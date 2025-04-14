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{高雄美食}母親節餐廳推薦：梨花Ａ5和牛放題/北海道帝王蟹、松葉蟹還有各種和牛無限吃到飽，當日壽星、母子同行直接送活體波士頓龍蝦！

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2025-04-14 13:12:00 文字：別讓一姐不開心
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別讓一姐不開心

別讓一姐不開心

{高雄美食}母親節餐廳推薦：梨花Ａ5和牛放題/北海道帝王蟹、

{高雄美食}母親節餐廳推薦：梨花Ａ5和牛放題/北海道帝王蟹、松葉蟹還有各種和牛無限吃到飽，當日壽星、母子同行直接送活體波士頓龍蝦！

最近來高雄旅遊，想帶家人吃頓美食，找到一家google評價超過一萬筆，評價幾乎4.9滿分的「梨花Ａ5和牛放題」，

獨棟的兩層樓的餐廳，用餐環境非常舒適漂亮，可以直接容納超過100多人，舉辦宴會慶典都沒問題，

各種A5和牛品項跟帝王蟹、各種海鮮貝類經然可以直接放題吃到飽，還有啤酒、哈根達斯、莫凡彼冰淇淋無限享用，

這次正好搭上生日優惠，生日當天竟然直接送「活體波士頓龍蝦」真的是超級大器，超滿意！

{高雄美食}

交通位置

「梨花Ａ5和牛放題」在高雄左營區的安吉街上，離高雄巨蛋、高雄巨蛋購物廣場、凹子底森林公園都很近，

可以坐捷運到巨蛋站，走路只要3分鐘就可以到達；店門口也有機車停車位，店家竟然還有自己專屬的免費停車場，交通超級方便。

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入口在右邊的小門，牆上還有一隻閃閃發光的帝王蟹，根本就是在呼喚我們趕快吃掉他啊！

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一進到店內是店家的櫃檯，現場會有一些優惠與會員活動，建議大家可以直接加入會員，一樣的消費還可以累積點數超划算！

現在店家還有推出生日優惠活動，生日當天接送活體波士頓龍蝦，當月則是贈送生食級大干貝。

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用餐環境

店內大理石與木質桌面交錯，搭配墨綠色沙發座椅，再搭配上木、竹以及各種植栽裝潢，有種南洋風情的悠閒舒適感，

從雙人、四人到多人並排座位，不管是情侶、家庭還是多人朋友、公司行號聚餐都沒有問題。

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除此之外還有二樓的用餐空間，不過因為當天沒有開放，就沒有上去拍照，

不過店內可以容納144名一起用餐，舉辦宴會也很適合。

{高雄美食}

這次被安排在靠窗的四人座位，高椅背的沙發區有種小小獨立包廂的感覺，用餐起來相當舒適，

一旁還有超逼真的帝王蠍陪伴用餐，超級有趣。

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餐點

「梨花Ａ5和牛放題」用餐主要有三種等級，可以享用的食材也有些限制，簡單的來跟大家分享一下

近江之宴：1599起，可以享用全店74種食材品項，限定食材包含了：極上澳洲和牛、日本A5和牛特選放題

松板之宴：1799起，可以享用全店77種食材品項，除了上述兩種外還增加了：特上日本國產和牛、龜山島葡萄蝦、日本A5和牛霜降

神戶之宴：1999起，可以享用全店81種食材品項，除了上述五種外還增加了：北海道帝王蟹、北海道松葉蟹腳、日本A5和牛肋眼、日本A5和牛雪花、美國特選無骨牛小排以及宜蘭胭脂蝦

個人建議，竟然來了，就直接點「神戶之宴」，直接帝王蟹吃到飽，絕對超級滿足！

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選好方案之後，就可以選鍋底了，可以直接選鴛鴦鍋，

喜歡吃辣的朋友可以選：秘制麻辣（中辣）、壹0參蝦黃（小辣）

不辣的可以選：水炊昆布、新疆孜然、東北酸白菜以及養顏牛蒡。

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確認好餐點之後，店家就會提供專屬的QR code，可以直接用手機掃描點餐，

用餐時間為120分鐘，相關的點餐規範，現場的工作人員介紹的都蠻詳細清楚。

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自助吧台

等待出餐的同時，可以先到自助吧台拿取餐點，

有各種麵食可以選擇，還有雞蛋無限取用，個人也好喜歡他們家的和牛肉燥，一不小心就吃了好多碗，

飲品的部分有咖啡機、茶飲、可樂跟雪碧等等，店家還提供了TWIBGS的各種茶包，

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還有莫凡彼跟哈根達斯的冰淇淋可以享用，真的是太開心了啦！！

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現場還有提供啤酒喝到飽，一邊大口吃肉一邊喝啤酒，真的是超級過癮！

