全台第一家美登利壽司吃到飽就在Lalaport台中店！4/10起Lalaport台中店從原本的單點式改成吃到飽模式！多達70種壽司、生魚片、烤炸物自助吧限時90分鐘無限供應！送餐快速~大推炙燒系列與生魚片！趕快來去訂位吧！

文章目錄 收合 店家介紹

自助吧介紹

美登利壽司Lalaport台中店吃到飽菜單

餐點介紹

結語

店家資訊

早在美登利一開始來台時，就有想朝聖！但看了價格覺得稍高~也怕吃不飽~結果官方那天突然驚喜公布Lalaport台中店改成吃到飽制，二話不說馬上訂位！現在看未來14天訂位都滿了，想吃朋友可能要碰碰運氣了！

店家介紹

美登利壽司Lalaport台中店位於北館5樓餐廳層，以吃到飽來說店內位置我覺得不太多，有吧台桌和多人桌，坐吧台有種板前料理感，師傅在你面前料理的感覺~

自助吧介紹

自助吧還蠻多的，有蔬菜沙拉區、烤炸物與關東煮區、冷海鮮區、水果甜點區，兩側則是提供檸檬水與味噌湯、茶碗蒸、冰棒

蔬菜沙拉區蠻豐富的，看著食材排放整齊蠻療癒的

冷海鮮區有淡菜、鮮蝦、扇貝、涼拌花枝等等，可能可以搭配沙拉一起享用！而且海鮮都蠻新鮮的，蝦子的部分很彈牙！扇貝也好好吃！

烤炸物區會一直補品項~烤物有山藥、櫛瓜、杏鮑菇、烤鮭魚，炸物有薯條、洋蔥圈、雞塊、炸蝦、熱狗、可樂餅，還有一鍋好像是味噌煮雞翅與蛋(有點忘了)，這其中我只吃了炸蝦！超推炸蝦！麵衣很特別~酥脆不過油膩！

旁邊有關東煮，我夾了一塊魚豆腐綿密好吃！

水果甜點區有西瓜、蕨餅、蛋糕捲、布朗尼，這些我都沒吃，吃完壽司真的完全塞不下XD

有提供檸檬水，還有一櫃鋁罐碳酸飲料自取

另一邊則是供應味噌湯、茶碗蒸與日本冰棒~冰棒青蘋果味很好吃！茶碗蒸水嫩超讚！裡頭有蝦肉與一顆銀杏

再回到壽司吃到飽部份，是用平板自助點餐，他只有分兩個價位，平日午餐980元+10%、平日晚餐與假日午晚餐1180元+10%，1180元限定了5個品項是平日午餐吃不到的，鮪魚大腹、炙燒鮪魚大腹、星鰻一本握、海膽、平成卷

然後點餐有個重點是一次只能點10份，這10份全數送餐後才能再點下一單，所以店員會建議點同一系列的會送餐較快速~尤其生魚片是最快的、炙燒是最慢的，但我們整體吃下來~基本上沒有碰到「我們吃完很久但餐還沒送來」的情況，服務周到又很快速！這點我超推！所以90分鐘完全綽綽有餘，我們大概吃到40分鐘就在休息消化XD 也要注意不能浪費食材~建議大家量力而為~才不會被收食材費喔！

美登利壽司Lalaport台中店吃到飽菜單

餐點介紹

一開始會送上迎賓盤，有吻仔魚小菜、鮭魚鮭魚卵、炙燒天使紅蝦、鮪魚軍艦、番茄小菜，一整排的看起來好高級！不過好像除了天使紅蝦與鮪魚軍艦，其他好像都點不到~

迎賓盤的鮭魚鮭魚卵壽司超可愛！

我們的第一單就點了鮪魚生魚片*5份、帆立貝生魚片*5份，超快就送上桌了！

相較於鮭魚我更愛鮪魚滑嫩又帶有彈性，而且又不會太油膩！口感真的太讚了

我這個干貝控不知道從頭到尾吃了多少干貝XD個頭又很大~軟嫩無比！！！

每桌都有一瓶他們美登利的壽司醬油，不會太鹹，蘸生魚片超級讚！

特別想說一點，他們的飯都是選用日本山形縣產的特A輝映米，製作出來的醋飯不會太酸，與生魚片搭配得很剛好！真的有差！

赤貝彈牙、天使紅蝦很新鮮~完全沒有軟爛感

星鰻一本握~星鰻幾乎入口即化，但有小刺，會介意的人能不太適合~

星鰻黃瓜手卷、蔥花鮪魚手卷都很不錯

花枝握壽司、醃漬鮭魚、炙燒鮭魚、水煮松葉蟹，醃漬鮭魚我不太愛~還是喜歡原味~炙燒鮭魚超級讚！水煮松葉蟹真的沒什麼味道，而且蟹肉鬆鬆軟軟我覺得還好~

鮪魚中腹、炙燒中腹，鮪魚就是好吃沒有別的XD

炙燒鮪魚腹肉、炙燒天使紅蝦、炙燒帆立貝、炙燒鰭邊肉，炙燒的視覺效果真的太讚了，都會有蝦卵鮭魚卵點綴，炙燒天使紅蝦、炙燒帆立貝、炙燒鰭邊肉真的必點！軟嫩口感帶點炙燒焦香氣真的無敵！

平成卷是由海膽、鮭魚卵、蔥花鮪魚組成，因為我不太愛海膽，交給友人吃，但他一個愛海膽的人覺得他們海膽還好><

鮭魚卵軍艦~平常會看價格考慮的品項，在這直接點了就對了XD

我唯一有點的一品料理是海瓜子味噌湯，充滿海味的味噌湯真不錯！

最後覺得壽司吃夠多了，我後續都在點帆立貝生魚片XD

然後我照片竟然忘記拍鮭魚生魚片、青魽生魚片、旗魚生魚片(瘋掉！！！但影片有啦~歡迎去IG看影片)，說一下口感，覺得鮭魚就是口感較滑嫩充滿鮭魚油香味、青魽我個人不愛、旗魚我蠻喜歡的但友人不愛~

結語

整體來說，我蠻推薦平常愛吃日料的朋友來試試看！平常就連吃迴轉壽司每拿一盤都要考慮，但這裡完全實現生魚片壽司自由！而且隨便吃都回本！不信大家可以去看看單點式的菜單~吃到飽真的划算許多！食材新鮮、送餐快速！也不會因為是吃到飽就隨便做，絕對不是平價壽司那種會吃到冰冷日料搭配熱醋飯的口感(有人懂我說的嗎XD)！

店家資訊

【 美登利壽司Lalaport台中店 】

▸ 店家FB｜ https://www.facebook.com/profile.php?id=100057685620093

▸ 店家IG｜ https://www.instagram.com/sushinomidori.tw/

▸ 地址｜台中市東區進德路600號5樓

▸ 電話｜04-22116818

▸ 營業時間｜11:00-14:00。16:00-20:30。假日10:30-14:00。16:00-20:30

▸ 訂位連結



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