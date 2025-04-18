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宜蘭礁溪親子住宿推薦：白宮渡假勝地！獨家氣墊溜滑梯、球池、電動車玩到瘋，近海邊東門夜市超方便！

2025-04-18 00:11:00 文字：齊齊媽咪☆蚊子
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齊齊媽咪☆蚊子

齊齊媽咪☆蚊子

哈囉各位親愛的讀者們，今天要來跟大家分享一個超棒的親子度假勝地喔！身為部落客，當然要用最生活化的口語來好好介紹啦！這次安琪拉和千千夫妻檔一起衝到宜蘭玩耍，入住的就是在宜蘭礁溪的「白宮渡假勝地」！說到宜蘭礁溪親子住宿，這間擁有全礁溪獨家的氣墊溜滑梯，還有超好玩的球池跟各式各樣的電動車可以租借，簡直就是為了孩子們量身打造的快樂天堂啊！難怪人家都說這裡是度假勝地呢！

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一看到「白宮渡假勝地」本館，那個美式白宮外觀真的讓人眼睛一亮，顏值超高的啦！而且這裡提供的設施超多，就是要讓小朋友們盡情放電。

！像我們家底迪雖然已經是國中生了，訂房的時候說了三大一小，沒想到飯店還是貼心地安排了親子房型給我們，房間超級大的！一進房間就覺得很有質感，高級的寢具和擺設讓人感覺很舒適。

更驚喜的是，房間裡面竟然還有一個溜滑梯跟木馬耶！雖然安琪拉看到這個就想起鵝子小時候可愛的模樣，不過這個可愛的設施真的只有小小孩才能使用啦。房間裡還有獨立的浴池跟淋浴間，最棒的是在房間裡面就能夠泡溫泉，玩累了馬上就可以享受一下。

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稍微休息一下後，我們就到餐廳享用精緻的下午茶。他們的用餐空間也很可愛，餐廳的名字叫做「# 午桑」，是不是超Q的！

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吃飽喝足後，還可以到飯店周邊騎腳踏車欣賞美景，順便消耗一下熱量。你沒聽錯，這裡離海邊超近的耶，還可以遠眺到 龜山島 喔！聽著海浪聲，真的超級療癒放鬆的。晚上，我們還跑去 東門夜市 覓食，好好犒賞一下五臟廟。

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回到「White House 白宮渡假勝地」，夜晚的環境也很安靜美麗，還能聽到蟲鳴蛙叫聲。當然不能錯過在房間裡繼續泡湯，疲憊的身心瞬間都解放啦！

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隔天早上起床，也不用擔心早餐的問題，他們有提供簡單又美味的自助式早餐。

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安琪拉這次住完「White House 白宮渡假勝地」的心得就是，來這裡真的可以什麼都不帶，只要帶著一顆放鬆的心情，無憂無慮地享受假期就對了！尤其是家裡有小朋友的把拔、馬麻們，更是可以放心地帶孩子來這裡FUN電度假，這裡不只有超多親子友善設施，周邊還有美麗的風景和好吃的美食，真的是名副其實的【勝地(聖地)】啊！

 

宜蘭礁溪親子住宿推薦：白宮渡假勝地！獨家氣墊溜滑梯、球池、電動車玩到瘋，近海邊東門夜市超方便！白宮渡假勝地(下午茶+早餐)

地址：宜蘭縣礁溪鄉大塭路34之5號

電話：0938-380-789

訂房：https://www.bbnet.com.tw/thewhite/reserve/index.php?lang=tw&c=pack&m=info&pid=54

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地址：宜蘭縣礁溪鄉興農路266-3號

營業時間：一~日10:30–17:00

電話號碼： 0978-838-895

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地址：宜蘭縣冬山鄉光華二路36號

營業時間：一~日9:00-17:00

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宜蘭礁溪親子住宿推薦：白宮渡假勝地！獨家氣墊溜滑梯、球池、電動車玩到瘋，近海邊東門夜市超方便！八方悅鍋物(羅東店)

地址：宜蘭縣冬山鄉廣興路90巷61-1號

電話：03 961-1978

營業時間：一~五11:00-14:30、17:00-21:00；六日11:00-21:30

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