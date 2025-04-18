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【高雄必比登美食】北港蔡三代筒仔米糕：傳承三代的好滋味，特色湯品一吃就愛上！

2025-04-18 00:11:10 文字：小虎食夢網
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小虎食夢網

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北港蔡三代筒仔米糕:高雄市鹽埕區河西路167號，電話:07 551 7443，營業時間:13:00-21:30(星期三休)

【高雄必比登美食】北港蔡三代筒仔米糕：傳承三代的好滋味，特色湯品一吃就愛上！

身為吃貨對於高雄，最多偏好的恐怕是「鹽埕」，特別是那些動不動就一甲子的老店。前陣子想說來個高雄小吃一日遊，找資料時發現「旗魚環」、「蒸蛋湯」這兩樣奇怪的料理?一查居然還是六十年的米其林必比登。那就，別客氣了，省得人家又說小虎哥愛日本(光東京就寫100多)比愛高雄(59)多....。

 

【高雄必比登美食】北港蔡三代筒仔米糕：傳承三代的好滋味，特色湯品一吃就愛上！

【高雄必比登美食】北港蔡三代筒仔米糕：傳承三代的好滋味，特色湯品一吃就愛上！

老實說，對我這個方向感不好的人來說，高雄的行政地理區塊我是一點概念也沒有。北港蔡三代筒仔米糕位於鹽埕的愛河邊上，離紅線捷運的鹽埕埔有一點小遠，倒是離輕軌的「豉山區公所」或是「文武聖殿」近些。

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【高雄必比登美食】北港蔡三代筒仔米糕：傳承三代的好滋味，特色湯品一吃就愛上！

北港蔡三代筒仔米糕用餐區塊是完全開放，連著騎樓分不清內外，算吧算吧十多桌，但用餐時依舊還是得排隊，如果有兩人建議一個人去排隊，一個人找位置，省得點到餐時，沒有位子可以坐就好笑了....。

【高雄必比登美食】北港蔡三代筒仔米糕：傳承三代的好滋味，特色湯品一吃就愛上！

【高雄必比登美食】北港蔡三代筒仔米糕：傳承三代的好滋味，特色湯品一吃就愛上！

當天大約排了20多人，有一半是外帶的，約莫是花了15分鐘排隊點餐。對，內用外帶一律排隊，沒人會去幫你點單服務...。

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上面寫著應該是北港蔡三代筒仔米糕的發跡史，總之1956年至今有六十多年。

【高雄必比登美食】北港蔡三代筒仔米糕：傳承三代的好滋味，特色湯品一吃就愛上！

品項方面以筒仔米糕為主食，沒有其他飯、麵的選擇，搭配五種不同的湯品，當中比較特別的是旗魚環、蒸蛋湯。

【高雄必比登美食】北港蔡三代筒仔米糕：傳承三代的好滋味，特色湯品一吃就愛上！

50、50、50、18=168，以我認知的鹽埕應該不算太貴吧?

【高雄必比登美食】北港蔡三代筒仔米糕：傳承三代的好滋味，特色湯品一吃就愛上！

【高雄必比登美食】北港蔡三代筒仔米糕：傳承三代的好滋味，特色湯品一吃就愛上！

筒仔米糕的個頭頗大，約是台北的1.5倍，上面的肉燥也非常多，肉燥的香氣不錯，但相對鹹了一點，搭配的漬薑片正好解油解膩。

 

【高雄必比登美食】北港蔡三代筒仔米糕：傳承三代的好滋味，特色湯品一吃就愛上！

看著旁邊的熟客倒了一堆甜辣醬，死觀光客自然照辦煮碗。但，我的媽呀，這辣椒醬超鹹.........。

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蒸蛋湯頗有趣，簡單說就是把大家熟知的蒸蛋做成湯，湯有一點混濁但蠻好喝的，蒸蛋泡了湯更顯有滋有味，蒸蛋裡的配料還有肉末、 香菇等，滋滋潤潤蛋香、湯鮮互不相讓，好吃得亂七八糟。台北，怎沒人賣這味?甚至高雄也不多見?

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旗魚環也太可愛，好像小一號的甜甜圈，吃在嘴裡的風味和台南的旗魚丸(羹)味道頗近，但總覺得魚味淡了些，倒是口感微脆頗討喜。

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魯鐵蛋。嗯，談不上好不好吃，總之就是無感。

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北港蔡三代筒仔米糕:高雄市鹽埕區河西路167號，電話:07 551 7443，營業時間:13:00-21:30(星期三休)

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北港蔡三代筒仔米糕

phone07-5517443
place高雄市鹽埕區河西路167號
4.07 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.20
服務品質
3.80
裝潢氣氛
3.70
CP值
4.00
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