為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮

2025-04-14 19:52:00 文字：柚香魚子醬
share
柚香魚子醬

柚香魚子醬

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮

最近終於和朋友來開箱這間主打川渝道地吃法的「麻一點重慶老火鍋」啦！湯頭本身以多種辛香料和大量香醇牛油燉煮而成，香麻辣勁又不失醇厚，強調只涮不喝湯，涮煮各種食材都相當夠味～另外更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝的滋味讓人驚喜不已，愛吃火鍋的朋友可以揪團衝一波啦～

台中火鍋｜麻一點重慶老火鍋地點與環境

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮麻一點重慶老火鍋就位在精誠路與公益路交叉口，可以說是公益商圈的精華地段，看似低調內斂的店面外觀，搭配了流行的霓虹燈管，活潑的潮流感之中還帶些神秘呢！

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮整棟餐廳共有兩層樓，座位數相當多，重點是所有座位皆採半包廂的形式，用餐更加舒適有隱私感！

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮 台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮一樓的座位以單爐為主，適合2-4人來開鍋；二樓座位則配備了雙口爐，6-8人聚餐也很寬敞好坐！

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮

招牌雙味鍋$200元/每位(含鍋底乙份)

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮沒想到現在在台中市區就能吃得到道地口味的重慶老火鍋，而且麻一點還是雙味鍋的設計，同時還能吃得到菌菇湯底，除了可以一次享有雙重口味，不敢吃辣的朋友也能嚐鮮。

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮麻辣鍋的底料非常豐富，包含了鴨血、鮮豆腐、鳥蛋與大黑豆干，湯頭使用了辛香料，以及大量的香醇牛油，使得食材油香四溢，香麻的辣勁超級入味！是只涮不喝湯的麻辣鍋～

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮菌菇湯底則是以姬松茸、鹿茸菌熬煮而成，濃郁溫潤的湯頭，很適合用來涮煮蔬菜，服務人員也會不時詢問是否需要加湯哦～

招牌沾醬免費，可無限續／麻辣乾碟$10元

「麻一點重慶老火鍋」本身是鼎王旗下的品牌之一，跟鼎王麻辣鍋一樣，在醬料方面也十分講究；沾醬裡含有特製蠔油、蔥花、蒜末、香油、芝麻，顧及有客人可能不敢吃香菜，所以還貼心地另外盛盤，吃起來鮮香十足又夠味。

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮麻辣乾碟也是魚編的心頭好，只需沾一點點就頗有辣度，搭配肉片真的很涮嘴，迷人辣香讓人忍不住一口接著一口。

椒麻鴨腱帶$68元

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮朋友點了麻一點的小菜「椒麻鴨腱帶」，爽脆帶勁的口感真的是太讓我們著迷了，再加上香麻入味的風味，完全就是下酒良伴啊！(未滿18歲請勿飲酒)

涼拌蒜辣皮蛋$105元

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮這道「涼拌蒜辣皮蛋」的表現一點不比「椒麻鴨腱帶」來得遜色，彈嫩Q滑的皮蛋，結合上特製蒜辣醬的滋味，顯得更加濃郁開胃，才上桌沒多久就被我們消滅啦～

無骨牛小排$580元

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮無肉不歡的我們點了無骨牛小排，軟嫩的口感中帶有咬勁，吃起來還蠻鮮美的，結合了重慶老火鍋的鮮香麻辣很過癮！

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮

伊比利豬嫩肩胛$380元

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮魚編也很推薦的伊比利豬嫩肩胛，吃得到肉質甜香，又能感受到豐富的油花，搭配菌菇湯底也很合拍哦～

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮

蒜香爽嫩豬$160元

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮喜歡蒜味的朋友可以來份蒜香爽嫩豬，彈嫩的豬肉肉質，伴隨著陣陣蒜香，我們覺得涮煮麻辣鍋湯底更好吃。

功夫香毛肚$130元

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮不少熟客必點這道「功夫香毛肚」，七上八下輕涮15秒左右就能起鍋，直送口中特別脆爽，香麻夠味很下飯。

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮

牛三寶$350元

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮牛三寶包含了蜂巢牛肚、牛筋與毛肚條，牛肚香鹹彈牙、牛筋彈嫩又富含軟糯膠質，毛肚則是爽彈脆口，三種口感層次一次滿足！

