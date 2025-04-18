哈囉大家！貝大小姐跟瑞餚姐今天要來跟大家聊聊我們最近發現的一間超讚的花蓮七星潭民宿喔！這次我們特地跑到美麗的花蓮，就是要來感受一下七星潭的魅力，當然最重要的就是找一間可以好好放鬆的七星潭住宿啦！鏘鏘～這次入住的就是這間讓我們一住就愛上的「七星天使民宿 Angel Inn」！聽起來是不是就超夢幻的啊？讓我們一起像個孩子一樣，在星星、天使與愛的守護下，把所有的疲憊都拋開吧！

貝大小姐還問瑞餚姐說：「欸，月底妳有三天時間嗎？」 瑞餚姐還想說三天能去哪個國家，結果貝大小姐就說要帶她去花蓮七星天使住三天！ 瑞餚姐一聽就超開心的，直呼「好棒喔，七星天使耶…好久沒去了…那這次可以三天都待在七星潭看海嗎？」 貝大小姐就霸氣的說：「那有什麼問題，這次讓人在七星潭海邊住好住滿…」 瑞餚姐也說，七星天使民宿住個三天兩夜這才叫做度假啊！

說到這間花蓮七星潭民宿「七星天使民宿 Angel Inn」，真的會讓人想大喊「讓大海抱一抱這陣子辛苦的自己與家人們吧！」 花蓮七星潭的藍天、海水跟石頭，都有自己獨特的樣子。雖然海邊有時候人多、有時候人少，但這都不是重點啦！ 最重要的是讓自己回到最初的感覺，在七星天使民宿裡放慢腳步，好好地給自己一段休息的時間，讓時間好好地陪伴自己，讓自己變成自由自在的天使

那麼，「七星天使民宿 Angel Inn」到底在哪裡呢？它就在七星潭旁邊的七星街上，從鎮星宮旁邊的小巷子進去就到囉（就在鎮星宮的後面）。而且啊，在鎮星宮的前面就有一家全家便利商店，附近還有好多酒吧跟餐廳，生活機能超方便的耶

接下來帶大家看看七星天使民宿的空間介紹！這棟民宿可是六層樓的獨棟建築喔。二樓是接待櫃檯跟廚房餐區的公共空間。在接待室的天花板上有超特別的設計，是鏤空的大提琴跟手繪的快樂天使。大提琴的輪廓還圍繞著崁燈，燈光一打下去，大提琴看起來更有層次感，天使們也好像在天花板上活潑地飛舞著。聽說旅客在辦理入住的時候，只要坐在沙發上抬頭看看，所有的煩惱跟不開心都會瞬間消失不見呢！ 而且啊，天花板上的大提琴可是大提琴音樂家何桓跟設計師謝佑壕一起創作的喔，是不是超有藝術氣息的。

牆上還有好多美麗的蝴蝶，每一隻都是民宿主人親手做的。民宿主人把每一隻蝴蝶都想像成從台灣或世界各地來到七星天使的客人。他們有的只是短暫停留，有的會把這裡當作在花蓮的另一個家。每一隻蝴蝶都會在七星天使留下他們的故事，可能是跟旅伴一起來玩的故事，也可能是跟民宿主人之間發生的趣事。就算客人跟民宿主人原本不認識，但在選擇入住的那一刻，就註定大家的品味跟磁場是很相近、會互相吸引的。

民宿裡西洋鄉村跟都會音樂交會的風格，讓整棟七星天使民宿都充滿著小提琴的元素，讓人可以沉浸在感恩的氛圍裡。民宿主人也覺得，活出精彩的人生背後總是有很多辛苦，過去那些自己跟自己過不去的事情，只要看到藍天白雲跟七星潭的美景，都能退一步海闊天空。就算只是一小步的退讓，這一趟七星天使之旅也會讓人覺得一切都值得了。

七星天使民宿還有附電梯喔，這對帶長輩一起出遊的人來說真的是太貼心了！ 電梯的地磚還是特別客製的星座圖案設計呢，超酷的！ 在二樓公共區的另一邊，有個夢幻Tiffany色系的美麗廚房。民宿主人還會用朋友送的咖啡豆，用大大的咖啡機煮上一壺香噴噴的咖啡，讓大家可以享受清晨的陽光。這個空間也很適合開會、工作，或是簡單的烹煮、微波加熱食物。

民宿主人希望來到這裡的每個人都能感到舒適、放鬆、敞開心門，那種以他人為中心的細微感動，才是人類最值得珍惜的。「3天2夜在整個生命的小小72小時，就讓我們樂當一位獨特的七星天使，自帶Lucky 7，低吟愛上自己的婉約幽香，高唱宣告自己的清雅可人，就像翩翩飛舞的彩蝶！

再來是六樓頂樓的酒吧，這裡可是品嚐下午茶或晚上小酌一杯的好地方喔。屋外的露天觀景區牆面上，還彩繪著七星天使民宿每個房間的元素。在頂樓白天可以欣賞到一望無際的海景，晚上還可以聽著海浪聲數星星，超級浪漫的！

說到房間，七星天使民宿的每一間房間都有一大片的窗戶，陽光跟月光會從不同的角度灑進來，映照出不同的色彩。大家也可以坐在窗邊的沙發上，看著七星潭和遠處山巒的日出跟日落，那畫面真的美到讓人屏息。不管是巴黎房還是紐約房，都充滿著安撫人心的力量，也給人一種看見未來的希望。

人生難免會遇到不順遂，但我們可以攜手一起歡唱，就像留聲機一樣，深刻記錄著獨一無二的人生故事。每一首歌都可以有著不同的情緒跟情感，就讓這些感覺盡情地飛舞吧！ 累了、吵架了、心煩了，就到浪漫的浴缸裡泡個澡，然後像個孩子一樣回到溫暖的床，在星星、天使與愛的守護下好好睡一覺。「天亮後誰都不是受害者或加害者，我們是自己生命之歌的創作者，也是他人之歌的最佳粉絲。七星天使是個隨時可以接住我們情緒的地方！

住在七星天使民宿，就算不去花蓮市區、不去逛東大門夜市，也不會覺得無聊喔。附近也有超多景點可以去走走拍照，像是月牙灣鞦韆、七星潭濱公園、曼波海洋生態休閒園區，還有四八高地的各個拍照點。貝大小姐跟瑞餚姐最喜歡在傍晚的時候到七星潭海邊踩踩浪，回去的時候再到全家買支霜淇淋，邊吃邊走到附近的餐廳吃個晚餐，最後再回到溫馨的七星天使。

這樣悠閒又自在的時光，對於平常生活在都市的我們來說，真的是超級難能可貴的。七星天使總是可以讓脆弱不安的靈魂得到平靜，並且重新充滿力量

民宿資訊

七星潭七星天使民宿 Angel Inn

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電話號碼：0905 089 518

地址： 971花蓮縣新城鄉七星街79巷2號