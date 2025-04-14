我超愛吃冷滷味，尤其喜歡可以開即食的冷滷味宅配，有時真的懶得煮又不想點外送，或忽然嘴饞想吃點夠味的，宅配冷滷味就能派上用場了！愛吃滷味的我已經回購好幾次黑竹園雞腳凍冰鎮滷味，每次有人問台中、員林雞腳凍哪家好吃，我都回說是黑竹園雞腳凍，因為黑竹園的40年老獨門老滷汁超香超入味，冰鎮滷味開袋就能吃，完全不用再動手處理，簡直是懶人的神隊友！好吃又方便，不愧是台中、員林人氣伴手禮，而且現在2025年看最新黑竹園價目表，價格還是很親民，很適合上網訂購個幾包，不管是正餐、宵夜，還是追劇時啃著解嘴饞，都超對味！

黑竹園價目表。

這一兩年物價真的漲翻天，隨便買個便當都要破百，連滷味攤的價格也偷偷往上調，感覺錢包越來越薄。但黑竹園真的很佛心！我從前幾年剛開始買到現在，價格波動不大，還是那個熟悉的味道、熟悉的滷汁香氣，該有的份量一點也沒縮水。

現在出去吃個滷味，動不動就貴鬆鬆，但黑竹園依然保持CP值超高，重點是味道還是穩穩的好吃！這種時候遇到沒亂漲價、品質又穩定的店家，真的要珍惜，難怪我會一直回購！

黑竹園可是滷味界的老前輩，從1979年創立到現在，已經有超過40年的歷史。老闆當年因緣際會學到廣東籍資深士官的獨門滷味秘方，之後不斷研究改良，才成就今天這款風靡台中、彰化、員林，甚至連香港、澳門遊客都愛買的冰鎮滷味。更狂的是，他們家滷味還曾經被各大美食節目、新聞報導過，是真的有實力的老字號！

想訂購超簡單，電話、傳真、線上都行，付款方式支援貨到付款和ATM轉帳。在官網下單後會委託黑貓宅急便低溫宅配，還會有專人聯繫確認宅配細節，確保收到的東西沒錯，所以記得接電話喔！

訂購黑竹園的滷味，還會附上質感提袋，不管是自己吃還是送人都超大方！這種名店伴手禮、還是開袋即食的冷滷味，收到的人絕對感動，買來送人超體面、拿來聚會分享也很有面子！

黑竹園的滷味選擇超多，雞腳凍、雞翅凍、雞胗、鴨翅、鴨舌、滷豆干、滷花生、滷牛肉，甚至連蜜餞都有，完全是員林的名產大集合！包裝也很貼心，有封膜塑膠盒和紙盒裝兩種，無論哪種包裝都能一眼看清裡面裝什麼，不怕搞錯。

黑竹園的雞腳凍，不只好吃，還很講究健康！他們家會細心刮除滷汁上的油脂和膽固醇，堅持不加防腐劑，只為了讓大家吃得更安心。而且滷味每天現做、當天賣完，確保新鮮度，完全不會有隔夜貨！但因為是限量供應，想吃的話記得先預約或提前打電話，不然可是會撲空的喔！

最棒的是，黑竹園全程低溫宅配，冷藏可以放五天，而且完全不需要加熱，開箱就能直接開吃，懶人最愛！

平常工作忙碌，有時候下班回家真的懶得動鍋動灶，但嘴巴又很挑，隨便吃吃根本滿足不了我！這時候，到貨就能吃的黑竹園雞腳凍冰鎮滷味就是方便的好朋友，吃過一次後就會愛上，也讓人忍不住一買再買！

招牌雞爪凍 180元。

雞腳凍用紙盒裝是為了保留最完整的膠質，雖然保存期限比真空包短，但這樣吃起來才夠正宗、最滑嫩！掀開盒蓋後裡面的雞腳凍被塞得滿滿的，這份量超有誠意！更貼心的是，他們家還會先幫雞腳剪指甲，完全不用擔心吃的時候刮嘴巴，這細節太加分！

黑竹園的食材都選得很講究，像招牌雞腳凍可是挑選CAS認證的新鮮雞腳，再用獨門十多種中藥的老滷汁慢熬入味，每一口都是濃郁滷香，好吃又讓人吃得安心。

黑竹園雞腳凍的精華就是那層晶瑩膠凍，滿滿膠質的雞腳細滑嫩Q、輕輕一咬就開，吸一吸、用舌頭推一推，骨頭像水果籽一樣輕鬆吐掉，嘴裡只留下迷人的滷香跟微微的中藥甘味。不死鹹且帶點微辣，這種層次感難怪會讓人一吃上癮！

雞翅凍180元。

雞翅就是有一種讓人無法抗拒的魅力，無論是追劇、聊天，還是嘴饞時，拿起來啃一啃，超療癒！

這盒雞翅凍一打開，滿滿膠質在雞翅表面閃閃發亮，看起來就好誘人。用二節翅滷製的雞翅凍外皮Q彈，肉質鮮嫩，每一口都是滷汁的醇厚香氣，忍不住一支接一支，3、5隻根本不夠吃！

