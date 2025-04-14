近年七股區被劃入「雲嘉南國家風景區」及「台江國家公園」的範圍中，

分別以保育濕地生態、歷史場域、產業文化及觀光遊憩為發展主軸，多變的地貌。

來到鹽業故鄉的七股一日遊，這裡隨處都可以看見過去製鹽所留下來鹽田遺址，

隨著廢棄後，海水灌入淹成大面積的水田風景，本篇介紹台南七股一日遊的

景點、文化、美食，讓我們來一趟這充滿鹽鄉風情之旅程吧！

七股景點｜七股遊客中心

「七股遊客中心」座落在平坦廣袤的七股濱海地區，通體灰白的主體建物融入在這片鹽田中毫無違和。

遊客中心的西側規劃成廊道，東北角則用綠化植栽佈置，南面是廣大的戶外開放空間，納入河堤、

海堤、鹽堤等元素用幾何勾勒出的建築將自然與美具象化，七股遊客中心是在地永續經營的旗艦標誌。

台南、七股景點｜七股遊客中心 資訊

♦地址：台南市七股區塩埕里塩埕102-8號

♦營業時間：09：00－17：30

詳細圖文閱讀延伸：📖 七股遊客中心:一棟結合鹽業和灰白主體建築

七股-療癒新景點「六號小島」

於2022年打造的療癒新景點「六號小島」，位於七股遊客中心旁景觀池內，

由象徵鹽工人生單一筆直的六十米長步道為開端，連結直徑長十五米的小島，宛如孤島上的小屋；

「六號小島」是一處結合環境的水上裝置藝術，在陽光、海水與作品倒影交織出空靈的環境氛圍，

隨日照光影有不同變化與驚喜，是旅客必拍照打卡的景致。

台南、七股景點｜「六號小島」資訊

♦️ 地址 : 台南市七股區102-8號 「七股遊客中心」

♦️ 營業時間 : 早上 9:00 – 下午17:30

詳細圖文閱讀延伸：📖 七股療癒新景點「六號小島」

台灣鹽博物館

"台灣鹽博物館自2022年1月10日起閉館整修"

遠方所看見建築就是台灣鹽博物館是台灣唯一有關鹽產業的主題博物館，

保存台灣數百年的鹽業文化資產。「鹽」為鹽工汗水與淚水的結晶，

鹽堆狀的外觀造型格外有特色，遠望感覺就像兩座白色金字塔矗立在鹽田裡。

台南、七股景點｜台灣鹽博物館

景點位置：台南市七股區鹽埕里69號1樓

開放時間：09：00－17：30( 閉館整修)

七股--秘境美景 粉紅湖

七股隱藏版美景「粉紅湖」，是近期攝影好手發現的，粉紅色的粉嫩池水，

夢幻地點就在台南七股，是近期許多攝影好手們和網美發現的秘密基地，

被稱作是台版「粉紅湖」，從俯角看相當亮眼，找對角度還能拍出「摩西分海」奇景

台南、七股景點｜粉紅湖資訊

地址：台灣台南市七股區(Google地圖)

