妖菓堂位於日本鳥取縣米子市，是一家以妖怪主題為核心概念的創意甜點店，結合日式妖怪文化與日式甜點技法，打造出一系列吸睛又具內涵的視覺系甜品，店內從裝潢到餐點都充滿濃厚的和風氛圍，是甜點控、拍照控與妖怪迷的天堂，不論你是慕名而來，還是無意間經過，都很容易被這間店面吸引而停下腳步~

~妖菓堂~

店家地址：鳥取縣境港市松枝町 684-0005日本

營業時間：10:00–17:00

Table of Contents Toggle

日本折扣優惠券

JAPAN DUTY FREE優惠券下載



羽田機場/成田機場 ANA免稅店95折優惠券















票券











景點





一日遊





鳥取住宿優惠：//

鳥取文章分享：靠鳥取過生活

妖菓堂｜地理位置

妖菓堂位於水木茂大道上，距離JR境港站步行約5分鐘，周邊有水木茂紀念館、妖怪食物研究所、水木茂商店街，門口有黃色的布條相當顯眼，看到可愛的眼球老爹就知道妖菓堂到了！！

妖菓堂｜店內環境

走進妖菓堂處處充滿巧思，木造結構及亮黃色及黑色的店內設計相當顯眼，有些位子還會擺放妖怪玩偶，讓顧客在品嚐美味甜點的同時，也能拍出奇幻感十足的照片，每個角落都好好拍啊！！

妖菓堂｜商品介紹

妖菓堂最受歡迎的商品就是鬼太郎主角們的最中，有紅豆、抹茶及綜合口味～有２入、４入、６入裝～

內餡是自己擠的唷～增添了不少趣味！！造型有鬼太郎、眼球老爹、貓女、鼠人等造型，非常可愛！！

以「眼球老爹」為主題的可愛年輪蛋糕，精心烘焙的麵團濕潤蓬鬆，中間的紅色部分加入了覆盆子，使得這款雙層烘焙年輪蛋糕無論口感還是外觀都獨一無二，可以買來品嘗看看！！

另外還有許多可愛的小點心，看起來都好想買啊！！

許多人來到水木茂大道都會買一本妖怪指南，不僅裡面有妖怪的介紹，還是集章冊，沿途都有圖章可以收集，一本５００円很值得收藏！！

妖菓堂不只是吃甜點，更像是一場「走進妖怪世界」的沉浸式體驗。從環境到甜點都精心設計，不僅滿足味蕾，更帶來視覺與想像力的衝擊，絕對是到鳥取米子旅遊時不能錯過的特色甜點店～

日本鳥取文章延伸閱讀

日本鳥取四天三夜自由行 米子鬼太郎故鄉 米子大山必去的十個景點

日本鳥取四天三夜自由行 鳥取必去行程攻略 鳥取砂丘＆名偵探柯南故鄉 鳥取必去的十個景點