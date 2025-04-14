為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 微微台味的丼飯，淋上特製拌飯醬汁超下飯，內用套餐柴魚湯免費續湯

微微台味的丼飯，淋上特製拌飯醬汁超下飯，內用套餐柴魚湯免費續湯

埔里美食 埔里丼飯
2025-04-14 09:43:00 文字：果果愛Fruitlove
share
果果愛Fruitlove

果果愛Fruitlove

一捆イーくん i-kun 丼飯專賣⟩南投埔里丼飯專賣店，微微台味的丼飯，淋上特製拌飯醬汁超下飯，內用套餐柴魚湯免費續湯 @果果愛Fruitlove

一家溫馨又有特色的日式料理店，以丼飯為主打，另外還有冷品、湯品跟小物可以點，最特別的是在丼飯裡面加入店家自製的油蔥酥和油蔥醬，還有胡椒燒醬豬、淺赤蝦天婦羅、軟殼蝦、有厚度的炸雞、每日限量的吟釀清走牛也都好推薦必點，內用只要點套餐即可享有免費柴魚湯無限續。

一捆イーくん i-kun 丼飯專賣⟩南投埔里丼飯專賣店，微微台味的丼飯，淋上特製拌飯醬汁超下飯，內用套餐柴魚湯免費續湯 @果果愛Fruitlove

用愛勾勒出這家店的一點一滴，招牌上的稻穗有著對未來欣欣向榮的美好期許，而一捆正是老闆的日文名字。

一捆イーくん i-kun 丼飯專賣⟩南投埔里丼飯專賣店，微微台味的丼飯，淋上特製拌飯醬汁超下飯，內用套餐柴魚湯免費續湯 @果果愛Fruitlove

入口後左手邊是開放式的製作環境，右手邊則是提供給候位或是外帶客的座椅。

一捆イーくん i-kun 丼飯專賣⟩南投埔里丼飯專賣店，微微台味的丼飯，淋上特製拌飯醬汁超下飯，內用套餐柴魚湯免費續湯 @果果愛Fruitlove

才剛開幕的一捆 イーくん i-kun 丼飯專賣，在網路上已經非常的有名氣，我們也是被朋友的分享吸引而來，店內的生意很好，用餐時間客滿的狀態幾乎沒有減少過。

一捆イーくん i-kun 丼飯專賣⟩南投埔里丼飯專賣店，微微台味的丼飯，淋上特製拌飯醬汁超下飯，內用套餐柴魚湯免費續湯 @果果愛Fruitlove

主廚是在地南投魚池人，有多年西式廚師的經驗的功底，再去結合中式與日式的烹調方法，創造出屬於這裡獨一無二的風味。

一捆イーくん i-kun 丼飯專賣⟩南投埔里丼飯專賣店，微微台味的丼飯，淋上特製拌飯醬汁超下飯，內用套餐柴魚湯免費續湯 @果果愛Fruitlove

製作的空間是開放式的，環境看起來很乾淨，油煙的部分有做好，吃完之後身上不會有沾染上味道。

一捆イーくん i-kun 丼飯專賣⟩南投埔里丼飯專賣店，微微台味的丼飯，淋上特製拌飯醬汁超下飯，內用套餐柴魚湯免費續湯 @果果愛Fruitlove

小冰箱裡有飲料可以選購，有茶類、汽水跟果汁......( 繼續閱讀文章 )

延伸閱讀

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

一捆イーくん i-kun 丼飯專賣

phone0496006168
place南投縣埔里鎮中正路670號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
延伸閱讀
佳有鍋燒｜小港區美食｜高雄鍋燒｜主打天然食材加上柴魚雞骨高湯｜壽星還可送肉片或豪華蛋乾麵
 李太陽日嚐
捷運南勢角美食/中和景新街古早味小吃【豬一十五刈包.四神湯.眷村麵新北中和店】鮮蝦小卷米粉/麻油雞腿炸蛋湯麵/爌肉飯/小菜選擇多元又涮嘴(豬一十五菜單)
 小紫吃喝玩樂~
員林一吃再吃的南洋鍋物，10oz肉量多到不行，必點肉骨茶火鍋湯底。只要加LINE好友會員，可提前預訂壽星生日肉蛋糕
 nana
傳統小吃精緻化，美味不打折⎜新鮮熬煮湯頭、手工撥蝦，真材實料、超高CP值【新北市三重區】湯米粉TOM FANS
 岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦
去士林夜市不要再吃炭烤雞排了｜推薦一家超讚烤雞正宗的雞老闆桶仔雞｜學生吃雞399｜還能唱KTV｜生啤酒買二送一/清酒梅酒暢飲
 豺狼做料理
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up