夢幻地點：私人魚塭土地

詳細圖文延伸閱讀：📖 超夢幻「粉紅湖」少女心大爆發|美拍秘境新景點|

七股鹽山：上萬噸鹽巴堆砌而起的雪白高山

七股鹽山]是許多媒體及報章雜誌爭相報導的熱門景點，雪白的山峰聳立在濱海處，

是七股相當知名的地標，近來每年固定舉辦的鹽雕活動總是人聲鼎沸，

「七股鹽山」 景點資訊

台南、七股景點｜七股鹽山

景點位置：台南市七股區鹽埕里66號

開放時間：09：00－18：00

詳細圖文延伸閱讀：📖 七股鹽山-雪白世界的夢幻之旅

國聖港燈塔 景點介紹

國聖港燈塔緊鄰「頂頭額沙洲」見到遠方矗立在孤寂海岸的國聖港燈塔，

這裡是台灣本島的極西點。與一般常見的燈塔不同，國聖港燈塔以鐵塔的方式建築，高度約32.7公尺，

近年也成了IG網紅們必到的拍照打卡點，是一處非常具有異域風情的景點。

台南、七股景點｜國聖燈塔

景點位置：:台南市七股區國聖港燈塔

開放時間:無特殊限制

詳細圖文延伸閱讀：📖 國聖燈塔：台灣國土最為西邊的黑白相間燈塔

七股-秘境 頂頭額沙洲

這個 位於台南七股 ， 台版撒哈拉沙漠」的地方，正名是 人稱「」的地方，正名是 頂頭額汕沙洲

因強風而形成的沙丘景象，非常難得一見。這屬於世界級美景，

當然要帶你們踩點走訪探訪一下囉!!....由於台灣西部河川較平淺，

因此從河川沖積而成的沙土長年累積在此處而成了沙洲，

此處沙丘的地形也常會因各個季節氣候的不同而改變它的外觀。

「頂頭額沙洲」 景點資訊

台南、七股景點｜頂頭額沙洲

景點位置：台南市七股區頂頭額沙洲

開放時間：24小時全天候開放（不建議夜晚前往）

詳細圖文延伸閱讀：📖 頂頭額沙洲：走進撒哈拉沙漠的荒漠大片之中

七股景點-南灣碼頭遊憩區

南灣碼頭位在七股潟湖最南端，南灣碼頭是欣賞紅樹林景觀與遠眺網仔寮汕的絕佳位置，

且離「頂頭額沙洲」不遠位置可順遊參觀一下!!南灣碼頭設有觀景平台與遊客服務中心，

同時也是搭乘遊潟湖竹筏的另一大重鎮

南灣碼頭遊憩區 資訊

台南、七股景點｜南灣碼頭休憩區

地址: 臺南市七股區十份村十份30-1號

電話06-2842600

詳細圖文延伸閱讀：📖 南灣碼頭:波光粼粼般的景象令人流連忘返

七股 龍山村美食-推薦介紹

回程可順勢至三股或龍山宮富麗漁村(烤蚵吃到飽)，

品嚐新鮮海鮮料理和蚵嗲在龍山宮旁阿宗老店買了蚵嗲和蝦捲，

不錯吃!!滿滿蚵仔的蚵嗲吃起來很可口刷嘴。

七股美食推薦

台南、七股美食｜阿宗蚵嗲

店家位置：台南市七股區龍山村209-9號

營業時間：09：00－19：00（每週一公休）

詳細圖文延伸閱讀：📖 阿宗蚵嗲:美味可口好味道

六孔碼頭 -六孔碼頭搭漁筏，暢遊潟湖樂逍遙

六孔碼頭是供遊客搭乘竹筏遊潟湖的小碼頭，不但可搭乘膠筏遊潟湖

（適宜的潮汐時間可向船家或民宿詢問），沿途欣賞蚵棚、定置漁網、

逛沙洲外，若天氣晴朗，還可欣賞潟湖落日餘暉之美，

在這片水域中穿梭，最常看到的就是整排低矮的蚵架，由於水流穩定與海水乾淨，

所孕育的蚵仔可算是當地最出名的特產，潟湖中時可見蚵農採收蚵仔的情景，

也有釣客悠遊垂鉤。



六孔管理站暨遊客中心 資訊

七股景點｜六孔管理站暨遊客中心

地址:臺南市七股區三股里海埔18號

電話:06-788-0220

七股遊潟湖生態烤蚵吃到飽 介紹

來到台南七股旅遊，除了廣為人知的七股鹽山與順遊周邊景點外，

今天分享推薦一下可以來趟七股龍山宮附近搭船遊潟湖生態之旅，

也可親近台南七股品嚐在地海鮮美食–烤鮮蚵仔吃到飽的在地體驗行程。

搭船遊潟湖/烤鮮蚵仔吃到飽 資訊

台南、七股｜搭船遊潟湖烤蚵吃到飽

地址:台南市七股區龍山里龍山95號

電話:06-7871511

詳細圖文延伸閱讀：📖 七股景點:搭船遊潟湖烤蚵吃到飽

七股紅樹林 簡 介

紅樹林之名，始於已消失的紅茄苳，現今泛指生長於海岸

潮間帶之間的木本植群，緣於河口地區特殊的生態環境，

在河口海邊發育的紅樹林，每天要忍受潮水漲退潮的嚴厲考驗，

環境乾溼度的改變相當劇烈，一般植物鮮有在此討生活的本領，

所以紅樹林又有「潮汐林」之稱。

台南、七股｜紅樹林 位置資訊

海寮附近七股溪出海口。

詳細圖文延伸閱讀：📖 「七股紅樹林保護區」推薦∣賞鳥賞夕陽落日、大啖海鮮美食

鐵皮屋下的海鮮美食 「三股海產街」

位於 ( 台 61) 快速道路下的偏僻聚落， 台南七股『三股』社區，

就在三股溪畔旁被稱為三股海產街，這地方在道路兩旁聚集了好幾間鐵皮屋搭建的餐廳，

這裡距離七股潟湖與七股鹽山不會太遠，周圍沒有明顯指標只有內行人才知道的海鮮美食

台南、七股｜三股海產街

怎麼去？交通資訊報你知：

台61線GPS（Google Map）：23.102635, 120.087586

詳細圖文延伸閱讀：📖 隱藏在鐵皮屋下的海鮮美食「三股海產街」∣內行人品嚐銅板價海產



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