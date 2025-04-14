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美景茶飲、原葉茶葉、100%台灣茶、職人烘茶、獨特冷泡好茶

2025-04-14 01:02:00 文字：詹騟橤
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詹騟橤

詹騟橤

美景茶飲、原葉茶葉、100%台灣茶、職人烘茶、獨特冷泡好茶
美景茶飲推出三款冷泡茶，讓即將夏天的日子，解救我手搖飲的慾望♥(´∀` )
2025年W ART STUDIO 創立「美景茶飲」不僅是一個茶品牌
將其攝影創作中的光影層次與對家鄉土地的情感深度融入茶飲設計
南投與世界之美景的人文故事注入茶瓶設計中
藉由冷泡技法釋放茶葉細膩光澤，讓茶湯呈現如光影般深刻的風味與情感
每一杯茶，都是一幅流動的光影畫面
美景茶飲、原葉茶葉、100%台灣茶、職人烘茶、獨特冷泡好茶
美景茶飲堅持選用來自台灣的優質茶葉
經由超過30年台灣製茶師傅的職人經驗與細膩發酵技術
結合冷泡工藝，讓茶香與風味層層綻放
且通過SGS檢驗，無農藥、無重金屬
不加糖、不加代糖、不加香精
在一口茶中看見台灣的山海與四季
是一杯可以喝出故事、喝出風土的藝術品

美景茶飲、原葉茶葉、100%台灣茶、職人烘茶、獨特冷泡好茶

＃蜜香紅茶

風味特色：

• 香氣濃郁如熟果、蜂蜜

• 口感溫潤滑順，帶有天然甜味

• 冷泡後更加圓潤細緻，無苦澀感

這是一款有著「天然蜜味」的紅茶，令人回味無窮。

美景茶飲、原葉茶葉、100%台灣茶、職人烘茶、獨特冷泡好茶

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美景茶飲、原葉茶葉、100%台灣茶、職人烘茶、獨特冷泡好茶

＃奶香金萱

風味特色：

• 自帶奶香味，茶葉天然帶出來的香氣

• 茶湯金黃透亮，口感滑順、輕甜

• 冷泡後奶香更明顯，清爽中帶著甜潤

金萱是一種非常討喜的茶，無論熱泡或冷泡都讓人感到放鬆、溫柔。

美景茶飲、原葉茶葉、100%台灣茶、職人烘茶、獨特冷泡好茶

美景茶飲、原葉茶葉、100%台灣茶、職人烘茶、獨特冷泡好茶

美景茶飲、原葉茶葉、100%台灣茶、職人烘茶、獨特冷泡好茶
 

＃桃香烏龍


風味特色：

• 香氣清新似熟桃、帶有花香

• 茶湯甘甜、尾韻悠長

• 冷泡後果香細緻，入口清爽宜人

這是一款讓人彷彿置身果園般的茶，輕啜一口，滿是春天的氣息。

美景茶飲、原葉茶葉、100%台灣茶、職人烘茶、獨特冷泡好茶

美景茶飲、原葉茶葉、100%台灣茶、職人烘茶、獨特冷泡好茶

美景茶飲、原葉茶葉、100%台灣茶、職人烘茶、獨特冷泡好茶

冷泡茶：解鎖茶葉的溫柔一面
通常放入冷水中冷藏8~12小時，讓茶葉慢慢釋放香氣與滋味
這種方式能避免茶湯中的苦澀物質（如單寧酸）大量釋出
保留更多的甜潤與香氣。

熱泡茶：可以即時沖泡出茶葉香氣也很好喝。

美景茶飲、原葉茶葉、100%台灣茶、職人烘茶、獨特冷泡好茶

美景茶飲直接顛覆傳統手搖飲，以獨家甘馥烘焙技術與六道製茶工藝
讓冷泡茶的風味層次更細緻，無糖無添加，卻能喝出最純粹的回甘茶韻
「原來無糖冷泡茶也能這麼好喝！」


了解更多美景茶飲: https://www.meichingtea.com/

美景茶飲、原葉茶葉、100%台灣茶、職人烘茶、獨特冷泡好茶

不使用茶碎、堅持完整茶葉

美景茶飲、原葉茶葉、100%台灣茶、職人烘茶、獨特冷泡好茶

美景茶飲、原葉茶葉、100%台灣茶、職人烘茶、獨特冷泡好茶
現泡冷泡茶在家就可以自己完成
茶葉+水放冰箱，隔天就能喝
口感清新不澀，在家解鎖無糖手搖飲(づ′▽`)づ

美景茶飲、原葉茶葉、100%台灣茶、職人烘茶、獨特冷泡好茶

 

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