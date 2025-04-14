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(胖樺食記)民生社區預約困難「李白白鴛鴦麻辣鍋」/鍋底如藝術品/溫體牛台南魚冊關廟麵/台虎精釀

2025-04-14 15:58:00 文字：胖樺
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胖樺

胖樺

(胖樺食記)民生社區預約困難「李白白鴛鴦麻辣鍋」/鍋底如藝術

 

▲民生社區的李白白鴛鴦麻辣鍋，預約困難只接熟客。

老饕朋友邀約讓我有幸一親芳澤。

當真是一吃成主顧！

 

店名：李白白鴛鴦麻辣鍋

地址： 105台北市松山區富錦街454

 

(胖樺食記)民生社區預約困難「李白白鴛鴦麻辣鍋」/鍋底如藝術

▲民生社區的李白白，無法電話或是線上預約，老闆只接熟客。

感覺起來老闆是一個愛喝酒的熱情漢子，感覺只要來一次，跟老闆喝個一杯，應該就可以變成熟客(

 

酥炸餃子皮(NT. 100)

(胖樺食記)民生社區預約困難「李白白鴛鴦麻辣鍋」/鍋底如藝術

▲辣辣的非常開胃。

火鍋沾醬是香菜底，怕香菜的我也可以輕鬆駕馭。

 

(胖樺食記)民生社區預約困難「李白白鴛鴦麻辣鍋」/鍋底如藝術

▲當天全程給老饕朋友點菜。

前菜讓燉牛肉+半熟蛋打頭陣。

 

鐵觀音蘋果氣泡茶(NT. 680)

(胖樺食記)民生社區預約困難「李白白鴛鴦麻辣鍋」/鍋底如藝術

▲好喝到會想跟店家單買回家喝那種。

 

台虎生啤(NT. 300)

(胖樺食記)民生社區預約困難「李白白鴛鴦麻辣鍋」/鍋底如藝術

▲麻辣鍋配啤酒，幸福長長久久。

 

麻辣鴨血

(胖樺食記)民生社區預約困難「李白白鴛鴦麻辣鍋」/鍋底如藝術

▲灑滿各式辛香料的麻辣鴨血讓人食指大動。

 

麻油雞蛋飯(NT. 250)

(胖樺食記)民生社區預約困難「李白白鴛鴦麻辣鍋」/鍋底如藝術

▲攪拌均勻後撲上麻辣鴨血一起享用，風味絕佳。

 

鍋底兩人份(NT. 2080)+五人鍋底(NT. 1500)+小孩(NT. 150)

(胖樺食記)民生社區預約困難「李白白鴛鴦麻辣鍋」/鍋底如藝術

▲像藝術品一樣的麻辣鴛鴦鍋，薄片蘿蔔擁簇著各式蔬菜，上頭的炸蓮藕以及地瓜片可以先享用。

待這一團花團錦簇煮進湯中，就可以涮肉盡情享用。

 

活菌梅花豬(NT. 680)

(胖樺食記)民生社區預約困難「李白白鴛鴦麻辣鍋」/鍋底如藝術

▲每盤肉的油花都美到不行。

 

日本F1去骨牛小排(NT. 1180)

(胖樺食記)民生社區預約困難「李白白鴛鴦麻辣鍋」/鍋底如藝術

▲不管白鋼或是紅湯都適合。

 

溫體牛

(胖樺食記)民生社區預約困難「李白白鴛鴦麻辣鍋」/鍋底如藝術

▲在這邊也可以吃到台南溫體牛，涮八秒就可以吃，有夠幸福。

 

美國Choice牛小排(NT. 1180)

(胖樺食記)民生社區預約困難「李白白鴛鴦麻辣鍋」/鍋底如藝術

▲我的最愛，美國牛小排～

 

綜合貢丸(NT. 360)

(胖樺食記)民生社區預約困難「李白白鴛鴦麻辣鍋」/鍋底如藝術

▲綜合丸類必點！

 

(胖樺食記)民生社區預約困難「李白白鴛鴦麻辣鍋」/鍋底如藝術

▲鍋底的牛肉，店家貼心去骨。

 

台南關廟麵(NT. 150)

(胖樺食記)民生社區預約困難「李白白鴛鴦麻辣鍋」/鍋底如藝術

▲湯底是濃郁雞湯，這碗麵不輸專業拉麵店。

 

(胖樺食記)民生社區預約困難「李白白鴛鴦麻辣鍋」/鍋底如藝術

▲吃膩肉類來點茼蒿。

 

(胖樺食記)民生社區預約困難「李白白鴛鴦麻辣鍋」/鍋底如藝術

▲不便宜，但個人覺得物有所值，回家以後對店家料理是會想念的。

好吃有特色，麻辣湯底是可以喝的那種。

下次再來跟老闆喝個兩杯，成為熟客！

 

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李白白鴛鴦麻辣鍋

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4.40 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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