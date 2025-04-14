▲信義安和這間小酒館，道道料理都好吃獨特，還有滿滿的紅白酒任君挑選。

服務很好，可惜用餐時間有限制。

店名：Divino Taipei

地址： 106台北市大安區安和路二段71巷15號

▲交通便利的Divino Taipei，信義安和站走過來很近。

▲各式紅白酒佐餐，不知道怎麼選擇就問工作人員。

▲店家生意滿好的，建議訂位。

▲除了四人以及吧台，也有兩人約會高腳椅桌。

▲菜單一覽表，很簡單。

有選擇障礙的應該也不會選太久。

▲可以喝酒的朋友們點了半隻紅酒(NT. 1480)，她們說很好喝。

▲服務生會詳細介紹口感跟風味。

煎烤義大利紅菊苣·開心果·煙燻乳酪(NT. 480)

▲怕苦的朋友不適合這款。

煎烤過後的義大利紅菊苣帶著苦後回甘的風味，配上下面的煙燻乳酪，讓人記憶深刻，是很衝擊的味道。

生牛肉塔塔·油條(NT. 880)

▲牛肉鮮甜，被蛋液包覆後口感滑順。

油條個人覺得存在感不強，也沒有特別加分。

炭烤章魚(NT. 780)

▲炭香味突出，不愧是店家推薦。

羅馬式豬頰培根乳酪蛋醬直圓麵(NT. 680)

▲個人覺得Divino麵類料理真的超強，豬頰培根進入口腔後，真的是唇齒間都是油香。

帶著泡沫的蛋黃醬也相當完美，這絕對是一道會讓人想舔個碗底朝天的一盤。

南瓜麵疙瘩·藍紋乳酪·洋梨·榛果(NT. 680)

▲喜歡藍紋乳酪的朋友不能錯過這道，藍紋乳酪特有的臭味，在這盤料理卻成為讓人討喜的香氣來源。

麵疙瘩大小適中，口感Q彈，配上燉煮過後酸甜的洋梨，淡淡的肉桂粉提味，這搭配真的是太厲害了！

起司麵餃(NT. 680)

▲隱藏菜單的起司麵餃，濃郁的奶香讓人欲罷不能。

麵餃裡面包的是起司，讓人吃不膩那種。

28天乾式熟成 肋眼牛排(NT. 2280)

▲表皮焦香的美味肋眼，油花肥美。

奶酪·綜合莓果醬·蛋白霜

▲估狗給五顆星店家招待的奶酪，淋上燉煮過後的草莓。

不管在調味還是口感都是一等一，蛋白霜有夠美味。

果仁千層蜜餅·冰淇淋(NT. 300)

▲也是必點的一款甜點，冰淇淋背配上千層蜜餅，完美的句點。

▲不便宜的價格，但個人覺得物有所值。

品質配得上他的開價。

▲難怪可以在信義安和這邊屹立不搖，目前榮登我最愛的台北義大利料理店。

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