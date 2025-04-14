#孤獨的潤餅獵人 2025年3月的高屏之旅

在屏東這一晚，有空下胃口來屏東夜市逛逛

其中這家謝謝羊肉則是網友非常推薦的，且在 網路評價也很好，不僅口味佳，服務也非常好

儘管我隻身一人內用，也感受到老闆們的親切和好客

商家名稱：謝謝羊肉海產(屏東縣屏東市民族路19號，第86攤)

營業資訊：08-7339377 16:00-03:00

餐點介紹：海鮮小炒/羊肉小炒/青菜/飯類/麵類/蛋類/鹽烤/炸物/海鮮湯/羊肉湯/羊肉爐

用餐日期：2025.03



檢視較大的地圖

▲謝謝羊肉海產 店面

約四點前就已經在營業了，此時就有少數人客來內用或外帶

若要內用，老闆會指定內用桌號；看來真的是家熱門店，晚點到用餐時間應該就很快客滿了

(客串演出: J哥)

▲謝謝羊肉海產 廚房

老闆們都很親切，會來介紹菜單上的餐點(可能是因為我只有一人，所以來建議可以點哪些菜)

之後上菜後也會時不時來關心，問「口味可以嗎?」、「要不要免費加湯?」，甚至還有「要不要吃水果?」

沒錯，就像吃合菜，內用還有免費的飯後水果喔， 而且就算我僅一人用餐，老闆也會問

(客串演出: J哥、Na哥)

大骨湯 NT 80/ 小

內容：湯、兩隻羊大骨、薑絲

湯面上有些油滴， 油喝起無厚重油感；先是有藥膳香氣與微微薑的辛辣，隨後又浮現當歸甜韻

▲羊大骨上的羊肉不算多，膠質軟而不爛，還是保有一點Q感

至於骨內的骨髓呢? 喔，因為菜單上有這道菜，所以已經被挖空啦

九層塔羊肉 NT 150

九層塔薑絲蒜頭和辣椒一起炒，不僅口味不會重鹹，也不油膩

羊肉片精瘦，僅有帶少量肥肉，且肥瘦分明，可以輕易剝除

喜歡 羊肉料理 嗎？歡迎參考

[嘉義西區]木禾廚房MUHE KITCHEN 香料蕃茄慢燉小羊膝

[彰化溪湖]阿秀羊肉爐 中藥米酒鍋/涮羊里肌肉/羊雜炒薑絲酸菜/羊心炒蘆筍

[嘉義東區]赤崁羊肉爐 羊肉&羊大骨吃到飽

[嘉義東區]東市蔡家本產羊肉 羊雜羊肉當歸湯

[台南中西區]包成羊肉 當歸羊肉羊雜

[高雄岡山]禾新羊肉店 炒鳳梨苦瓜羊&當歸羊肉湯

[屏東車城]大山羊肉爐總店 帶皮帶骨羊肉爐/冷滷羊腱肉/蔥爆牛肉

謝謝羊肉海產 菜單(拍攝日期：2025.03)

美食FB粉絲專頁 小狐尼｜孤獨的潤餅獵人旅行中

貓咪J哥和Na哥FB粉絲專頁 這個與那個 This & That

歡迎逛逛和給一個Thumb UP 喔

以上。