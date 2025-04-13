一整年只開放一次的超神祕水晶芋頭蛋糕來囉～各位芋頭控、愛吃蛋糕甜點的朋友們千萬別錯過每年「四月南風」母親節蛋糕檔期，超人氣水晶芋頭奶酪蛋糕一開放預購往往造成熱烈回響，去年甚至得在母親節前幾天就得停止預訂，免得量太大趕不出貨，今年2025更推出每日限量150個的預訂名額，想要吃水晶芋頭蛋糕的朋友得好好把握時機下手嘿～

四月南風 | 門市位在中科商圈

▼四月南風



主打卡斯提拉長崎蛋糕、客製化喜餅、彌月蛋糕油飯、西點伴手禮的「四月南風」就位在中科商圈，門市旁邊剛好就有一座收費停車場，加上交通位置很便利，方便周邊客人前來門市取貨或是訂購蛋糕。

▼門市櫃台



一進入就會看到「四月南風」門市櫃台，櫃檯旁的玻璃櫥窗內有著他們常態販售的蛋糕、長崎蛋糕品項。

▼各式禮盒



一旁的櫃位上則有陳列著他們各式禮盒的樣式，禮盒圖案有中式，也有西式圖案，有傳統也有富含童趣圖案。

▼玻璃櫥窗



玻璃櫥窗內最上方展示的正是他們招牌卡斯提拉長崎蛋糕模型，共有原味、抹茶跟巧克力三種口味，有分大盒、小盒，除了單買也能搭配成雙拼禮盒，多種組合非常適合送禮。

▼卡斯提拉蛋糕



相信有不少人跟霸子我一樣對四月南風最有印象就是他們家的卡斯提拉蛋糕，加上包裝盒帶有童話感圖案，很適合作為伴手禮或是彌月蛋糕送禮。

▼富含童趣的圖案



▼檸檬輕乳酪蛋糕



中間這層則是他們蛋糕模型，像是招牌檸檬輕乳酪蛋糕、白巧乳酪蛋糕、杏仁可可提拉米蘇等。再過來就是每年限定販售的水晶芋頭奶酪蛋糕可以參考，今年2025/04/27前預訂還有享早鳥優惠價唷～

▼6吋水晶芋頭奶酪



四月南風 | 2025母親節蛋糕早鳥預訂優惠

▼新裝潢



門市旁還有一間展示間，這邊重新裝潢後變得更加新穎新潮，很適合新人們、孕媽媽前來挑選或是預約試吃彌月蛋糕、油飯、手工喜餅。

▼禮盒展示



▼正宗長崎蛋糕



展示禮盒除了有西點為主的，也有中式傳統油飯可以搭配組合，皆可以符合客人們的需求去做變化。

▼中西式禮盒



2025四月南風母親節蛋糕預訂已經開跑，超夯的水晶芋頭奶酪蛋糕，6吋原價$980元，早鳥價預訂只要$720元，活動時間即日起至2025/04/27為止，而且每日限量150個，記得先預訂，因為一年只開放一次，錯過就只能再等明年惹～

▼水晶芋頭奶酪蛋糕早鳥優惠



而且為了讓更多喜愛四月南風水晶芋頭奶酪蛋糕的客人們連父親節也能吃到，現在也能先預訂父親節蛋糕，等時間到再來門市取貨，實在是很貼心，讚～

▼母親節蛋糕宅配免運



另外還有其他款母親節蛋糕也有宅配免運優惠，6吋白巧乳酪檸檬蛋糕、8吋心型檸檬輕乳酪蛋糕、6吋摩卡可可蛋糕，任選兩款搭配$1099元宅配免運優惠價，也歡迎大家加四月南風官方LINE好友預訂唷～

▼四月南風官方LINE QR Code



四月南風 | 水晶芋頭奶酪蛋糕，一年僅此一檔

▼典雅包裝盒



目前超神祕水晶芋頭奶酪蛋糕只有推6吋大小，而且每年只賣這一檔，蛋糕包裝盒的盒蓋上印有四月南風的LOGO圖樣，整體造型典雅，色調搭配溫潤，非常適合買來當作母親節蛋糕。

