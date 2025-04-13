

行程很快的已走了一半，第五天的早上很自然被大自然的蟲鳴鳥叫聲給喚醒，大夥兒似乎都起得很早(說好的大象叫床呢???哈)

7點多的早晨，氣溫微涼，太陽公公還沒完全露臉，套件長外套先在園區附近走走看看吧~~~

整個村落依山而建，幾幢木造房舍緊鄰著，另一旁就是廣大的農田，幾頭水牛悠哉地吃著草，我們這區除了我們一行人外，只有另外一對外國遊客

似乎這裡有好幾個像我們住的區域提供給遊客入住，而我們只是其中一部份



約莫8點多，村裡的工作人員就領著大象前來了~~~一頭巨大卻又可愛的搖頭晃腦地緩步走到眾人面前



我們的住房方案裡面已經有包含餵大象的食物，工作人員很熟練地將一籃籃已削片的竹子，一小部份撒在地上讓大象前來吃，

然後引導大家可以靠近牠拍照，當然想自己餵牠的也可將竹片放在手上讓大象用象鼻捲著吃

就這樣大家就開始有秩序地一一跟這位巨大的動物拍照，牠也是司空見慣了這種場景，一副老神在在地吃著牠的早餐??點心?一邊讓大夥兒貼在牠身旁拍照



另一組住在高腳屋的同行友人，他們的大象就真的是走到房門口，將象鼻往房裡去覓食(其實就是我們所謂的晨喚啦)，不過小朋友們似乎被這龐然大物的衝動嚇得花容失色，頻頻尖叫不已，真是讓大人們覺得有趣~~~



跟大象互動的時間告一段落後，我們的早餐也依序送上來了，這裡吃著當地傳統的糯米類食物外加西式的鬆餅，還有水果、咖啡茶一起享用





差不多也是10點多準備退房離開了，今天要回到清邁了



第一站要去的是文青藝術村Baan Kang Wat，約莫1個多小時車程，我們回到了位於市區清邁大學後門區的藝術村



從2015年開幕之今，裡面有各式手作店家

像是服飾、工藝品、家居雜貨、香氛等，也有小吃、咖啡等小店，整個園區占地不大，但轉角間總有驚喜

喜歡藝文、手作相關的朋友們應該會喜歡這個景點



午餐也是在這裡覓食，友人推薦了一間咖哩麵，我們也跟著坐下來嚐嚐

這麼熱的天，泰奶還是要來一杯滴~~~



咖哩麵點了牛肉跟雞腿兩種口味，牛肉非常的軟嫩、雞腿也是，基本上都是用叉子就可輕易分切

旁邊搭配各種香料，像是香菜、花生碎粒、洋蔥等，可自行依照個人口味增添風味

麵條吸附了微辣的湯汁，越吃越涮嘴!!!





離開藝術村前買支冰淇淋吃吃~~仙人掌搭抹茶，蠻特別的口味組合~~



在這裡也待了近2個小時，接著就前往連住兩晚的飯店啦~~

清邁美平洲際飯店隸屬洲際酒店集團(IHG)，旗下奢華精品系列，該點為已故歌后鄧麗君生前多次入住的皇家美平改建而成，於2023年底重新開幕

座落於清邁鬧區的洲際飯店，從門口前的噴水池到進入大廳的泰式氣派揉合現代風格的美

學，處處都有著細節等著旅客發掘





房間內就像是一間小型美術館，無論是懸吊在天花板的燈飾、掛在牆上的畫作、房間角落的雕刻裝飾等，奢華卻不浮誇

我們這間的落地窗簾拉開可看到飯店泳池與大門區，一旁則是市區街景





時間還早，一部分的人去做SPA，一部分的人就來這泳池泡泡水，曬太陽喝上一杯調酒，好不愜意~~



泡完水後，趁著晚餐前的空檔，到頂樓酒吧看看吧~~~

心想明晚可以來喝上一杯(孰不知.............明晚待續)



晚上還有個景點，那就是去鄰近酒店的泰國版小樽運河，

湄卡運河市集每天都有營業，原先U型的河道，因都市發展導致泥沙淤積的臭水溝，從2018年開始整治工程，到2022年才完成第一階段的工程作業

因整治工程，除了清淤河道、拓寬道路外，河岸兩旁也有植栽，兩側也有許多攤販



雖然現階段還是在整治作業，河水還是髒髒、河面上不時還是有垃圾漂浮著，但漫步在河岸兩側還是可感受到清邁的慢活氛圍

整治工程就期待全部完工後的華麗蛻變嘍~~~



第一次喝到龍眼汁~~~超酷的，一杯冰涼的龍眼水及碎冰，上面鋪滿龍眼果肉，在這炎熱的天氣裡喝冰冰涼涼的好爽口



泰北香腸~來上一份吧!!!!!(如果旁邊有蒜片會更好?!)



不知不覺天色也慢慢暗下來了，夜晚的清邁小樽運河別有一番風情



晚餐正愁不曉得要吃些什麼，連續多日的泰菜，突然也想換換口味

在街上看到了拉麵!!!!!!看了一下估狗評價(還算高分)，就這間了吧~



晚餐時間店內沒什麼人客，研究了一下菜單，點了豚骨拉麵跟唐揚雞



等待時間不算太長，唐揚雞先來，外皮略炸過頭了點，但裡頭的雞肉還保有雞汁、肉質也不會太柴，蠻不錯的



再來是豚骨拉麵，大量的蔥花與半熟蛋，軟嫩的豬叉燒，我還另外加了桌上附的蒜粒，用壓蒜機壓了好幾顆變成蒜泥，加在湯頭裡更添濃郁感，麵條也是蠻有Q勁的，以在國外能吃到這種口味真的還不錯呢~~~



今天一路從山上下山，不但去了市區逛逛，還在飯店泡了水，可說是十分充實的一日行程呀~~~每日萬步行，今日也是走好走滿!!!!早點休息~~明天要來享受泰式按摩啦~晚安!!!



明日繼續跑行程!!!!



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