前言

大漠的表哥，歷經的多次的「合資創業」，在努力多年後，終於擁有了自己「獨資」的「牛排館」啦 ~

剛好大漠又有在「經營部落格」，那肯定要幫忙寫一篇「美食文章」啦 ~

對「美食」的部分，大漠絕對不會「徇私」，不過「表哥的廚藝」一定只會讓文章都是「好話連連」 😋

一、「台匠牛排」門面

擁有「匠魂精神」的「台匠牛排」位於「高雄」的「五甲自強夜市」~

有大大的「招牌」，而且看上去「簡潔有力」，所以非常容易找到它 ~

吃「牛排館」其實也很「怕熱」，所以老闆有替大家準備「涼爽的冷氣」~

二、菜單

「雙拼」不夠看，老闆還有「三拼」可以選，絕對讓你可以當「大人」😂

如果「排餐」所附的「餐包」和「蔬菜配料」不夠吃，也可以瘋狂「加點」 ~

應該有人是為了吃「奶油餐包」 ，才去「牛排館」的吧 😂

因為大漠會為了喝 「玉米濃湯」，去「牛排館」的吃牛排 😆

三、開胃菜

點完餐後，自行拿取「刀叉」及「餐巾紙」~

再裝一碗香濃的「濃湯」和一杯香甜的「飲料」~

(一)、玉米濃湯

「貨真價實」的「玉米濃湯」，十分濃郁，「玉米」也顆顆飽滿，再配上「黑胡椒」香氣四溢 ~

(二)、奶油餐包

不要問為什麼有這麼多顆「奶油餐包」，因為一共點了四份排餐阿 😆

雖然沒有「爆漿」，但「奶香」依舊十足，「奶油」吃上去相當順口 ~

四、美味排餐

(一)、沙朗牛排 (蘑菇醬)

「沙朗牛排」看上去，比在「台北」吃到的還「厚實」~

「麵條」是「南部」常見的「白麵」，大漠已經好久沒有吃到了，感到「好懷念」 ~

「蔬菜」配的是「紅蘿蔔」和「綠花椰菜」~

最後還有一顆營養的「雞蛋」~

順帶一提，大漠在「吃早餐」時，發現在「高雄」的「荷包蛋」一顆只要「十元」 ，台北已經沒有這個價格了，真是令人好羨慕阿 ~

(二)、沙朗牛排 (黑胡椒醬)

下一個上桌的一樣是「沙朗牛排」，但這次是「黑胡椒醬」版本的 ~

失去了番茄「鮮豔的紅色」，看上去真的「好黑」阿 😂

(三)、鮮魷排 (黑胡椒醬)

接下來上桌的是「鮮魷排」，也是「黑胡椒醬」版本的 ~

「鐵盤」熱力十足，讓「黑胡椒醬」都沸騰了起來 👍

想到在「台北」看到的「鐵盤」，常常因為「趕時間」而「加熱不足」，這也導致「雞蛋」常常煎不熟 😅

(四)、松阪豬排 (蘑菇醬)

大漠點的「松阪豬排」最後上桌 ~

因為是大漠吃的，想要好好拍照，有請「大廚 (老闆)」把「蘑菇醬」分開裝 😆

這盤比較可惜的是「蛋黃」已經「破掉」了 😅

淋醬前，留下一張特寫照 ~

淋醬後，燒燙燙的「鐵盤」讓「松阪豬排」四周，都充滿了水蒸氣 ( 油煙 )，也讓大漠拍的照片，通通看不清楚 😅

「松阪豬排」看似有切過，不需要再切一次，但這樣吃可能會咬不動，因為「松阪豬」太有彈性了 😅

所以還要「再切小塊一點」再吃 ，這樣使用的「嚼勁」才會剛剛好，也才能真正的品嘗到「松阪豬」的「鮮甜」 ~

大漠對「松阪豬排」結論就是「好吃到」差點把「鐵盤」也吃掉 😆

看看 「鐵盤」上有多乾淨，洗起來一定很方便 😄

最後還發現大漠因為搬去「台北」住了多年，可以吃出「高雄」的醬料是比較偏甜的 😆

五、餐廳環境

(一)、飲料自助吧

大漠吃飽了，可以好好的介紹「餐廳環境」啦 😁

「飲料」雖然只有「麥香紅茶」，但一共有兩箱，可以大大減排隊的情形 ~

(二)、餐具

再往左邊看去，會看到「喝湯的湯匙」以及「吃牛排的刀叉」~

更重要的是有個「溫馨提醒」 要大家注意「刀叉的鋒利」~

(三)、調味專區

再來把視線移到「調味專區」，看到的是排列整齊的「牛排醬」、「番茄醬」和「牛排辣醬」，以及「玉米濃湯」用的「黑胡椒粒」~

對了 ~ 對了 ~ 有些「牛排館」準備的「調味醬」比較少，使用完就請大家盡速歸還，不然大漠每次都找不到「番茄醬」 😅

(四)、玉米濃湯 (大廚服務)

「調味專區」的左側，放的是喝「玉米濃湯」所要用的「湯碗」~

內用的話，就請大家使用「黑色湯碗」吧，這樣比較「環保」，至於「紙碗」 就留給「外帶的人」使用吧 😁

接下來看到「調味專區」右側，是大漠最喜歡喝的「玉米濃湯」~

最棒的是超級大一桶 😋

大漠用餐時間是晚上 8:30 ，所以「玉米濃湯」已經被前面的客人，掃到快要見底了 😆

外帶的客人有福了，「玉米濃湯」有可能是「大廚 (老闆)」幫服務的喔 ~

「玉米濃湯」一碗接著一碗的，被舀入碗中 ~

希望待會還有剩，可以讓大漠喝到飽 😋

(五)、兒童座椅

介紹完「吃的」，讓我們再來看看還「台匠牛排」什麼「設備」~

牆角邊有兩張「兒童座椅」可以使用，所以有小小孩的朋友們，可以放心帶他們來吃「牛排」😊

(六)、消防安全

餐廳「消防安全」很重要 ，所以在「餐桌」的「牆邊」，有放置「滅火」的好幫手 ~

牆上還貼有大大的「滅火器」三個字，讓大家可以輕易的找到它們 😇

(七)、解決三急 (化妝室)

另外還有提供「化妝室」，可以解決「逛夜市」最害怕的「三急之一」 😆

六、大廚料理台

客人在室內「吹冷氣」，大廚在室外「做料理」~

帥氣的「大廚」一直笑，不配合拍照 😂

點餐檯上，還有「台匠牛排」的名片，可以拿一張分享給朋友們 ~

大漠吃完了，準備要來「拍拍屁股走人」啦 😆

要不是距離太遙遠，大漠因該會常常來吃「台匠牛排」 😋

地圖

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