一家溫馨又有特色的日式料理店，以丼飯為主打，另外還有冷品、湯品跟小物可以點，最特別的是在丼飯裡面加入店家自製的油蔥酥和油蔥醬，還有胡椒燒醬豬、淺赤蝦天婦羅、軟殼蝦、有厚度的炸雞、每日限量的吟釀清走牛也都好推薦必點，內用只要點套餐即可享有免費柴魚湯無限續。

用愛勾勒出這家店的一點一滴，招牌上的稻穗有著對未來欣欣向榮的美好期許，而一捆正是老闆的日文名字。

入口後左手邊是開放式的製作環境，右手邊則是提供給候位或是外帶客的座椅。

才剛開幕的一捆 イーくん i-kun 丼飯專賣，在網路上已經非常的有名氣，我們也是被朋友的分享吸引而來，店內的生意很好，用餐時間客滿的狀態幾乎沒有減少過。

主廚是在地南投魚池人，有多年西式廚師的經驗的功底，再去結合中式與日式的烹調方法，創造出屬於這裡獨一無二的風味。

製作的空間是開放式的，環境看起來很乾淨，油煙的部分有做好，吃完之後身上不會有沾染上味道。

小冰箱裡有飲料可以選購，有茶類、汽水跟果汁......( 繼續閱讀文章 )

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