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(胖樺食記)六張犁超推薦時尚川菜館「弎弎川酒」/好吃酸菜魚扁可頌司康/各式調酒/創意料理

2025-04-14 11:53:00 文字：胖樺
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胖樺

胖樺

 

(胖樺食記)六張犁超推薦時尚川菜館「弎弎川酒」/好吃酸菜魚扁

▲熱愛酸菜魚且喜歡小酌一杯的朋友們，這間位於六張犁附近的弎弎川酒，我真是無比推薦。

鹹香下飯的各式菜品配上酸梅湯，堪稱一絕。

 

店名：弎弎川酒

地址： 106台北市大安區敦化南路二段170

電話號碼： 02 2732 3388

(胖樺食記)六張犁超推薦時尚川菜館「弎弎川酒」/好吃酸菜魚扁

▲六張犁或是科技大樓站走過來大概十分鐘腳程，小酌一杯交通也滿方便。

 

(胖樺食記)六張犁超推薦時尚川菜館「弎弎川酒」/好吃酸菜魚扁

▲周五晚上來訪，生意很好，建議訂位。

(照片攝於六點多，七點整個爆滿。)

店家也是有獨立包廂，多人來訪可以詢問。

 

(胖樺食記)六張犁超推薦時尚川菜館「弎弎川酒」/好吃酸菜魚扁

On tap的調酒們可以搭配嗆辣的川菜。

選擇很多。

 

茉莉葡萄柚茶酒(NT. 250)

(胖樺食記)六張犁超推薦時尚川菜館「弎弎川酒」/好吃酸菜魚扁

▲畢竟不是專業酒吧，朋友是說有一點太淡了。

可能Pre-drink還可以?

 

弎弎酸梅湯(NT. 480)

(胖樺食記)六張犁超推薦時尚川菜館「弎弎川酒」/好吃酸菜魚扁

▲酸甜的剛剛好，非常解膩，兩人點這一壺也不會太多。

裡面有洛神花以及滿滿的酸梅。

 

蝦仁絲瓜小籠包(NT. 190)

(胖樺食記)六張犁超推薦時尚川菜館「弎弎川酒」/好吃酸菜魚扁

▲個人覺得是必點，爆漿的肉汁配上脆爽的絲瓜，一絕。

 

(胖樺食記)六張犁超推薦時尚川菜館「弎弎川酒」/好吃酸菜魚扁

▲有質感的薑絲以及醬油。

 

口水雞(NT. 420)

(胖樺食記)六張犁超推薦時尚川菜館「弎弎川酒」/好吃酸菜魚扁

▲舒肥雞胸的部位，醬汁調的可圈可點，怕香菜的朋友也不用怕。

整體搭配起來也是下飯到不行。

 

 

紅油炒手(NT. 180)

(胖樺食記)六張犁超推薦時尚川菜館「弎弎川酒」/好吃酸菜魚扁

▲個人覺得不輸鼎泰豐，酸甜小辣的醬汁配麵一定也超搭。

但咱得將澱粉的空間留給米飯，畢竟點了一桌子美味的川菜。

 

椒麻蛋(NT. 420)

(胖樺食記)六張犁超推薦時尚川菜館「弎弎川酒」/好吃酸菜魚扁

▲最喜歡這種大火且吸飽油脂的炸蛋料理，上頭滿滿的肉末以及辛香料，配上米飯會讓人停不下嘴。

 

麻家松阪豬(NT. 580)

(胖樺食記)六張犁超推薦時尚川菜館「弎弎川酒」/好吃酸菜魚扁

▲也不錯，松阪豬多且厚片，肉感十足。

可惜在絕對強者酸菜魚前，就變得比較沒記憶點。

 

酸菜魚(NT. 980)

(胖樺食記)六張犁超推薦時尚川菜館「弎弎川酒」/好吃酸菜魚扁

▲這個價格對得起他的品質以及份量，是很用心的酸菜魚。大片飽滿的魚片，鮮嫩無比且沒有任何讓人害怕的腥味。

澆一點湯汁配上米飯，扮上裏頭的豆腐，有夠好吃的啦！

底下還有滿滿的冬粉，不怕吃不飽。

 

乾鍋花椰菜(NT. 380)

(胖樺食記)六張犁超推薦時尚川菜館「弎弎川酒」/好吃酸菜魚扁

▲調味非常特別且讓人印象深刻，香中帶微辣，要給這道也是極度高分。

花椰菜鍋氣滿滿，Q彈的木耳帶出不一樣的口感，我可以自己吃一盤。

 

司康冰淇淋(NT. 200)+脆壓扁可頌-蜂蜜(NT. 220)

(胖樺食記)六張犁超推薦時尚川菜館「弎弎川酒」/好吃酸菜魚扁

▲飯後甜點絕對也是不容小覷的優秀，個人覺得不輸東區一大趴專業下午茶店。

司康冰淇淋冷熱交織，冰淇淋很紮實。

 

 

(胖樺食記)六張犁超推薦時尚川菜館「弎弎川酒」/好吃酸菜魚扁

▲扁可頌裡面是奶油乳酪再加上蜂蜜，雖然甜但是不會膩，超滿足。

 

(胖樺食記)六張犁超推薦時尚川菜館「弎弎川酒」/好吃酸菜魚扁

▲不便宜，但個人覺得物有所值。

食物給人的印象深刻，店員服務好且顏質高。

美中不足大概是店內實在是太吵了，周五晚上來訪座無虛席，店內吵得跟路邊熱炒攤一樣，我根本聽不太到同桌朋友在講什麼東西。

瑕不掩瑜，食物真的太得我心了！

 

(胖樺食記)六張犁超推薦時尚川菜館「弎弎川酒」/好吃酸菜魚扁


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弎弎川酒

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place台北市大安區敦化南路二段170號
4.40 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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