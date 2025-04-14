河口湖兩天一夜自駕遊最後一站我們來到很多人都推薦的【御殿場 PREMIUM OUTLETS】（GOTEMBA PREMIUM OUTLETS）。

御殿場outlet為全日本最具規模、店舖數最多的outlet，距離東京開車約一個半小時、河口湖及箱根自駕約半小時至40分鐘，是東京、河口湖、箱根自駕遊順遊採購好選擇。

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河口湖自駕遊「御殿場 PREMIUM OUTLETS」，全日本最大的御殿場outlet!

御殿場 PREMIUM OUTLETS位於靜岡縣御殿場市，附設免費停車場，停車位數多，停車場跟OUTLET相隔一條大馬路，停車後可以由天橋走過來。

從東京、澀谷、池袋、新宿、上野、品川、橫濱、箱根及河口湖等都有巴士可以前往，詳細搭乘地點及票價資訊→ 請點我

■ ADD:靜岡縣御殿場市深沢1312

■ TEL:0550-81-3122

■ 營業時間:3～11月 10:00～20:00；12～2月 10:00～19:00（休息日:每年2月第三個週四）

■ 官網

御殿場outlet佔地廣闊，是日本首屈一指的購物中心，商場內國際精品、運動品牌、生活雜貨、家居家電、美食店家等應有盡有，商店數量將近300家，另外還貼心設置了附有旋轉木馬和塔式遊樂設施的遊樂場。

御殿場outlet分為「WEST ZONE」、「EAST ZONE」和「HILL SIDE」3個區域，可透過「夢之大橋」（夢の大橋）穿越WEST ZONE及EAST ZONE。

WEST ZONE以國際精品品牌為主，Burberry、GUCCI、COACH、FENDI、Prada等都有，EAST ZONE以運動品牌、日常生活用品和廚房用品為主，像是Nike、adidas、New Balance、ASICS、MIki House及寶可夢專賣店等，HILL SIDE約有90間商店，商店種類繁多，逛街逛到肚子餓了則可以到美食廣場ITADAKI TERRACE用餐。

佔地達4萬5千平方公尺，腹地廣大，我們造訪時天氣很好、遊客不多，逛起來相當舒心，好天氣的御殿場outlet也能捕捉壯麗的富士山美景。

很多路段都有清楚的品牌方向指標，如果想要逛得盡興或是有特別想要逛的品牌，來之前記得先做好攻略，免得像我一樣跟無頭蒼蠅似的不知道從何逛起。

各家知名品牌應有盡有，喜歡逛街購物的建議要預留多點時間給御殿場outlet。

我們當天下午才從河口湖自駕過來，因為預約晚上七點新宿還車所以逛得有點趕，大約只有一個小時時間停留，相當可惜，應該要早點過來的。

日本的購物商場真的深得人心，建築物很有特色，環境規劃也很不錯，逛起來很舒適，也很適合拍照。

來之前剛好想要換包包所以就鎖定來這裡買，逛了幾間品牌後我決定買COACH，價格比較平價外也剛好有我買想的款式。

因為沒有時間多看幾間加上價格也相當划算我就直接買了，一共買了三個，兩個斜背包一個皮夾，都是同系列。

很可惜當天因為趕著回新宿還車所以沒有足夠的時間逛，我只逛了精品區，大顆呆把拔則是帶孩子去逛了小朋友想逛的樂高等，然後我們就趕緊開車回東京了，很怕會塞車之類趕不上還車時間。

期待下回東京自由行再次來御殿場 PREMIUM OUTLETS（GOTEMBA PREMIUM OUTLETS ）完整的逛逛。

（旅遊日期：2024/07）

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