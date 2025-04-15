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2025九州郵輪賞櫻！麗星郵輪探索星號六天五夜，懶人旅遊 全攻略。

2025-04-15 09:00:00 文字：Bart Tsai
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Bart Tsai

Bart Tsai
 

2025九州郵輪賞櫻！麗星郵輪探索星號六天五夜，懶人旅遊 全攻略。
(部份照片由麗星郵輪提供)

這次麗星郵輪探索星號強勢回歸基隆港，推出了這個可以同時玩遍日本長崎、熊本、沖繩（有時候會是鹿兒島喔！）的六天五夜深度航程，保證讓你體驗什麼叫做真正的「懶人旅遊」！白天就下船在九州各地趴趴走賞櫻吃美食，晚上回到船上就盡情享受各種豪華設施，這種結合陸地觀光跟海上度假的玩法，真的是太適合我們這種不想動腦又想玩的人啦！ 之前我搶先體驗了這個行程，看到了超美的櫻花，還吃了長崎的美味料理跟看了超棒的風景，雄偉的熊本城也讓我印象深刻，沖繩的快樂氛圍更不用說啦，這幾天真的太開心，下船之後還一直念念不忘呢！

2025九州郵輪賞櫻！麗星郵輪探索星號六天五夜，懶人旅遊 全攻略。

(圖片由麗星郵輪探索星號提供)

2025九州郵輪賞櫻！麗星郵輪探索星號六天五夜，懶人旅遊 全攻略。

說到「懶人旅遊」，在麗星郵輪探索星號上真的是可以徹底放鬆，完全不用煩惱行程規劃這種燒腦的事情啦！ 你看看，一般搭飛機的旅行，光是拉車就累死人，而且行前還要查一堆資料，根本就像在做一個大型企劃案一樣，玩回來反而更累，對不對？ 但是郵輪旅行就不一樣，你只要買好行程，出發那天帶好行李上船就好，接下來就交給麗星郵輪探索星號，他們提供「一價全包」的奢華服務，想吃什麼就吃什麼，船上準備了超多符合台灣人口味的餐廳，從吃到飽的自助餐、牛排海鮮，到日式料理、鐵板燒、南洋風味料理，中式西式通通有，光是吃飯就是一種享受， 而且房間超舒適，每天晚上還有厲害的秀可以看，想做SPA按摩、去泳池健身房也都有，在大廳聽歌玩賓果或是在免稅商店買東西也都很棒！
然後啊，不知不覺就抵達日本九州跟沖繩了，你可以選擇跟著旅行團輕鬆玩景點，也可以自己下船自由行深度體驗，甚至懶得動就待在船上耍廢也很讚，平常工作這麼忙，真的要好好放鬆一下，給自己一個假期啦！

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貼心提醒一下大家，麗星郵輪探索星號有一些注意事項喔：
1.護照跟護照影本很重要！登船的時候護照要有六個月以上的有效期，然後護照會統一由郵輪保管，記得準備A4大小的護照影本（彩色黑白都可以，但彩色比較好），第一天到日本的時候要辦理入國許可，會填寫小白單跟小黃單，之後在日本都是用登記過的護照影本，要小心保管喔，不然就不能下船玩啦！

2.特殊旅客有一些限制，像是孕婦要提供醫師證明適合航行，懷孕24週以上就不能登船了；未滿6個月的嬰兒不能訂位，2歲以下的嬰兒免郵輪服務費（但要有兩個付費的成人同住）；90歲以上的旅客或是需要攜帶特殊藥品（像是洗腎）的人，要提交英文診斷證明給船醫評估喔。
 

3.禁止事項要注意，船上不能帶生食或熟食，也不可以帶酒，行李都要通過安檢。下船的時候不能帶任何肉類食品，不然會被海關沒收還會罰款喔！

4.船上的電壓是220V，要注意一下，不要帶吹風機這種高瓦數的電器，一般的筆電或手機因為有變壓器所以可以用，房間裡也有USB插孔可以充電。

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5.船上不用現金，消費或是進出房間都是用房卡，所以一定要隨身攜帶房卡！如果忘在房間要去七樓櫃台確認身份才能請職員幫你開門，吃飯也要刷房卡，千萬不要忘記啦！

6.常用藥物記得自己帶，如果會暈船，可以到七樓櫃台索取暈船藥。

7.船上有提供無線網路，可以跟船方購買，有分標準跟尊貴兩種方案，標準的在一般情況下夠用，但如果很多人用可能會有點卡卡的，如果網路需求比較高（像是工作）可以選尊貴方案。
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接著來看看麗星郵輪探索星號的房間跟各種設施吧！房間有分內艙（沒有窗戶）、海景（有窗戶）、露台（有小陽台）和皇宮套房。 如果你是第一次搭郵輪，我個人推薦選露台房，像我這次住的就是這種房型，可以看到海，打開門透透氣對整個海上行程很有幫助，完全不會暈船的人可以考慮省錢的內艙。 露台房裡面有大電視、冰箱、洗手間、淋浴間等等，船上也有提供備品，床可以選一大床或是兩張小床，還有一張沙發床。 船上的熱水很棒，水溫夠熱水量也大，比很多飯店都好！

