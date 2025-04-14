蘆洲火鍋推薦《享初火鍋》地點位於捷運三民高中站2號出口，步行約3分鐘可抵達，菜單鍋底有東北酸菜乳酸、鳳梨苦瓜、剝皮辣椒、蒜頭雞湯和經典麻辣等12種湯底，選擇豐富又特別。

《享初火鍋》除了主餐還有熟食抹茶紅豆餅、豆沙鍋餅和酥炸排骨酥都很推薦必點。

蘆洲火鍋推薦 享初火鍋 地點

蘆洲《享初火鍋》地點位於捷運三民高中站附近，周邊也有蘆洲區鷺江停車場，步行3分鐘很近，整棟樓空間座位多，公司聚餐或者吃火鍋人數較多想包場都可洽詢店家。

享初火鍋

地址：新北市蘆洲區民權路54號

電話：(02)8285-8097

營業時間：週二公休

中午11:30～15:00(最後點餐時間14:30)

晚上17:30～21:30(最後點餐時間20:30)

食記：【蘆洲火鍋】享初火鍋，玫瑰紅酒牛＋酸菜鍋推薦

附近汽車停車場：蘆洲區鷺江停車場步行3分鐘 (蘆洲區民權路26號)

蘆洲火鍋推薦 享初火鍋 環境

蘆洲《享初火鍋》除了一樓還有二樓座位，環境整潔維持乾淨，工作人員客氣，很舒適的用餐氛圍，平日中午較多一至兩位客人來用餐。

自助區提供醬料、無糖茶、冰沙和冰淇淋可無限取用。

冬瓜檸檬冰沙很好喝。

醬料有辣椒、紫洋蔥、蒜泥、和沙茶等，自助區檯面乾淨～看了很舒服。

自助區有鍋底使用說明。

蘆洲火鍋推薦 享初火鍋 菜單價錢

享初火鍋 菜單價錢

湯底超過10種選擇，黃金昆布鍋底不另外加價，也有提供可素食享用的鍋底，比較推薦必點的是東北酸菜乳酸以古法發酵的酸菜熬製，呈現自然風味。

副餐白飯、寬冬粉、關廟麵、王子麵和蒸煮麵可無限享用，菜盤可更換肉品四選一。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

蘆洲火鍋推薦 享初火鍋 餐點

每鍋附贈一份菜盤，以蔬菜為主有蕃茄、南瓜、玉米、黑木耳、金針菇、豆腐、香菇、水蓮、豆皮、蝦子和高麗菜等。

黃金昆布

淡雅的昆布鍋底，涮肉或煮海鮮都百搭，先將菜盤食材煮熟，到自助區裝少許蒜泥和紫洋蔥倒入鍋內，湯頭更鮮甜。

東北酸菜乳酸 +50元（可素食）

鍋底上桌時，以高麗菜發酵的酸菜淡雅香氣撲鼻而來，微酸的味道勾引味蕾。

湯頭清爽帶點酸甜，完全不膩口，越煮越濃，加上蔬菜和海鮮後，乳酸發酵的酸菜很有層次感，清爽脆甜，相當好喝。

蒜頭雞湯 ＋80元

和我想像的不太一樣，有點像雞白湯，入口有著明顯的蒜味，濃郁好喝，主餐點海鮮或蛤蠣雞腿搭配很適合。

玫瑰紅酒牛 368元

7盎司份量不少，肉盤呈現很吸睛，也是我第一次在火鍋店吃到這麼可愛的搭配，朋友也覺得新奇。

服務人員說可以將紅酒直接淋在牛肉，也可把牛肉片浸泡紅酒後，再入鍋涮煮，隨自己喜好都行。

牛肉厚嫩不柴，浸泡紅酒後更添風味，迷人的紅酒香加上玫瑰花香，涮熟的肉片多了酒香入味，滑嫩好吃。

蛋香雞柳 358元

這擺盤也很吸睛呢！

鮮嫩的雞柳加上一顆黃澄澄的蛋黃，將蛋液攪拌，伴隨著雞柳的鮮嫩肉質一同展現，雞柳滑嫩不柴，蛋液的香氣在烹調中釋放，和雞柳的鮮甜結合，真好吃啊！

豪華海陸 668元

有雪花牛、脆皮豬五花、梅花豬和培根羊可選一種，海鮮有生食級干貝1顆、天使紅蝦1隻、大蝦1隻、草蝦1隻、鯛魚2片、鱸魚2片、廣島牡蠣1顆、蛤蜊5顆和鮑魚1顆。

這是享初火鍋菜單最高價位，一千元有找很多XD 雖然沒有浮誇擺盤，但海鮮品質和份量都很有誠意。

油脂較多的雪花牛是我平常吃火鍋都會點的部位。

嚴選高規格海鮮，用10元硬幣比大小，真的很有份量，每一樣都很新鮮，愛吃海鮮的朋友直呼過癮。

招牌鴨血 五片68元

單點鴨血有分三片和五份，價格只差10元，建議直接點五片，一整甕呈現很可愛。

香辣入味的鴨血真好吃，大塊Ｑ嫩，麻香兼具，要不是服務人員推薦，一開始真的沒有想點，沒想到真的意外好吃，榮獲朋友們的好評。

酥炸排骨酥 78元

將排骨酥丟入鍋內煮，提升湯的層次，味道也很讚，大推搭配經典麻辣鍋，真的真的好好吃。

白飯、關廟麵、寬冬粉、王子麵和蒸煮麵都可以在用餐期間無限續點。

當月壽星送豆沙鍋餅或抹茶紅豆餅。

慶開幕活動，開鍋就送肉品招待券可下次消費兌換。

新開幕的《享初火鍋》地點靠近捷運三民高中站，搭捷運來吃火鍋相當方便，後來朋友點的經典麻辣鍋超推薦，如果二至三個人來吃鍋，建議首選順序為黃金昆布鍋、東北酸菜乳酸和經典麻辣鍋，食量大可以再加點熟食先止餓，和我一樣澱粉控的記得這裡有附餐免費續喔！

享初火鍋

地址：新北市蘆洲區民權路54號

電話：(02)8285-8097

營業時間：週二公休

中午11:30～15:00 (最後點餐時間14:30)

晚上17:30～21:30 (最後點餐時間20:30)

食記：【蘆洲火鍋】享初火鍋，玫瑰紅酒牛＋酸菜鍋推薦

附近汽車停車場：蘆洲區鷺江停車場步行3分鐘 (蘆洲區民權路26號)

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