（貼心提醒：喝酒不開車，開車不喝酒喔！）

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鴛鴦火鍋湯底

這次的鴛鴦鍋，我們點了秘制麻辣（含牛油成份），以及水炊昆布兩種，

水炊昆布主要是以豚骨、昆布以及多種蔬菜熬煮，湯頭甘醇鮮甜，個人覺得很適合用來煮海鮮類，

不管是帝王蟹、白蝦等等，都可以吃到食材本身的鮮甜美味。

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喜歡吃辣的朋友，超級推薦他們家的「秘制麻辣」，

店家特地嚴選小燈籠椒、二荊條以及辣味出眾的子彈頭，再加上白豆蔻、草粿等各種中藥一起熬煮，

最後還要靜止一週發酵湯底，做工相當繁雜細緻，但也造就鮮麻香辣的美味湯底，

湯底還有附上吸飽湯汁的豆腐與鴨血，每一口咬下都超級過癮。

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蔬菜基本盤

除了大魚大肉外，當然也要來份蔬菜均衡飲食，綜合蔬菜搭配南瓜、玉米、菇菇，葉菜類也相當新鮮翠綠

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海鮮拼盤

「梨花Ａ5和牛放題」許多海鮮都是放題吃到飽，有選擇障礙的朋友，可以直接來份海鮮拼盤，

像是紅條石斑、紐西蘭淡菜、北海道帆立貝、軟絲，每一款海鮮都相當新鮮，色澤也相當漂亮，

店家也很貼心的附上教學小卡，讓每一種食材煮得恰到好處最好吃。

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近江之宴可選的兩種和牛放題，分別是：極上澳洲和牛日本A5和牛特選

極上澳洲和牛肉質扎實有嚼勁，日本A5和牛特選油花分布較多，口感上比較軟嫩多肉汁。

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松板之案除了極上澳洲和牛、日本A5和牛特選可以選擇外，還增加了兩款和牛，

分別是A5和牛霜降，嚴選牛之下肩胛肉眼，是肩胛肉最嫩的部位，雪花分佈的相當均勻，肉質軟嫩肉汁相當鮮甜；

岩手奧羽和牛，選用了來自限定日本東北的和牛肉片，肉片色澤鮮紅漂亮，搭配油亮的油花，口感溫和細緻鮮嫩。

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松板之宴除了和牛外，還多增加了來自台灣龜山島的「葡萄蝦」，

也因為在龜山島有海底火山活動的關係，葡萄蝦處在低溫高壓的環境下，肉質也變得更加軟嫩鮮甜，

而且每一尾葡萄蝦都跟一個手掌一樣大，喜歡吃蝦的朋友絕對必點。

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神戶之宴除了上述幾種和牛之外，一口氣增加了三種和牛，分別是，

日本A5和牛肋眼，滑嫩的肉質以及大理石般的油花相互輝映，豐沛的牛肉風味，肉質滑順柔軟油花也相當細緻，超級推薦。

日本A5和牛雪花，嚴選和牛胸腹位置，豐富的油花如雪花般的紋路，口感相對更加柔軟鮮甜，細緻多汁。

美國特選無骨牛小排，是肋排延伸的部位，油脂分布多較多且豐富，品嚐起來軟嫩帶有Ｑ彈口感，。

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北海道帝王蟹

來「梨花Ａ5和牛放題」就是要來吃他們家的北海道帝王蟹，只要點神戶之宴等級，直接放題吃到飽，真的超級划算，

只要下鍋大約煮5分鐘就可以起鍋，肉質相當Ｑ彈鮮甜，絕對要續點再續點，點到吃不下為止啊！

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北海道產松葉蟹放題

點神戶之宴等級的朋友，只要參加活動，就可以直接享用來自北海道的松葉蟹放題吃到飽，

松葉蟹可以說是日本四大名蟹之一，瘦長型的蟹腳是最大的特色外，松葉蟹腳柔軟甘甜，肉質也相當細緻甜美。

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生日禮：活體波士頓龍蝦

這次來吃飯正好趕上店家的生日禮活動，只要當日生日來用餐，就直接贈送「活體波士頓龍蝦」，

如果是當月生日的壽星，店家也會贈送「北海道生食級大干貝」一份，真的是佛心了啦！

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龍蝦送上桌的時候，真的是活跳跳的，超級新鮮，等到要享用的時候，可以告知工作人員協助處理，就可以準備下鍋煮龍蝦啦。

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波士頓龍蝦的大螯真的是超巨大，一撥開外殼，龍蝦肉質相當扎實彈牙，

每一口的蟹肉都充滿鮮甜美味，真的是好吃到會流淚！

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現在店家還有推出母親節活動，只要在活動期間：2025/5/1~5/31期間

只要母子同行就直接送「活體波士頓龍蝦」一隻，

如果是阿嬤、媽媽、孫三代同堂一起用餐，直接送「活體波士頓龍蝦」『二隻』

滿六十歲的長輩用餐還可以現折500元，也太划算了吧

活動詳情依官方公告為主

{高雄美食}梨花Ａ5和牛放題

梨花Ａ5和牛放題

地址：高雄市左營區吉安街468號

電話：07-5506811

營業時間：11:00~23:00

用餐時間：120分鐘

預約網址https://www.opentable.com.tw/restaurant/profile/267311?ref=18649

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