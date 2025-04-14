▲民生社區的李白白鴛鴦麻辣鍋，預約困難只接熟客。

老饕朋友邀約讓我有幸一親芳澤。

當真是一吃成主顧！

店名：李白白鴛鴦麻辣鍋

地址： 105台北市松山區富錦街454號

▲民生社區的李白白，無法電話或是線上預約，老闆只接熟客。

感覺起來老闆是一個愛喝酒的熱情漢子，感覺只要來一次，跟老闆喝個一杯，應該就可以變成熟客(？

酥炸餃子皮(NT. 100)

▲辣辣的非常開胃。

火鍋沾醬是香菜底，怕香菜的我也可以輕鬆駕馭。

▲當天全程給老饕朋友點菜。

前菜讓燉牛肉+半熟蛋打頭陣。

鐵觀音蘋果氣泡茶(NT. 680)

▲好喝到會想跟店家單買回家喝那種。

台虎生啤(NT. 300)

▲麻辣鍋配啤酒，幸福長長久久。

麻辣鴨血

▲灑滿各式辛香料的麻辣鴨血讓人食指大動。

麻油雞蛋飯(NT. 250)

▲攪拌均勻後撲上麻辣鴨血一起享用，風味絕佳。

鍋底兩人份(NT. 2080)+五人鍋底(NT. 1500)+小孩(NT. 150)

▲像藝術品一樣的麻辣鴛鴦鍋，薄片蘿蔔擁簇著各式蔬菜，上頭的炸蓮藕以及地瓜片可以先享用。

待這一團花團錦簇煮進湯中，就可以涮肉盡情享用。

活菌梅花豬(NT. 680)

▲每盤肉的油花都美到不行。

日本F1去骨牛小排(NT. 1180)

▲不管白鋼或是紅湯都適合。

溫體牛

▲在這邊也可以吃到台南溫體牛，涮八秒就可以吃，有夠幸福。

美國Choice牛小排(NT. 1180)

▲我的最愛，美國牛小排～

綜合貢丸(NT. 360)

▲綜合丸類必點！

▲鍋底的牛肉，店家貼心去骨。

台南關廟麵(NT. 150)

▲湯底是濃郁雞湯，這碗麵不輸專業拉麵店。

▲吃膩肉類來點茼蒿。

▲不便宜，但個人覺得物有所值，回家以後對店家料理是會想念的。

好吃有特色，麻辣湯底是可以喝的那種。

下次再來跟老闆喝個兩杯，成為熟客！

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