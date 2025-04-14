這次Ruby特地從台北帶孩子們到台中麗寶的 Fun樂星球玩，

安排了兩天一夜的小旅行。入住的永豐棧酒店前，打算好好吃頓晚餐。

因每次到台中幾乎都是吃燒肉，這次決定換個口味。

上網查了附近的熱門鍋物，發現森饗鍋物的評價不錯，

地點也算方便，於是在台北就就先訂位了，心裡默默希望可以合口味不要踩雷。

他們沒有配合的停車場，對面有停車場或是有路邊停車。

森饗鍋物電子菜單點這裡看

廁所也是偏簡約風格。

【精選主湯鍋底】

我們點了他們的，京都壽喜燒 附A5和牛 $198，

搭配主廚秘製醬油與高湯，可以在根據自己喜歡的口味做調整。

桌邊服務會先用鍋底幫你炒肉片，

想吃壽喜燒又不想跑日系高價位店的朋友可以參考看看。



和牛肉質還算不錯，滑嫩不乾柴，

沾著泡沫蛋液吃，醬汁也有入味不會過重。

招牌胡椒豬肚雞湯 附豬肚 $80

濃郁豚骨湯底搭配白胡椒，香氣十足，

豬肚煮得剛好不會太韌，湯頭層次豐富。





蒜頭蛤蜊雞湯 $80

蒜頭先煸香，與蛤蜊、雞肉一起熬煮，湯頭鮮美甘甜。

雞肉需要煮得久一些才會入味，

但如果煮過久口感會變老，建議重點放在喝湯。





【附食】

我們選了 白飯、冬粉與滷肉飯須加價$20

當天的白飯口感偏硬，單吃略乾，搭配滷肉飯的湯汁有改善一些

滷汁鹹香夠味，還算是合格的搭配。

菜盤讓人印象不錯，和一般火鍋店相比，不會塞加工的火鍋料，

以原型食材為主，還附上一隻蝦子，讓人感覺更有質感。

菜盤內容也有些小小的遺憾，Ruby吃到中間發現高麗菜有點爛掉，

但反應給店員之後，他們也很快幫忙處理、更換。

【精選主餐】

精選牛腹肉 $378

這款牛腹肉油脂比例偏高，煮熟後入口滑順，

帶點Q彈嚼感，整體口感就是雪花牛肉片。

對於喜歡油脂豐富、口感細緻會比較喜愛這種肉片。

濕式熟成雪紋牛 $438

原本對這款濕式熟成的牛肉期待頗高，但實際入口後，

Ruby覺得和牛腹肉的風味差異不大。

雖然肉質稍微更柔嫩些，但整體吃起來感受不夠突出，

少了點記憶點有些可惜，建議點便宜的就好。

寶島梅花豚 $368

豬肉Q彈不柴，屬於穩定發揮的中規中矩款。

風味不錯但不特別突出，適合喜歡豬肉口感又不想太重油的朋友。



新加入會員送三點可兌換好禮

（寶島低脂豚、鯛魚切片、東石鮮蚵、香菇貢丸、手工蛋餃五選一）。

不過當天才五點半就入座，店員卻說東石鮮蚵已沒有了，

但隔壁桌有鮮蚵，Ruby只好選鯛魚切片、

低脂豚

和手工蛋餃

當月壽星還會送上一份海鮮盤，有蛤蜊、蝦子、魚片。

蛤蜊和蝦子都算滿新鮮的也好剝殼，

而魚肉容易散，下鍋要特別小心火候。

【自助吧】

火鍋店基本的醬料都有，比較特別的是果醋沾肉片滿清爽的。



飲料有無糖的青茶、紅茶。

冰沙類有葡萄和冬瓜檸檬冰沙，冰沙搭配火鍋很清爽解膩。

熱飲部分有咖啡、熱飲的部分，

甜度和味道都表現的還不錯，

奶茶及抹茶歐雷，也不會太死甜，

Ruby很喜歡滿推薦的。

有冰淇淋機當天是巧克力口味，

味道還滿濃郁的，可惜是巧克力口味，小朋友就無法品嚐了。

甜點：每份套餐本該附一碗檸檬愛玉冰，

但當天店員可能太忙，忘了送上，有點可惜。

整體來說，這次的用餐體驗有些小插曲，

不時主動關心是否需要加湯、收拾空盤，這部分的積極度是加分的，

但在後段有點過度頻繁，稍微打斷了用餐氣氛。

只能說餐飲業現在真的辛苦，服務人員不易請到，

每個人對於口味的感覺不一樣， 森饗鍋物還是有一定的水準，

但可能在口味與我們的口味不可能太契合，大家還是可以去嘗試看看啦~





【店家資訊】

👉森饗鍋物 Senn shabu 台中漢口館

🍽 FB官方粉絲團請點此 / ig 官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠台中市西屯區漢口路二段148-2號

☎️04 2316 6886

⏰AM11:30~PM23:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





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