▼6吋（葷食）



打開盒蓋，裡面的蛋糕底下會有一層可提起的紙墊，蛋糕外圍還有用塑膠片貼住固定，以防止蛋糕碰撞時造成的損傷。（冷藏保存最佳賞味期限3天）

▼水晶芋頭奶酪蛋糕



「水晶芋頭奶酪蛋糕」從斷面可以清楚看到水晶蛋糕是由五層堆疊而成，從上而下分別是香醇咖啡凍、鮮奶酪、戚風蛋糕、芋泥餡最後再一層的戚風蛋糕。

▼層層堆疊



水晶芋頭蛋糕工序相當繁複且費時，得一層做完才能再往上一層堆疊而成，加上師傅們得不斷的嘗試調整出絕佳比例，因此才有這款這麼受歡迎的水晶芋頭奶酪蛋糕。

▼蛋糕軟綿



一入口會先嘗到咖啡凍香醇微苦，緊接著是奶酪奶香與戚風蛋糕膨鬆軟綿的口感，再揉合了香甜綿密的芋泥，還能吃到芋泥裡面的芋頭塊口感。

▼層次豐富



他們的芋泥完全都自己做的，大甲芋頭經過削皮切塊後，不加一滴水去打成100%芋泥，然後用鮮乳酪取代傳統布丁，讓整體水晶蛋糕的甜度拿捏的很剛好，既能吃到芋頭香氣又有著乳酪奶香。

▼芋泥香甜



咀嚼時滑Q咖啡凍、蓬鬆蛋糕體及綿密芋泥等多層次口感交融於嘴內，甜度適中讓人印象深刻，真的很好吃，非常推薦芋頭控或是愛吃蛋糕甜點的朋友嘗試～

▼預購領取時程表



加上去年訂購情況非常踴躍，今年他們把水晶芋頭蛋糕的預訂時程也提早了，讓水晶芋頭蛋糕愛好者們提前3月、4月就能吃到，官方訂購網頁上已經有列出時程表，買顆水晶芋頭蛋糕給媽媽表達心意，不容錯過，記得提前準備，才不會留下遺憾喔！錯過今年，就真的只能等明年這個時候再相見了～

四月南風 | 白巧乳酪檸檬蛋糕，清爽馨香酸甜

▼白巧乳酪檸檬蛋糕



敢吃酸一點的，我會再推薦這款「白巧乳酪檸檬蛋糕」讓喜歡偏酸的朋友嚐嚐，是由戚風海綿蛋糕夾著乳酪香緹餡構成主體，表面再上一層白巧檸檬甘納許而成。

▼6吋原價$650元



可以看到白巧檸檬甘納許，裡面還有添加他們從市場採買檸檬的鮮榨檸檬汁，以及刨下的檸檬皮，用來增添檸檬香氣。

▼白巧檸檬甘納許



入口時會先感受到白巧克力的甜味帶出清新檸檬的馨香酸甜感，並且結合了戚風蛋糕的蛋糕蛋香及乳酪香緹餡的滑順感，讓整體咀嚼起來不會太乾，且嘴內留有檸檬清香，清爽酸甜程度連一般男生也能接受。

▼清爽馨香



此外這款蛋糕還有另一種吃法，就是從冰箱拿出來解凍不久就切開來吃，趁著白巧檸檬甘納許以及乳酪香緹餡還冰凍的狀態，吃起來很像在吃冰淇淋的感覺哩～大小朋友肯定超愛，而且好適合夏天吃～

▼酸甜滋味



四月南風 | 摩卡可可蛋糕，巨無霸巧克力蛋糕

▼摩卡可可蛋糕



「摩卡可可蛋糕」則是巧克力控絕不能錯過的一款蛋糕，由可可巧克力戚風蛋糕搭配厚實的咖啡奶霜，外面再淋上一層滿滿杏仁堅果巧克力甘納許，整個黑嚕嚕的摩卡可可蛋糕黑到會發亮～哈哈～

▼6吋，原價$650元



光切下去就能感受到整個蛋糕的扎實度，剛入口時會先感受到那濃郁的巧克力，結合杏仁角的堅果香氣，有著苦甜苦甜的滋味。

▼濃郁可可咖啡香



軟綿濕潤的巧克力戚風蛋糕揉合了咖啡奶霜的咖啡香，讓苦甜滋味達到巧妙均衡，吃起來不會太過甜膩，有一種在吃放大版的金莎巧克力感覺，午茶時段來上一片配熱紅茶，真是絕佳的享受阿～

▼放大版金莎巧克力



「四月南風」這三款蛋糕完全都是走實在路線，沒有太多華麗浮誇的蛋糕點綴，全都靠實實在在的實力取勝，第一次看會覺得有點樸實，吃過後就會讓人印象深刻，首推就是水晶芋頭奶酪蛋糕，芋頭蛋糕本來就是很多媽咪們愛吃的口味，多層次推疊的滋味真的相當好吃不甜膩，讓人一口接一口停不下來，喜歡吃酸的就可以試試白巧乳酪檸檬蛋糕，有著馨香酸甜清新滋味，愛濃郁厚實的就來一顆摩卡可可蛋糕，包準你一吃上癮～

▼四月南風母親節蛋糕

