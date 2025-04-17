哈囉大家好！今天寶寶要來跟大家分享一個超棒的台南住宿體驗喔～這次入住的是在台南市北區，名字很可愛叫做小鹿文娛【路徒行旅台南成大館 Roaders Hotel Tainan ChengDa】，它可是離台南火車站跟成大校區都超近的，真的是個很推的台南住宿推薦啦。

寶寶覺得台南真的是一個充滿溫潤人文氣息，讓人可以放慢腳步好好享受生活的城市耶。這裡的樹都長得超有味道，粗壯的樹幹加上茂密的氣根，看起來就像是慈祥的老爺爺，鬍鬚還會在風中飄逸，呵呵笑的感覺！而且樹蔭超大，可以幫辛苦奔波的人們遮陽。當然，說到台南，絕對不能忘記它深具特色的美食，所以台南總是大家旅遊的首選啦！

說到寶寶我啊，這一年竟然已經造訪台南四次這麼多了。神奇的是，每一次來到台南，都會有不一樣的新發現，而且因為環境不一樣，連自己的心情好像也會跟著變化呢！這次寶寶入住的是靠近我大學母校附近的【路徒行旅台南成大館】。這個【路徒行旅台南成大館 Roaders Hotel ChengDa】啊，是小鹿文娛集團旗下的新據點，聽說才剛開幕沒多久，外觀看起來就嶄新又很有質感喔。它距離台南火車站真的超近，而且跟成大校區只隔一條街，交通跟生活機能真的是一級棒！

對於開車的朋友也不用擔心喔，附近都有停車格跟公費的停車場。如果是騎車的話，門口也可以直接停放，停車這方面真的是超級方便的。而且啊，走廊邊還有一整排嶄新的腳踏車，是特別提供給住宿的旅客，讓大家可以輕鬆地探索附近的景點喔！就從【路徒行旅台南成大館】出發，輕輕鬆鬆展開一趟透過感官仔細品味台南這個溫柔敦厚的古都的輕旅行吧！

【路徒行旅台南成大館】黑色的沉穩大門，透出溫馨明亮的燈光，感覺就像張開雙手歡迎遠道而來的旅人，在告訴大家：「我這邊是你們旅程中的休息站，來我這邊歇歇腿，休息是為了走更遠的路！」 推開大門之後，又是另一個視覺上的驚喜喔！大廳雖然不是很大，但是整個空間設計都是以溫暖的木質調為基本元素。櫃台也很特別，是木質跟鐵製窗花互相結合，既有特色又不會覺得突兀。在溫馨的燈光下，感覺完美的融合了傳統文化跟現代時尚感的風格，那個高高低低的高腳圓桌，還有沉穩厚重的皮質圓凳，簡直就超有時尚餐酒館的FU啦！

櫃檯上還很貼心地提供了🏠景點推薦🍲🥘美食地圖👏店家五星好評的QR CODE喔！最吸引我目光的打卡景熱點，營造的是熱情的美式冒險風格，很有墨西哥沙漠的感覺，桌上還有像旅人會用的水壺、旅行書、放大鏡、旅行皮箱等等！背景還有仙人掌跟沙漠中的動物骨骸，完全呈現了異國旅行的元素，讓人超喜歡的啦！連電梯裡面都有提供日式老建築景點的資訊，是不是超貼心？說到台南啊，最不缺的就是這些日式老建築了，像寶寶之前就去過安平樹屋呢！

【路徒行旅台南成大館】的設施非常現代化，電梯上樓跟房門都是用磁卡感應式的。成大館總共有12層樓，我們這次住在1005號雙人房。房間裡面的空間雖然不大，但是設備簡單而且該有的都有，真的是麻雀雖小，五臟俱全啊！裡面有很有質感的飲料杯、紅茶包、咖啡包、水壺、吹風機等等。浴室是乾濕分離的，也有提供浴巾跟毛巾。因為他們是環保旅宿，所以不提供一次性盥洗用具喔。不過小鹿文娛有推出可以購買的「彩虹盥洗組」，顏色超繽紛，而且還支持性別友善！小鹿文娛每賣出一份盥洗組，都會向環保相關團體捐贈一部分的金額，真的是在實踐環保愛地球的行動耶！

才剛看完房間，剛好就捕捉到台南專屬的美麗夕陽，那夕陽的餘暉超級溫柔，一點都不會覺得刺眼！櫃台小姐看到寶寶拍到的夕陽，還超級驚艷的，她說她從來沒有好好看過自己家鄉台南的夕陽，因為都在上班啦！

稍微整理一下之後，我們就到櫃檯人員特別推薦的2樓公共休憩區。果然讓人特別讚嘆，這裡的設施非常溫馨舒適，讓人感覺在這裡就像回到自己的第二個家一樣自在，休閒設備也超齊全的，提供很多療癒身心的小點心，還有寬廣舒適的休憩空間，可以在這裡很放鬆的用餐、休息、看電視，真的可以好好放下旅行中的疲憊耶！

接著我們就到附近找吃的。因為【路徒行旅台南成大館】就靠近台南火車站跟成大校區，交通超便利，生活機能又好，小吃也超級多，完全不用擔心找不到東西吃！吃飽飯後，就到處走走逛逛，然後再回到房間欣賞夜景。接著就好好的洗去一身的疲憊跟黏膩的汗水，然後一邊看電視一邊就準備睡覺啦。【路徒行旅台南成大館】的床鋪超級舒服，軟硬度剛剛好。

值得一提的是，【路徒行旅台南成大館】還有提供24小時自助洗衣的服務，這對於旅行的人來說真的是超級方便的，特別是長時間旅行的背包客之類的旅人！第二天，在微微的晨光中，我們到成大校園裡面散步了一圈，然後就踏上回家的路途了！因為前一天我的愛車小綠綠突然冷氣故障，沒有辦法馬上修好，修車的業者又開出很誇張的價錢！實在不想在回家的路上被困在鐵皮烤箱裡面受罪，只好趁著毒辣的陽光還沒發威之前，趕緊逃回台北！

發自內心好喜歡【路徒行旅台南成大館】帶給我的美好感覺，同時也帶給追求旅行快樂，但難免會風塵僕僕的旅人，一個有家一樣溫馨的落腳處，寶寶跟老爺都非常欣賞【小鹿文娛】的用心！雖然這次因為車子的突發狀況有點小遺憾，但也給了我們下次再來台南的理由啦！

店家資訊：路徒行旅台南成大館 Roaders Hotel Tainan ChengDa

🏠館址：臺南市北區前鋒路318號, Tainan, Taiwan

🈺營業時間：24小時營業