黑竹園的雞翅凍吃起來嫩嫩滑滑，還帶點油脂的香氣，每一口都是滿滿的滷香和膠質，輕輕一咬，肉就順口地化開，吃起來相當過癮！

鴨翅凍180元。

不同於雞翅凍的軟嫩、鴨翅凍較有嚼勁，各有各的魅力，完全取決於當天想要怎麼吃，想吃點有嚼勁的？那就啃鴨翅吧！

鴨翅凍比雞翅凍肉量更多，咬感紮實，越嚼越香，還帶點微微的辣度，特別適合喜歡啃食、享受耐嚼口感的朋友。

大大隻的鴨翅，肉質紮實帶彈性，滿滿醬香滲透其中，咬下去先是濃厚的滷香，接著辣味慢慢竄上來，愈吃愈過癮，吮指回味的感覺超爽快！

鴨舌130元

鴨舌可是饕客界的天王級滷味，還能邊吃邊放鬆，像追劇、開趴、喝點小酒的時候，拿上一盒慢慢啃，既不佔胃又超涮嘴，簡直是嘴饞時的最佳搭檔。

滷得入味的鴨舌外皮Q嫩帶點脆感，鹹香回甘的肉質剛剛好、完全不用擔心咬不動，每一口都超有層次感。咬一咬、吮一吮，嘴裡全是滷汁的精華，忍不住一口接一口，吃完整盒完全沒問題！

滷牛肉 220元

黑竹圍的滷牛肉嚴選美國特選級牛腱肉滷製，這款滷牛肉，嚴選牛腱部位滷得入味透徹，帶筋的部位Q彈有嚼勁，瘦肉則細嫩不柴，咬下去是細嫩又有嚼感的雙重享受。

滷汁滲透到每一絲牛肉纖維裡，醬香撲鼻，入口滿是濃郁牛肉香，光是單吃就能感受到醬香與牛肉本身的鮮甜在嘴裡化開。也能配飯或是夾進刈包、拌麵，都能瞬間變成豪華升級版料理，滿足度爆表！

雞胗 130元

很多人不敢吃雞胗，最大原因就是怕那股奇怪的腥味，有些滷雞胗處理不乾淨，吃起來會帶一點鐵鏽味或腥膩感，甚至口感又硬又韌、像在嚼橡皮筋，咬半天還吞不下去。但黑竹圍的雞胗口感超好，愛吃內臟的絕對不能錯過！

個頭不小的雞胗處理得超乾淨，完全沒有腥味，滷得Q彈脆嫩、不會很難咬，咀嚼時還帶點微辣，鹹香夠味，越嚼越香，吃起來超涮嘴！

滷豆干 70元

台灣國民美食，滷豆干人人吃，但要滷得好可不是每家都行！有些豆干外面看起來黑黑的，但一咬下去卻又乾又硬，裡面完全沒滷進去，或者是太過吸湯汁，咬起來像海綿一樣爛爛的，口感完全崩壞，但黑竹圍的滷豆干完全沒有這個問題！

這款豆干表面滷得油亮，外層緊實微彈，內部滷汁滲透到孔洞裡，內部孔洞吸滿滷汁，一咬下去鹹香四溢，口感濕潤卻不軟爛，還帶有淡淡回甘，單吃或配酒都絕配，讓人一塊接一塊吃到停不下來！

滷花生70元。

有些滷花生根本是災難，不是硬得像在啃生花生，就是煮到一夾就散，爛得像嬰兒副食品，完全沒有口感可言！更慘的是，滷汁沒入味，吃起來只有淡淡的鹹味，完全不香，根本不過癮！ 但黑竹圍的滷花生完全不一樣！

愛吃滷花生的人就知道，好的滷花生是入口即化又充滿香氣！黑竹圍這款滷花生滷到綿密柔軟，滷汁透進每一顆花生裡，鹹甜適中，一口接一口，涮嘴到停不下來！

這種冷滷味真是不錯！從冰箱拿出來後冷冷的就可以直接享用。不管是想吃滷味擋一餐，或是拿來當正餐的配菜都很理想，租屋族及不開伙的家庭有了黑竹園雞腳凍冰鎮滷味就能馬上讓餐桌升級，甚至在追劇或加班的時候，也能隨時能拿出來吃，真的超方便！

黑竹園雞腳凍冰鎮滷味很容易一吃上癮！拆開就能吃，不用切、不用調味甚至連碗都可以省了，入味不死鹹且帶著甘甜，直接吃或幫餐點加菜都很理想。如果你也愛吃滷味，真的一定要試試，保證會跟我一樣一買再買！

黑竹圍

員林老店

地址:彰化縣員林市員水路一段676巷12號

電話: 04-831-3929 傳真:04-838-3019

營業時間: 07:00am~22:00pm

台中東興店

地址:台中市西屯區東興路三段388號

電話: 04-2320-8279

營業時間: 11:00am~21:00pm

黑竹園雞腳凍官網；https://www.b-bamboo.com.tw/

黑竹園雞腳凍粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100052745486854

文章轉自 黑竹園雞腳凍冰鎮滷味宅配，員林雞腳凍哪家好吃，一開即食的雞腳凍宅配(含最新黑竹園雞腳凍菜單) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