哈囉大家好，今天姬蝶要來跟大家分享一間位於屏東內埔老街的厲害美食喔～這間可是傳承了四代的六堆客家麵店，大家都叫它榕樹下麵店啦！說到屏東內埔老街，這間榕樹下麵店的客家麵真的是很多在地客家人從小吃到大的回憶呢！雖然現在榕樹下麵店的價位有稍微調整，不過現在可是全面升級成大碗的份量了喔，讓你一次吃個過癮。

像我這種習慣吃傳統客家口味的人，他們家的麻醬麵跟客家粄條真的是我的心頭好，那種熟悉的味道，真的是充滿懷舊感。聽說以前務農的爸爸媽媽，就算生活再怎麼辛苦，只要帶小朋友去看完醫生，也都會習慣帶他們來榕樹下麵店吃碗麵，安撫一下孩子生病的心情，這也代表了傳統客家爸爸對家人的愛。你想想看，以前的農民靠天吃飯真的很不容易，而且很多家庭一次都會生六到八個小孩，雖然生活很清苦，但是大家都還是很開心的過日子呢！客家人就是這麼一個傳統的農業社會，大家靠著老天爺賞飯吃，過著晴耕雨讀的生活。因為務農很需要人力幫忙，所以家長都會希望孩子們可以努力讀書，將來可以出人頭地，改變自己的命運喔！

他們家的紫色花生豆腐看起來超特別的，吃起來的口感很像果凍那樣滑嫩，沾上香噴噴的蒜蓉醬油膏，鹹鹹的味道超級下飯，聽說很多客家人都會特別點上一盤來吃，這可是很道地的客家風味小吃呢！

我個人是點了他們的麻醬麵，而且一定要再加一點辣油，吃起來更是香辣夠味，保證讓你一口接一口，真的是百吃不厭！而且這種好味道，懂吃的老饕們一定都知道，這可是他們家的招牌麵點喔！好吃的秘訣就在於他們用紅蔥頭肉燥跟雞骨豬骨一起熬煮入味的高湯，最後再撒上一些豆芽菜跟韭菜，整個畫龍點睛，味道更上一層樓！老闆創業的心情其實就跟以前的農夫一樣，都是靠天吃飯，不知道能不能成功，但是如果不勇敢去嘗試，一定會後悔啦！