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮

鮮拼鮮贏盛合$398元

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮鮮拼鮮贏盛合集結四種海鮮超澎派，我們特別愛吃白蝦，個頭大隻又新鮮，涮煮兩種湯底都不錯。

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮

手工蝦滑$190元

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮手工蝦滑的用料也很大方，除了吃得到蝦子的鮮美，而且竟然還能吃到爽脆滑嫩的蝦肉口感，實在是太誇張啦～

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮

功夫川丸子$138元

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮功夫川丸子本身以豬肉、蔥花與多種香料揉合而成，不但感受得到黑胡椒的飽滿香氣，吃起來也是肉感十足喲！

QQ川粉$100元

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮超級Q彈的QQ川粉，非常適合用來涮煮麻辣鍋的湯底，吸附了滿滿湯汁十分夠味！

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮

農家貢菜$75元

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮聽愛吃川菜的朋友說，在不少道地的川菜火鍋餐廳都能吃得到貢菜，好奇心爆棚的魚編也點了一份來嚐鮮；貢菜本身的味道並不明顯，但吃起來特別鮮嫩脆口，激推必搭麻辣鍋湯頭，香麻爽辣很對味。

綜合鮮菇時蔬拼盤$128元

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮多人聚餐很適合點份綜合鮮菇時蔬拼盤來分享，不過蔬菜本身蠻會吸附湯汁的，加上麻一點的麻辣鍋湯頭真的頗辣，建議以溫潤的菌菇湯底涮煮哦～

饞嘴小酥肉$100元

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮魚編超愛的饞嘴小酥肉，上桌時就能享用，不但香酥脆口，還能吃得到豬肉的爽彈口感，甚至也可以加入火鍋中涮煮喲～

手工紅糖糍粑$80元

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮這道手工紅糖糍粑大推你們一定要趁熱享用，帶有空氣感的軟糯糍粑，外表極其香薄酥脆，結合了花生粉的香氣，以及紅糖的甜蜜風味，實在讓人難以抗拒啊！

麻麻翡翠鹹檸凍飲$98元

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮左邊這杯是麻麻翡翠鹹檸凍飲，以清新解辣的檸檬冰沙為基底，表面撒上了青花椒與青花椒粉，清爽沁酸之中又帶有微微的麻辣感。

麻辣阿華田脆果醇奶$138元

台中市西區主打「只涮不喝湯」的川渝道地吃法，鮮香麻辣超帶勁，更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝又過癮右邊這杯「麻辣阿華田脆果醇奶」，則是以香濃的阿華田搭配特製辣椒粉，反差的風味層次意外地好喝耶！

 

麻一點重慶老火鍋
營業時間：17:00–02:00
電話：04 23280328
地址：台中市西區公益路248號
粉絲專頁： 麻一點重慶老火鍋

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

麻一點 麻辣喝點茶

phone04-2328032
place台中市西區臺中市公益路248號248號1樓
4.65 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.67
服務品質
4.67
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.67
share place
延伸閱讀
餉串串 單人鴛鴦鍋｜台中西屯區美食推薦｜超道地的大陸火鍋串串，蘸料區竟然有喜歡的麻醬跟花生碎，推薦湯底老罈泡椒｜台中東海美食、台中串串麻辣鍋
 賽的日札
【麻子辣蒙古麻辣燙】濃醇好喝的原味白湯&麻辣紅湯～內用享多款冷飲無限暢飲～營業到凌晨兩點的深夜美食！
 Viva Wei
平價串燒店推薦！最便宜只要$20元起！「焦糖楓串燒」插旗台中逢甲夜市商圈啦！獨家漢方烤肉粉和特調醬，帶有迷人焦糖香氣，甜鹹交織超涮嘴～ - 阿華田的美食日記
 阿華田
嘉義市東區林聰明沙鍋魚頭，滿滿沙鍋菜好實在，湯底免費續碗超過癮，在檜木香裡品嚐道地美味
 李大人吃遊記
講究的你不能錯過這一杯跨界多層次冰沙飲！經典913茶王＋高品質咖啡＋在地黃梅，完美呈獻極致酸甜迷人風味，「梅」想到可以這麼好喝。
 Walker新發現
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up