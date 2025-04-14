最近終於和朋友來開箱這間主打川渝道地吃法的「麻一點重慶老火鍋」啦！湯頭本身以多種辛香料和大量香醇牛油燉煮而成，香麻辣勁又不失醇厚，強調只涮不喝湯，涮煮各種食材都相當夠味～另外更以青花椒與辣椒粉結合冰涼飲品，新奇好喝的滋味讓人驚喜不已，愛吃火鍋的朋友可以揪團衝一波啦～

台中火鍋｜麻一點重慶老火鍋地點與環境

麻一點重慶老火鍋就位在精誠路與公益路交叉口，可以說是公益商圈的精華地段，看似低調內斂的店面外觀，搭配了流行的霓虹燈管，活潑的潮流感之中還帶些神秘呢！

整棟餐廳共有兩層樓，座位數相當多，重點是所有座位皆採半包廂的形式，用餐更加舒適有隱私感！

一樓的座位以單爐為主，適合2-4人來開鍋；二樓座位則配備了雙口爐，6-8人聚餐也很寬敞好坐！

招牌雙味鍋$200元/每位(含鍋底乙份)

沒想到現在在台中市區就能吃得到道地口味的重慶老火鍋，而且麻一點還是雙味鍋的設計，同時還能吃得到菌菇湯底，除了可以一次享有雙重口味，不敢吃辣的朋友也能嚐鮮。

麻辣鍋的底料非常豐富，包含了鴨血、鮮豆腐、鳥蛋與大黑豆干，湯頭使用了辛香料，以及大量的香醇牛油，使得食材油香四溢，香麻的辣勁超級入味！是只涮不喝湯的麻辣鍋～

菌菇湯底則是以姬松茸、鹿茸菌熬煮而成，濃郁溫潤的湯頭，很適合用來涮煮蔬菜，服務人員也會不時詢問是否需要加湯哦～

招牌沾醬免費，可無限續／麻辣乾碟$10元

「麻一點重慶老火鍋」本身是鼎王旗下的品牌之一，跟鼎王麻辣鍋一樣，在醬料方面也十分講究；沾醬裡含有特製蠔油、蔥花、蒜末、香油、芝麻，顧及有客人可能不敢吃香菜，所以還貼心地另外盛盤，吃起來鮮香十足又夠味。

麻辣乾碟也是魚編的心頭好，只需沾一點點就頗有辣度，搭配肉片真的很涮嘴，迷人辣香讓人忍不住一口接著一口。

椒麻鴨腱帶$68元

朋友點了麻一點的小菜「椒麻鴨腱帶」，爽脆帶勁的口感真的是太讓我們著迷了，再加上香麻入味的風味，完全就是下酒良伴啊！(未滿18歲請勿飲酒)

涼拌蒜辣皮蛋$105元

這道「涼拌蒜辣皮蛋」的表現一點不比「椒麻鴨腱帶」來得遜色，彈嫩Q滑的皮蛋，結合上特製蒜辣醬的滋味，顯得更加濃郁開胃，才上桌沒多久就被我們消滅啦～

無骨牛小排$580元

無肉不歡的我們點了無骨牛小排，軟嫩的口感中帶有咬勁，吃起來還蠻鮮美的，結合了重慶老火鍋的鮮香麻辣很過癮！

伊比利豬嫩肩胛$380元

魚編也很推薦的伊比利豬嫩肩胛，吃得到肉質甜香，又能感受到豐富的油花，搭配菌菇湯底也很合拍哦～

蒜香爽嫩豬$160元

喜歡蒜味的朋友可以來份蒜香爽嫩豬，彈嫩的豬肉肉質，伴隨著陣陣蒜香，我們覺得涮煮麻辣鍋湯底更好吃。

功夫香毛肚$130元

不少熟客必點這道「功夫香毛肚」，七上八下輕涮15秒左右就能起鍋，直送口中特別脆爽，香麻夠味很下飯。

牛三寶$350元

牛三寶包含了蜂巢牛肚、牛筋與毛肚條，牛肚香鹹彈牙、牛筋彈嫩又富含軟糯膠質，毛肚則是爽彈脆口，三種口感層次一次滿足！

鮮拼鮮贏盛合$398元

鮮拼鮮贏盛合集結四種海鮮超澎派，我們特別愛吃白蝦，個頭大隻又新鮮，涮煮兩種湯底都不錯。

手工蝦滑$190元

手工蝦滑的用料也很大方，除了吃得到蝦子的鮮美，而且竟然還能吃到爽脆滑嫩的蝦肉口感，實在是太誇張啦～

功夫川丸子$138元

功夫川丸子本身以豬肉、蔥花與多種香料揉合而成，不但感受得到黑胡椒的飽滿香氣，吃起來也是肉感十足喲！

QQ川粉$100元

超級Q彈的QQ川粉，非常適合用來涮煮麻辣鍋的湯底，吸附了滿滿湯汁十分夠味！

農家貢菜$75元

聽愛吃川菜的朋友說，在不少道地的川菜火鍋餐廳都能吃得到貢菜，好奇心爆棚的魚編也點了一份來嚐鮮；貢菜本身的味道並不明顯，但吃起來特別鮮嫩脆口，激推必搭麻辣鍋湯頭，香麻爽辣很對味。

綜合鮮菇時蔬拼盤$128元

多人聚餐很適合點份綜合鮮菇時蔬拼盤來分享，不過蔬菜本身蠻會吸附湯汁的，加上麻一點的麻辣鍋湯頭真的頗辣，建議以溫潤的菌菇湯底涮煮哦～

饞嘴小酥肉$100元

魚編超愛的饞嘴小酥肉，上桌時就能享用，不但香酥脆口，還能吃得到豬肉的爽彈口感，甚至也可以加入火鍋中涮煮喲～

手工紅糖糍粑$80元

這道手工紅糖糍粑大推你們一定要趁熱享用，帶有空氣感的軟糯糍粑，外表極其香薄酥脆，結合了花生粉的香氣，以及紅糖的甜蜜風味，實在讓人難以抗拒啊！

麻麻翡翠鹹檸凍飲$98元

左邊這杯是麻麻翡翠鹹檸凍飲，以清新解辣的檸檬冰沙為基底，表面撒上了青花椒與青花椒粉，清爽沁酸之中又帶有微微的麻辣感。

麻辣阿華田脆果醇奶$138元

右邊這杯「麻辣阿華田脆果醇奶」，則是以香濃的阿華田搭配特製辣椒粉，反差的風味層次意外地好喝耶！

麻一點重慶老火鍋

營業時間：17:00–02:00

電話：04 23280328

地址：台中市西區公益路248號

粉絲專頁： 麻一點重慶老火鍋