乾柴，依然保有嫩度

高麗菜清甜爽口，口感鮮嫩，大人小孩都喜歡，一口接一口停不下來！

酥炸溪蝦超級下飯，口感酥脆不刺嘴，蝦殼稍微咬一咬就能直接吞

搭配青蔥與大量蒜酥，帶著胡椒的香氣，鹹香夠味，非常適合當下酒菜！

胡麻醬龍鬚菜口感爽脆，不會粗硬，醬汁濃香滑順，完美提味！

白飯粒粒香Ｑ，吃完還可以再續加

苦茶油拌飯超香，完全不油膩，也沒有油耗味，搭配一點醬油膏更添風味！

夜間生態導覽是一場充滿驚奇的體驗，隨著導覽員的解說，我們探索了夜間動植物的神秘世界

如果你對大自然充滿好奇，夜間生態導覽絕對是一個不容錯過的活動～

與蛇近距離的互動，感受牠光滑的觸感，讓人不禁心跳加速起來，我為自己的勇氣鼓鼓掌！

攀木蜥蜴爪子強壯及尖銳，能牢牢抓住物體，小小身軀動作相當靈活～

一大早還沒吃早餐，我和紜紜先去小動物區餵兔子，毛茸茸的兔子吃著草，紜紜專注地看著，眼神中充滿了認真：＞

築夢森居早餐飲品有咖啡、牛奶、柳橙汁、紅茶以及豆漿，選擇多多～

大人和小朋友的早餐內容物差不多，主要在份量和食材上有所不同

莓果貝果口感軟Q且紮實，炸物類香酥可口，水煮蛋富含蛋白質，水果鮮甜又營養

這一份早餐吃完後，讓人感到飽足，為新的一天注入滿滿的元氣！

免費的「與蛇共舞」時間，每次出場的蛇都不太一樣～

小哥哥真的是勇氣無限，面對真蛇就像面對玩具蛇一樣輕鬆，不敢摸蛇的紜紜，只好學蛇吐吐舌頭～～（笑）

吃飽後緊接著參加早上的「生態探索」活動～

蘇卡達象龜體型龐大，擁有堅硬的外殼，走路時行動相當緩慢

有看過這麼帥氣的別針嗎？（笑）

園區有個超特別的樹屋，是小朋友們最愛的秘密基地，也是許多網美爭相來拍照打卡的景點～

世界十大奇樹「彩虹桉」樹幹像彩色畫筆刷過一樣，繽紛又夢幻！

接著大家輪流把耳朵貼在樹幹上，靜靜聆聽這棵「會唱歌的樹」的聲音

可愛的水牛有著一雙靈動的大眼睛，彷彿能透過眼神傳達無聲的情感～

「生態探索」活動讓人大開眼界！大家不但看到了各種奇特的動植物，還學到了許多自然知識

那些以前從來沒注意過的細節，竟然這麼有趣，讓人忍不住想要更深入了解大自然～

最讓人期待的「攀樹體驗」，經過教練的指導漸漸掌握了攀爬的訣竅，學會如何運用力量和技巧，一點一滴地越爬越高

而且還能在樹上盪鞦韆！這個體驗讓人既興奮又放鬆，仿佛整個人融入了大自然的懷抱，超好玩！

這裡的體驗活動豐富多樣，每個季節都有不同的驚喜，讓人每次來都有新鮮感

住在這裡時間過得超快，整天都被可愛的小動物圍繞，讓人感到無比放鬆～

露營車既舒適又有家的感覺，餐點更是美味，無論是早餐還是晚餐，都讓人回味無窮！

在「築夢森居」的每一刻，都是一段美好的回憶，絕對值得推薦！

輸入金亮亮專屬優惠碼：pickupuu

A.平日訂房雙人房贈送獨角仙標本(不含框*1位)

B.平日三人房贈送獨角仙標本(含框*1)

C.平日四人房贈送獨角仙標本(含框*1)+攀岩1位

D.假日訂房每間房贈送草頭娃娃*2位

以上活動是平旺日贈送！

築夢森居

電話：0905 931 112

地址：606嘉義縣中埔鄉深坑村內灣2號

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