來到嘉義，除了店家林立的道地雞肉飯，近來人氣正夯的「和牛吃到飽火鍋」，更是不能錯過的在地必吃！

▼而這家位於尊皇大飯店一樓〝尊皇嚮鍋〞，不僅提供了各式頂級肉品、新鮮海鮮、還有琳瑯滿目的自助吧，從精緻熟食、在地美食、各式飲品、誘人甜點和冰品應有盡有。

▼這裡的火鍋採「鴛鴦鍋」，固定湯底為壽喜燒風味湯，另有5種免費湯底、3種加購湯底 ($50元)可供選擇，一次可以品嚐到雙重風味。

我和姊妹的口味天差地遠，酸的我不愛、辣的她不行、素的又吃不慣，最後還是選擇經典的「北海道昆布湯」湯底最安全牌。

▼尊皇嚮鍋的「吃到飽套餐方案」有398元/458元、528元/578元、628元/678元（平日午餐/平日晚餐和假日）可以選擇，而且528元/578元就可以吃到澳洲和牛了。

628元/678元可以同時吃到和牛與海鮮，吃得少的兒童和銀髮族價格更優惠，這也太貼心了吧！

菜單擷取自《尊皇嚮鍋》粉專

▼蔬食和鍋料的部分是由服務人員推著餐車，到桌邊依顧客口味搭配客製化菜盤，我還蠻喜歡這種避免浪費的服務。

正常情況下，服務人員會提供手機掃碼點餐，隨後由可愛的貓型機器人將肉品和海鮮送至桌邊。不過，當天因系統出現了一些小狀況，我們改以人工點餐和送餐的方式。

但服務人員的親切和高效率，也讓我們留下了深刻的印象。

▼尊皇嚮鍋的自助吧非常豐富，不僅有壽司、麻辣鴨血、招牌鳳爪、涼麵、燒賣和金瓜米粉等經典小吃，還有香氣四溢的肉燥鍋和咖哩，淋在白飯上簡直絕配。

香噴噴的肉燥鍋裡還有小貢丸和滷蛋，尤其是滷得非常入味、色澤誘人的滷蛋，根本就是秒殺級美食，晚來一步就沒了！

濃郁滑順的日式咖哩醬汁，與軟嫩的雞肉、鬆綿的馬鈴薯和紅蘿蔔完美交織，慢火燉煮，讓食材充分吸收咖哩的精華，每一口都充滿了家的味道。

▼金瓜米粉的表面鋪滿了各式各樣的配料，口感Q彈勁道，看似簡單樸實卻好好吃~

▼這裡不僅有各式飲品、精緻甜點、水果，還有霜淇淋和冰淇淋可以吃，選擇非常多！

我對吃到飽餐廳的甜點本來是不抱什麼期待，就算是知名連鎖品牌也都是看似精緻、口感卻非常粗糙，但他們家的甜點卻完全顛覆我的印象，精緻小巧又好吃，美味程度完全不輸專業甜點店。

▲還有還有，這火龍果和香草口味的綜合霜淇淋，也太美了吧！

▼真心推薦要點就點628元/678元的吃到飽套餐，帶著細緻油花的和牛，與鮮美彈牙的海鮮一起煮，交替吃才不易膩。

尊皇嚮鍋的上肉速度非常快，澳洲和牛、各式肉品、新鮮海鮮都是無限量供應，完全不怕你吃。

尊榮方案628元/678元

梅花豬、豬五花、雞腿肉、澳洲和牛、板腱牛、牛五花、小墨魚、鯛魚片、帆立貝、白蝦

這裡的海鮮和肉品量蠻少的，所以我每樣都是5份、10份的點，然後再一次掃下鍋，大口大口沾醬吃和牛的快感真的超爽。

不得不說，嚮鍋會選擇「壽喜燒風味鍋」為固定湯底還真有它的獨特之處，甘醇的日式醬油與味醂、清酒在鍋中交織，讓肉片在涮煮過程中能夠充分吸收醬香、更添美味。

多種新鮮蔬菜、甘蔗、蘋果、豬大骨和雞大骨熬煮的北海道昆布湯頭裡，居然真的可以看到昆布耶！

我覺得取自食材原味熬製的甘甜湯頭，最能襯托出海鮮的鮮美，姊妹尤其鍾愛鯛魚片的細緻滑嫩和飽滿鮮甜的帆立貝，雖然還有白蝦可以點，但我們都懶得動手剝殼，都直接跳掉XD～

菜單擷取自《尊皇嚮鍋》粉專

▲除了套餐中的精選肉品和海鮮，還可以額外單點更為奢華的食材，像是：肉質飽滿的青殼龍蝦、口感鮮甜的生食級干貝、肉質細緻的龍膽石斑，以及入口即化的日本A5和牛等。

▼飯店的月光酒吧因設備更新而暫停營業，還是可以在社群媒體上打卡評論，免費兌換一杯生啤酒，享受微醺快感。

尊皇嚮鍋距離嘉義車站僅10分鐘車程，從國道1號嘉義交流道出口至飯店也僅需10分鐘，飯店更貼心提供免費的地下室及一樓平面停車場，無論是搭乘大眾運輸或自行開車都非常方便。

▼下次來到嘉義，別再錯過《尊皇嚮鍋》的和牛吃到飽，那真的會讓人扼腕啊！

尊皇嚮鍋

營業時間：11:00～21:00

電話：05 283 9788

地址：嘉義市西區大華路250號

官網：tsuhuanghotel.mydirectstay.com

粉專：www.facebook.com/EatSiangGuoNow

服務費10%、附免費停車場

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