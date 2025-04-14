{高雄美食}母親節餐廳推薦：梨花Ａ5和牛放題/北海道帝王蟹、松葉蟹還有各種和牛無限吃到飽，當日壽星、母子同行直接送活體波士頓龍蝦！

最近來高雄旅遊，想帶家人吃頓美食，找到一家google評價超過一萬筆，評價幾乎4.9滿分的「梨花Ａ5和牛放題」，

獨棟的兩層樓的餐廳，用餐環境非常舒適漂亮，可以直接容納超過100多人，舉辦宴會慶典都沒問題，

各種A5和牛品項跟帝王蟹、各種海鮮貝類經然可以直接放題吃到飽，還有啤酒、哈根達斯、莫凡彼冰淇淋無限享用，

這次正好搭上生日優惠，生日當天竟然直接送「活體波士頓龍蝦」真的是超級大器，超滿意！

交通位置

「梨花Ａ5和牛放題」在高雄左營區的安吉街上，離高雄巨蛋、高雄巨蛋購物廣場、凹子底森林公園都很近，

可以坐捷運到巨蛋站，走路只要3分鐘就可以到達；店門口也有機車停車位，店家竟然還有自己專屬的免費停車場，交通超級方便。

入口在右邊的小門，牆上還有一隻閃閃發光的帝王蟹，根本就是在呼喚我們趕快吃掉他啊！

一進到店內是店家的櫃檯，現場會有一些優惠與會員活動，建議大家可以直接加入會員，一樣的消費還可以累積點數超划算！

現在店家還有推出生日優惠活動，生日當天接送活體波士頓龍蝦，當月則是贈送生食級大干貝。

用餐環境

店內大理石與木質桌面交錯，搭配墨綠色沙發座椅，再搭配上木、竹以及各種植栽裝潢，有種南洋風情的悠閒舒適感，

從雙人、四人到多人並排座位，不管是情侶、家庭還是多人朋友、公司行號聚餐都沒有問題。

除此之外還有二樓的用餐空間，不過因為當天沒有開放，就沒有上去拍照，

不過店內可以容納144名一起用餐，舉辦宴會也很適合。

這次被安排在靠窗的四人座位，高椅背的沙發區有種小小獨立包廂的感覺，用餐起來相當舒適，

一旁還有超逼真的帝王蠍陪伴用餐，超級有趣。

餐點

「梨花Ａ5和牛放題」用餐主要有三種等級，可以享用的食材也有些限制，簡單的來跟大家分享一下

近江之宴：1599起，可以享用全店74種食材品項，限定食材包含了：極上澳洲和牛、日本A5和牛特選放題

松板之宴：1799起，可以享用全店77種食材品項，除了上述兩種外還增加了：特上日本國產和牛、龜山島葡萄蝦、日本A5和牛霜降

神戶之宴：1999起，可以享用全店81種食材品項，除了上述五種外還增加了：北海道帝王蟹、北海道松葉蟹腳、日本A5和牛肋眼、日本A5和牛雪花、美國特選無骨牛小排以及宜蘭胭脂蝦