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海景房就是兩張小床，沒有冰箱也沒有陽台。 皇宮套房就超級豪華啦！
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(圖片由食尚玩家提供)

七樓是櫃台跟客服中心，旁邊還有一個行程櫃台，可以在那邊購買下船的旅遊行程。 附近像是星空廊有一些賣免稅品跟紀念品的商店，喜歡買東西的人可以注意一下，行程最後大廳會有特賣活動喔！ 大廳也常常有音樂演奏跟各種活動。

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其它的遊樂設施

1. 親子共樂設施：家庭友善的歡樂天地

小小夢想家天地：專為2-12歲小朋友設計的遊戲空間，有積木、扮家家酒、桌遊等等，還有DIY手作課程跟帶動跳活動，每天可以免費使用兩小時，家長可以把小孩放在那邊自己去放鬆一下。
光。

動感地帶 & VR探索館：結合科技跟互動，有虛擬實境遊戲（像滑雪、射擊）、電子保齡球、賽車模擬器等等，單次收費台幣25元，很適合親子一起玩或是青少年挑戰。

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凱撒滑水道與羅馬泳池：戶外泳池區有刺激的滑水道（身高要115公分以上才能玩），泳池旁邊有免費救生衣，還有溫水按摩池，全家大小都可以一起玩水放鬆。
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2. 娛樂與表演：日夜不間斷的感官饗宴

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星座劇院：每天晚上都有百老匯等級的歌舞秀，結合俄羅斯舞者、魔術跟特技表演，聲光效果超震撼，是船上最受歡迎的夜間活動。

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主題派對與沉浸式活動：像是「紅毯之夜」的變裝派對、「Silent Disco靜音耳機派對」，還有結合泡泡跟音樂的甲板狂歡，打造很特別的社交體驗。

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麻將廳與綜合運動場：有電動麻將桌可以讓長輩們打發時間，13樓甲板有籃球場跟慢跑徑，喜歡運動的人可以邊流汗邊看海景。

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3. 奢華休閒與科技體驗

皇宮貴賓專屬設施：入住皇宮套房的旅客有自己的私人日光浴甲板跟泳池，還有專屬管家服務跟優先上下船的禮遇，超級尊榮。
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水療中心與健身空間：12樓有專業的水療池跟健身房，提供按摩、桑拿，還有面對海的跑步機，讓你運動的時候也能欣賞海景。
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2025九州郵輪賞櫻！麗星郵輪探索星號六天五夜，懶人旅遊 全攻略。棕櫚閣觀景台：白天是很安靜的閱讀區，晚上會變成大人限定的lounge bar，有調酒跟現場音樂表演。

來看看麗星郵輪探索星號的美食！他們有三間免費餐廳喔，分別是六樓的星夢餐廳跟百味軒，還有十二樓的麗都自助餐。 星夢跟百味軒是套餐式的餐廳，麗都自助餐就是吃到飽。 不過要注意，這些免費餐廳不是隨時都開放的，他們有固定的餐期，用餐的時候通常需要刷房卡。 而且免費餐廳一個餐期只能選一間，多吃就要額外付費，大家要注意一下（不過基本上不太可能吃不飽啦，這應該是為了避免浪費）。

1. 麗都自助餐

在12樓甲板，最大的特色就是海景跟開放式廚房。 早餐或宵夜主要是粥跟一些主食加麵包等等，種類雖然少一點但夠吃。 午餐晚餐種類就很多了，有些菜特別好吃，像我那天吃到的烤鴨跟剝好的大蝦就很讚！ 也有甜點喔！ 而且這邊有免費的汽水跟果汁可以喝到飽，不想花錢買飲料的人可以在這邊喝個過癮。

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2. 星夢餐廳

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我吃了兩次，主要是中式餐點為主。 一般比較適合多人一起吃，但我一個人吃的時候也上了七八道菜，超級豐盛！ （看照片就知道有多誇張！）

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3. 百味軒

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這間的菜色很多元，就像它的名字一樣，各種特色餐飲都有。 餐廳環境也蠻不錯的，在六樓中間，從七樓大廳走下去就到了。

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探索星號透過這三間風格不同的免費餐廳，從精緻料理到平民美食都有，讓旅客不用再額外花錢，也能享受美食。

如果你想吃得更頂級，麗星郵輪探索星號還有七間付費餐廳跟一些酒吧、咖啡廳等等。 我就簡單介紹一下這次有吃到的：
絲路花舞中餐廳（7樓船中）：主打烤鴨半隻，這間店超受歡迎，記得要提早預約，不然可能會吃不到！ 烤鴨真的很美味，比較適合兩個人左右一起吃，人多的話就點來嚐嚐味道，他們也有很多其他菜色。 我們那天四個人吃了一桌，非常開心。

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2. 海馬日本料理（8樓船中）有分日式料理跟鐵板燒，我剛好錯過時段沒吃到，下次有機會一定要試試！

