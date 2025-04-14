放慢腳步，穿梭在新舊交織的街道上，我彷彿走進了老嘉義的繁華榮景，日治時期遺留下的靜謐巷弄、空氣中飄散著在地小吃誘人的香氣、藏身於老屋之間的文創小店，無不將屬於這座城市的獨特記憶，呈現在旅人眼前。

而佇立在市中心，那座融合了舊建築歷史風貌與現代設計元素的綠色美術館，與周邊綠意盎然的環境相融合，不定期舉辦的展覽和活動，更為這座城市注入了藝術靈魂。

▲▼為了深度探索這座蘊含歷史底蘊與現代氣息的城市魅力，我乘坐著充滿英倫復古風情的綠色環保公車，下榻距離嘉義車站僅10分鐘車程的〝尊皇大飯店〞。

線條俐落大方的建築外觀，氣勢非凡，寬敞挑高的大廳在暖色系燈光映照下，散發出一種沉穩而不失華麗的尊貴氛圍。

飯店設有免費的「地下室停車場」及「一樓平面停車場」供住客停放，若飯店內停車場已滿，將引導至距離約一公里的「第二停車場(戶外)」，並提供24小時免費往返接駁。

從國道1號的嘉義交流道出口下來到飯店約10分鐘，無論是坐公車或自行開車都非常便利。

尊皇大飯店為全台評選認證的四星級旅館，環境舒適、設施齊備、人員服務親切有禮，並提供24小時櫃檯接待。三樓以上的住房樓層全面採用房卡感應系統，電梯與房門皆需刷卡進出，安全更有保障。

▼我們這次入住的「豪華客房 (雙人房)」是尊皇大飯店的熱門房型之一，推開房門，約10坪大的寬敞空間映入眼簾。在舒適的雙人大床旁，和式木質地板泡茶區打造出的雅致氛圍，彷彿能瞬間卸下旅途的疲憊，感到放鬆。

雙人一大床

獨立和式木質地板泡茶區

高級42 吋高畫質液晶電視

MINI 吧檯

環保節能靜音小冰箱

個人上掀式保險櫃

免費有線網路/獨立無線網路

淋浴式(乾溼分離)衛浴

一次性室內拖鞋

室內設計一改飯店外觀的現代簡約，暖色系燈光灑落在木質地板上，映照著典雅的家具，營造出時尚與溫馨交織的氛圍、舒適宜人，每到假日常常一房難求。

▼房內設有辦公桌椅和紙筆，方便規劃行程或處理些許事務。除此之外，還配備了42吋高畫質液晶電視、MINI吧檯與小冰箱等休閒設備。

▼為響應政府環保政策，乾濕分離的淋浴式衛浴裡不再主動提供一次性備品，就連沐浴乳、洗髮精、洗手液都是採用壁掛式給皂機。

若住客有牙刷牙膏組 / 浴帽 / 刮鬍刀 / 梳子 / 牙線棒 / 棉花棒等需求可至櫃檯購買，每項酌收新台幣10元。

女生對飯店的吹風機非常要求，這裡的負離子吹風機不是掛在牆上、折疊式、風很小、持續按壓才能使用的機款，所以我可以輕鬆坐在床上，一邊看電視、一邊吹頭髮，不必再被侷限於浴室內了。

