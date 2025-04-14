為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > (胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/紅白酒館/道地義大利料理/完整菜單/麵疙瘩肋眼牛排奶酪

(胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/紅白酒館/道地義大利料理/完整菜單/麵疙瘩肋眼牛排奶酪

義大利料理牛排紅白酒信義安和美食
2025-04-14 14:43:00 文字：胖樺
share
胖樺

胖樺

(胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/

▲信義安和這間小酒館，道道料理都好吃獨特，還有滿滿的紅白酒任君挑選。

服務很好，可惜用餐時間有限制。

 

店名：Divino Taipei

地址： 106台北市大安區安和路二段7115

 

(胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/

▲交通便利的Divino Taipei，信義安和站走過來很近。

 

(胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/

▲各式紅白酒佐餐，不知道怎麼選擇就問工作人員。

 

(胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/

▲店家生意滿好的，建議訂位。

 

(胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/

▲除了四人以及吧台，也有兩人約會高腳椅桌。

 

(胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/

▲菜單一覽表，很簡單。

有選擇障礙的應該也不會選太久。

 

(胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/

▲可以喝酒的朋友們點了半隻紅酒(NT. 1480)，她們說很好喝。

 

(胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/

▲服務生會詳細介紹口感跟風味。

 

煎烤義大利紅菊苣·開心果·煙燻乳酪(NT. 480)

(胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/

▲怕苦的朋友不適合這款。

煎烤過後的義大利紅菊苣帶著苦後回甘的風味，配上下面的煙燻乳酪，讓人記憶深刻，是很衝擊的味道。

 

生牛肉塔塔·油條(NT. 880)

(胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/

▲牛肉鮮甜，被蛋液包覆後口感滑順。

油條個人覺得存在感不強，也沒有特別加分。

 

炭烤章魚(NT. 780)

(胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/

▲炭香味突出，不愧是店家推薦。

 

羅馬式豬頰培根乳酪蛋醬直圓麵(NT. 680)

(胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/

▲個人覺得Divino麵類料理真的超強，豬頰培根進入口腔後，真的是唇齒間都是油香。

帶著泡沫的蛋黃醬也相當完美，這絕對是一道會讓人想舔個碗底朝天的一盤。

 

南瓜麵疙瘩·藍紋乳酪·洋梨·榛果(NT. 680)

(胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/

▲喜歡藍紋乳酪的朋友不能錯過這道，藍紋乳酪特有的臭味，在這盤料理卻成為讓人討喜的香氣來源。

麵疙瘩大小適中，口感Q彈，配上燉煮過後酸甜的洋梨，淡淡的肉桂粉提味，這搭配真的是太厲害了！

 

起司麵餃(NT. 680)

(胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/

▲隱藏菜單的起司麵餃，濃郁的奶香讓人欲罷不能。

麵餃裡面包的是起司，讓人吃不膩那種。

 

28天乾式熟成 肋眼牛排(NT. 2280)

(胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/

▲表皮焦香的美味肋眼，油花肥美。

 

奶酪·綜合莓果醬·蛋白霜

(胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/

▲估狗給五顆星店家招待的奶酪，淋上燉煮過後的草莓。

不管在調味還是口感都是一等一，蛋白霜有夠美味。

 

果仁千層蜜餅·冰淇淋(NT. 300)

(胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/

▲也是必點的一款甜點，冰淇淋背配上千層蜜餅，完美的句點。

 

(胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/

▲不便宜的價格，但個人覺得物有所值。

品質配得上他的開價。

 

(胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/

▲難怪可以在信義安和這邊屹立不搖，目前榮登我最愛的台北義大利料理店。

 

延伸閱讀，您可能有興趣

(胖樺食記)六張犁超推薦時尚川菜館「弎弎川酒」/好吃酸菜魚扁可頌司康/各式調酒/創意料理

(胖樺食記) 台北喜來登大飯店 - 安東廳 Antoine Room/台北超推薦老字號牛排館/划算商業午餐/善導寺美食

(胖樺食記)信義安和推薦餐酒館”The Public House/亞洲前50大酒吧/無酒精特調/牛小排燉飯

(胖樺食記)捷運101推薦餐酒館”Salt and Stone/台北推超好吃義大利麵披薩甜點/調酒紅白酒/信義區餐廳

(胖樺食記) 信義安和推薦餐酒館Divino Taipei/


文章標籤
信義安和美食 台北推薦餐酒館 義大利料理 divino divinotaipei菜單 紅白酒
創作者介紹
創作者 吃吃達人胖胖樺 的頭像
吃吃達人胖胖樺

胖樺食記

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

DiVino Taipei

phone
place台北市大安區安和路二段71巷15號
4.07 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.17
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.83
share place
延伸閱讀
板橋餐酒館推薦│瓢記餐酒館│《野格牛肉麵》《脆皮燒肉》驚艷好滋味，台式餐酒館板橋聚會小酌好地方│板橋新埔美食推薦
 Joyce Lai 賴小靜
【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐富，店員專業介紹用餐環境舒適絕對值得一再回訪-近捷運信義安和站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
 Ruby說美食享受旅行
東區餐酒館推薦！吾居炭火餐酒9種醬料 9道新菜推薦，東區約會先訂位。
 編輯 張人尹
板橋美食推薦-香港mama X 參團火 - 港式料理/白金湯酸菜魚/ 香茅豬排飯/港式美味好到極點的優質美味餐點推薦!!
 熊甜蜜的分享園地
新北市林口區【新北林口必吃美食推薦】水蛙師私廚料理｜精緻海鮮料理、平價熱炒、高級桌菜，多種選擇一次滿足!!! (鄰近機場捷運林口站、最佳聚餐與壽宴餐廳)
 pfse64289
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up