個人建議，竟然來了，就直接點「神戶之宴」，直接帝王蟹吃到飽，絕對超級滿足！

選好方案之後，就可以選鍋底了，可以直接選鴛鴦鍋，

喜歡吃辣的朋友可以選：秘制麻辣（中辣）、壹0參蝦黃（小辣）

不辣的可以選：水炊昆布、新疆孜然、東北酸白菜以及養顏牛蒡。

確認好餐點之後，店家就會提供專屬的QR code，可以直接用手機掃描點餐，

用餐時間為120分鐘，相關的點餐規範，現場的工作人員介紹的都蠻詳細清楚。

自助吧台

等待出餐的同時，可以先到自助吧台拿取餐點，

有各種麵食可以選擇，還有雞蛋無限取用，個人也好喜歡他們家的和牛肉燥，一不小心就吃了好多碗，

飲品的部分有咖啡機、茶飲、可樂跟雪碧等等，店家還提供了TWIBGS的各種茶包，

還有莫凡彼跟哈根達斯的冰淇淋可以享用，真的是太開心了啦！！

現場還有提供啤酒喝到飽，一邊大口吃肉一邊喝啤酒，真的是超級過癮！

（貼心提醒：喝酒不開車，開車不喝酒喔！）

鴛鴦火鍋湯底

這次的鴛鴦鍋，我們點了秘制麻辣（含牛油成份），以及水炊昆布兩種，

水炊昆布主要是以豚骨、昆布以及多種蔬菜熬煮，湯頭甘醇鮮甜，個人覺得很適合用來煮海鮮類，

不管是帝王蟹、白蝦等等，都可以吃到食材本身的鮮甜美味。

喜歡吃辣的朋友，超級推薦他們家的「秘制麻辣」，

店家特地嚴選小燈籠椒、二荊條以及辣味出眾的子彈頭，再加上白豆蔻、草粿等各種中藥一起熬煮，

最後還要靜止一週發酵湯底，做工相當繁雜細緻，但也造就鮮麻香辣的美味湯底，

湯底還有附上吸飽湯汁的豆腐與鴨血，每一口咬下都超級過癮。

蔬菜基本盤

除了大魚大肉外，當然也要來份蔬菜均衡飲食，綜合蔬菜搭配南瓜、玉米、菇菇，葉菜類也相當新鮮翠綠

海鮮拼盤

「梨花Ａ5和牛放題」許多海鮮都是放題吃到飽，有選擇障礙的朋友，可以直接來份海鮮拼盤，

像是紅條石斑、紐西蘭淡菜、北海道帆立貝、軟絲，每一款海鮮都相當新鮮，色澤也相當漂亮，

店家也很貼心的附上教學小卡，讓每一種食材煮得恰到好處最好吃。

近江之宴可選的兩種和牛放題，分別是：極上澳洲和牛、日本A5和牛特選

極上澳洲和牛肉質扎實有嚼勁，日本A5和牛特選油花分布較多，口感上比較軟嫩多肉汁。

松板之案除了極上澳洲和牛、日本A5和牛特選可以選擇外，還增加了兩款和牛，

分別是A5和牛霜降，嚴選牛之下肩胛肉眼，是肩胛肉最嫩的部位，雪花分佈的相當均勻，肉質軟嫩肉汁相當鮮甜；

岩手奧羽和牛，選用了來自限定日本東北的和牛肉片，肉片色澤鮮紅漂亮，搭配油亮的油花，口感溫和細緻鮮嫩。



松板之宴除了和牛外，還多增加了來自台灣龜山島的「葡萄蝦」，

也因為在龜山島有海底火山活動的關係，葡萄蝦處在低溫高壓的環境下，肉質也變得更加軟嫩鮮甜，

而且每一尾葡萄蝦都跟一個手掌一樣大，喜歡吃蝦的朋友絕對必點。

神戶之宴除了上述幾種和牛之外，一口氣增加了三種和牛，分別是，

日本A5和牛肋眼，滑嫩的肉質以及大理石般的油花相互輝映，豐沛的牛肉風味，肉質滑順柔軟油花也相當細緻，超級推薦。

日本A5和牛雪花，嚴選和牛胸腹位置，豐富的油花如雪花般的紋路，口感相對更加柔軟鮮甜，細緻多汁。

美國特選無骨牛小排，是肋排延伸的部位，油脂分布多較多且豐富，品嚐起來軟嫩帶有Ｑ彈口感，。

北海道帝王蟹

來「梨花Ａ5和牛放題」就是要來吃他們家的北海道帝王蟹，只要點神戶之宴等級，直接放題吃到飽，真的超級划算，

只要下鍋大約煮5分鐘就可以起鍋，肉質相當Ｑ彈鮮甜，絕對要續點再續點，點到吃不下為止啊！

北海道產松葉蟹放題

點神戶之宴等級的朋友，只要參加活動，就可以直接享用來自北海道的松葉蟹放題吃到飽，

松葉蟹可以說是日本四大名蟹之一，瘦長型的蟹腳是最大的特色外，松葉蟹腳柔軟甘甜，肉質也相當細緻甜美。

生日禮：活體波士頓龍蝦

這次來吃飯正好趕上店家的生日禮活動，只要當日生日來用餐，就直接贈送「活體波士頓龍蝦」，

如果是當月生日的壽星，店家也會贈送「北海道生食級大干貝」一份，真的是佛心了啦！

龍蝦送上桌的時候，真的是活跳跳的，超級新鮮，等到要享用的時候，可以告知工作人員協助處理，就可以準備下鍋煮龍蝦啦。

波士頓龍蝦的大螯真的是超巨大，一撥開外殼，龍蝦肉質相當扎實彈牙，

每一口的蟹肉都充滿鮮甜美味，真的是好吃到會流淚！

現在店家還有推出母親節活動，只要在活動期間：2025/5/1~5/31期間，

只要母子同行就直接送「活體波士頓龍蝦」一隻，

如果是 阿嬤、媽媽、孫三代同堂一起用餐，直接送「活體波士頓龍蝦」『二隻』 ，

滿六十歲的長輩用餐還可以現折500元，也太划算了吧

活動詳情依官方公告為主

梨花Ａ5和牛放題

地址：高雄市左營區吉安街468號

電話：07-5506811

營業時間：11:00~23:00

用餐時間：120分鐘

預約網址：https://www.opentable.com.tw/restaurant/profile/267311?ref=18649

粉絲專頁：https://www.facebook.com/RINKA.Nabemono

ＩＧ：rinkawagyu

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