奔波了一整天，拖著微感疲憊的身軀，現在的我們只想窩在房間裡好好休息。

▼除了房內備有的咖啡包和茶包，一樓的 迎賓點心吧 更是提供了琳瑯滿目的零食，以及冰涼透心的可口可樂、雪碧、芬達汽水，和富含維他命C的鮮果水可以選擇。

1F 迎賓點心吧

開放時間：15:00～21:00

▼回到房間內的和式泡茶區，品著點心，眺望窗外的景致，悠閒地享受著屬於我們的午茶時光。

此時此刻，時間彷彿也隨著這份愜意而慢了下來……

晚上若想要體驗嘉義夜市文化，可以就近到嘉樂福夜市走走逛逛。

▼但我個人更推薦飯店一樓的「尊皇嚮鍋」，這裡的和牛吃到飽跟別家不同，澳洲和牛、各式肉品、新鮮海鮮都是無限量供應，上菜速度也很快，完全不怕你吃。

1F 尊皇嚮鍋

營業時間：11:00～21:00

自助吧更是令人驚豔，各式熟食、飲品、甜點、冰品應有盡有，CP值高到讓人大呼過癮。

▼若半夜嘴饞想吃夜宵，不用出飯店，一樓就有24小時營業的7-11自助販賣機，提供多種泡麵、零食和飲料的選擇，超級方便！

7-11自助販賣機

24小時營業

2F 健身房

開放時間：7:00～22:00

▲飯店二樓，除了提供多元餐宴服務的宴會廳，並設有配備完善健身器材的健身房，這兩層樓不僅是飯店的公共空間，也會開放給外來訪客進出。

三樓是為住客貼心規劃的茶水間與投幣洗衣房，九樓則是令人期待的露天泳池與月光酒吧。

9F 泳池

開放時間：15:00～21:00 (週日加開9:00～12:00)

▲今年的露天泳池提早在春天開放，若沒帶到泳衣也別擔心，飯店備有各式泳衣可供選購，就連小朋友的都有，不怕敗興而歸。

▼可惜的是，月光酒吧目前正進行設備更新，暫停營業中......

9F 月光酒吧

開放時間：18:00～2:00

期待重新開放後，能在星空下伴隨著現場駐唱的浪漫氛圍，享受微醺的夜晚。

1F 自助早餐吧

開放時間：6:30～10:00

▲▼飯店早餐的魅力就在於，能讓一個平時睡到中午的人，不到六點就已經起床梳洗，連我也跟著被迫一塊早起……

這裡的自助早餐吧就位於一樓嚮鍋餐廳內，豐富的菜色讓人目不暇給，除了有西式的沙拉、麵包、義大利麵，中式的粥品、熟食炸物、饅頭、燒餅油條等。

還有暖心的關東煮與自煮麵、嘉義道地的雞肉飯通通可以吃到飽。

▼熱氣蒸騰的自煮麵攤特別吸引外籍住客的目光，看著他們興致勃勃地挑選食材、細心搭配、認真煮麵的模樣，連我也不禁被這份滿足與成就感所渲染。

▼我特別喜歡這裡的鹹粥，吸飽了鮮美湯汁的米粒被熬煮得綿密滑順、入口即化，蛤蜊的鮮甜滋味與米香交織，搭配著畫龍點睛的蝦仁，好吃到讓人忍不住再舀一碗。

剛起床就能吃上暖呼呼的熱粥，感覺還帶有些許睡意的精神也跟著被喚醒。

▲古早味小吃之所以迷人，關鍵就是那令人難以忘懷的「香氣」，而這碗雞肉飯的香氣靈魂，正是來自於金黃酥脆的油蔥酥！

姊妹自行搭配的西式拼盤，看起來是不是就讓人食指大動，義大利麵拌著濃郁的醬汁，與各式熟食、炸物堆疊出豐富的口感，再加上她最愛的滑嫩蒸蛋，好吃到讓人感到無比幸福～

▲服務人員會隨時巡視自助吧、補充新鮮食材，保持菜色的豐富與多樣性。

所以，住這裡不用像我們這樣起得特別早(6:30就過來了)，都能吃到熱騰騰的豐富早餐，不怕晚來就沒得吃了。

以往出外住宿，總是要在前一晚收拾好行李，才不會被緊湊的退房時間追著跑，但這裡的退房到中午12點，悠閒地享受早餐以後，我還有充裕的時間可以為接下來的嘉義探索之旅做好準備。

若你也喜歡這種舒適安靜的慢步調，尊皇大飯店會是很值得推薦的選擇，全館禁菸、環境清新、房間隔音又好，睡在柔軟舒適的大床上，很快便能安穩入眠，不僅撫慰了一路的舟車勞頓，也為隔天的旅程注入滿滿活力。

尊皇大飯店

入住時間：下午15:00

退房時間：中午12:00

電話： 05 283 2088

地址：嘉義市西區大華路250號

官網：tsuhuanghotel.mydirectstay.com

粉專：www.facebook.com/tsunhuang.hotel

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