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3. 藍湖美食（7樓船中）每天營業到凌晨四點，休息兩小時後早上六點又開門的南洋風味餐廳，被稱為「深夜救星」！ 他們的現做叻沙麵、海南雞飯跟鹹蛋魚皮是招牌，牛肉麵也很厲害，這幾天我們幾乎天天都來報到！

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4. 星宴（7樓船中）這間是西餐廳，有超棒的牛排，只有24個座位，要提前預約。 他們用的是Versace的瓷器跟水晶燈，營造出奢華的氛圍。鵝肝牛排跟類似威靈頓做法的羊排超讚，來船上一定要試試看！

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5. 義大利披薩餐廳（7樓船中）主打手工窯烤薄皮披薩跟義大利麵，現點現做保證餅皮酥脆，我在這邊吃了很不錯的義大利麵跟披薩。

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6. 海鮮燒烤餐廳（13樓船頭）是露天甲板上的燒烤吧，但因為航程中海象不太好，所以比較少來（有時候也沒有開放）。
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7. 火鍋（8樓船尾）這是專為台灣旅客設計的熱門餐廳，提供個人小火鍋。 不過可能我們比較喜歡其他的，所以就沒有來體驗這間。

還有一些甜點與輕食的選擇：
甜品匯（7樓船中）：法式甜點櫃有馬卡龍、熔岩巧克力蛋糕，下午茶套餐還有三層架甜點跟氣泡酒。

抹茶坊（7樓船中）：主打日式抹茶霜淇淋跟焙茶拿鐵，可以自己搭配紅豆、白玉等等配料。

大堂咖啡（7樓船中）：是平價外帶的好選擇，賣現烤可頌跟拿鐵，適合下船觀光前快速買一些帶著走。

付費餐廳的消費方式是綁定房卡支付，露台房每晚會贈送1200元的餐飲券（適用於這七間餐廳）。 提醒大家，熱門餐廳（像是星宴、絲路花舞）建議登船第一天就先預約，鐵板燒包廂因為位子比較少也要提早預訂喔！

這次搭麗星郵輪探索星號去了日本九州的長崎，船上有提供一些旅遊景點的資訊跟賞櫻地點。


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長崎的路面電車要準備千元鈔以下的零錢或交通卡，如果你只有大鈔記得要先換開喔。 長崎很有名的玫瑰冰已經賣好幾十年了，還有知名的眼鏡橋，以及長崎名產「土耳其飯」（但聽說土耳其當地沒有，還引發外交糾紛XD）。
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下午我們去了山上賞櫻，那邊蠻高的，空氣很好櫻花也很漂亮，我在那邊點了串燒烤和牛舌跟汽水，邊吃邊賞櫻超享受！
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 交通方式主要是搭公車，不過我去的那天剛好遇到公車改路線跟時刻表，結果在公車站多等了四十分鐘。 長崎必買的就是蛋糕啦！

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麗星郵輪探索星號日本九州熊本旅遊

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在熊本的部分，我強烈建議大家選擇跟團的行程，因為郵輪停靠的熊本八代港離熊本市區大概要一個小時的車程，八代本身是個小城市比較沒什麼好逛的。 從八代港到八代車站的接駁車來回要2000日幣。
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如果跟團就有遊覽車可以直達景點。我這次選的是熊本城，第一次去，果然很壯觀！ 聽說大阪城根本是亂蓋的神經病建築，熊本城是依照歷史重建的，但是在2016年的地震又幾乎被毀滅了，現在看到的熊本城是重建的天守閣，底下還有很多部分還在維修。
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 爬熊本城需要一點體力，長輩可能要考慮一下，城內有電梯可以給行動不便的人或是推嬰兒車的人使用。
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(從天守閣最高處看下來)

2025九州郵輪賞櫻！麗星郵輪探索星號六天五夜，懶人旅遊 全攻略。 過去的熊本城在幕末維新後的西南戰爭被燒毀，雖然原因不明，但應該是當時的日本政府軍指揮官放的火。 這裡真的很壯觀，我之前去過小倉城，規模就小很多。離開熊本城後，我們在附近吃了開心的牛排。 回到八代港的時候，還有白百合高校的交響樂團來演奏送別，超酷的！
 

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麗星郵輪探索星號日本九州沖繩旅遊

至於沖繩，我基本上已經環島玩過了，所以旅行社提供的行程我就沒有特別有興趣。 我自己先去吃了我超愛的傑克牛排，再去國際通逛了一下。 回程如果腳很痠，可以直接叫計程車回港口。

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回程如果覺得腳痠其實可以叫計程車回港

總之呢，我真的很喜歡郵輪旅行這種慢活旅遊的方式，真的可以讓自己好好「放個假」又有玩到的感覺！ 當然，如果你會暈船，就要確定吃暈船藥可以解決喔，因為我這次就有遇到同行朋友前兩天吐到沒辦法吃飯。 如果你想要好好享受人生，郵輪旅行真的是一個很棒的選擇啦！

 

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 編輯 鄭雅之
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