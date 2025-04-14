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台北市西門町【三味食堂】大氣豪邁生魚片&握壽司，萬華區日本料理超人氣排隊老店。

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2025-04-14 20:31:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

Cheng chun

排隊.jpg

熱鬧的西門町除了好逛、好買，"美食"也是吸引遊客聚集的因素，舉凡小吃、甜點、中西餐館到日式料理，應有盡有包羅萬象.....

這回咱家來說說日本料理，這家位在貴陽街二段的【三味食堂】，每天營業時間還不到，門口大排長龍早已經是店家的日常 。

 

排對單.jpg

營業前1小時(可能更早)，門口就會擺放一張入場的空白表單，簡單填寫聯絡人電話及用餐人數就算完成掛號XD，

接下來就可到附近走走逛逛，但務必在開門營業前回來，過號想吃就得重新排隊 。

 

公休日.jpg

門口的營業時間，較需要留意的是休息日

若卡在比較尷尬的週期不確定是否營業，保險起見還是提前撥個電話詢問卡ok，當然避開週一和週日準沒錯 。

電話 : 02-2389-2211

地址 :  台北市萬華區貴陽街二段116號

 

門口叫號.jpg

營業時間一到，就有專人在門口按照之前填寫的掛號單叫號入場

用餐時我們就坐在門口附近，絡繹不絕的人潮一波又一波，

外國觀光客很多，而且很有默契的填完排隊單就會在門口等待叫號，人多卻不亂讓咱們相當讚許 。

 

吧檯.jpg

進門就會看到吧檯前後的工作人員陣仗不小，各司期職分工確實 。

 

座位.jpg

吧檯前就是1F的用餐空間，簡約乾淨的日式風格，

當然光是1F怎麼容納得下這大批人潮，2F早就準備好 。

 

菜單2.jpg

菜單4.jpg

menu上有中、英、韓三國語言，欸....怎麼沒有日文哩 ? 日本人也看得懂漢字吧 !

菜色種類相當豐富，像這樣白底黑字的菜單有5、6張，價目清楚 。

 

味噌湯1.jpg

味噌湯.jpg

點完菜就先來碗味噌湯吧，自助式免費供應，雖然簡單陽春，但誠意看得見，大把蔥花、熱呼呼的湯汁......在下覺得足已 。

 

沙拉.jpg

沙拉1.jpg

眼看人滿為患，但上菜速度還挺不錯的，大大超乎預期.....

首先登場的是和風沙拉，第一次看到日本料理的沙拉這麼霸氣、豪邁 !

滿滿一大碗公，除了顏色繽紛也非常新鮮爽口，印象最深刻的是加了大把黑豆，好食&養生兼具 。

 

鮭魚卵.jpg

鮭魚卵海丼.jpg

手捲類點了鮭魚卵海膽，配料依舊給的大方，鮭魚卵外表看起來有點老皺，所幸不失鮮味，

而海膽本身的甜味讓娘子大讚 ! 搭配海苔、小黃瓜絲一起吃很契合，滿滿的海味中又多了一份脆口的滿足 。

 

炒飯1.jpg

炒飯.jpg

前面的沙拉&手捲2道冷食完全開了咱家的胃，此刻熱食上桌.....這盤鮭魚炒飯來得正是時候 。

瞧~鮭魚末肉和其他日本料理店比起來給得大氣，粒粒分明的米飯伴隨著橙亮的碎鮭魚，再加上少許蔥花點綴.....光看就讓人食指大動 !

加上撲鼻的香氣更讓娘子完全忘記拍照這件事......哈，ok....ok，再拍個兩張就開動 !

 

生魚片1.jpg

生魚片.jpg

綜合生魚片(大)

說實在的，除了鮭魚還可以，其他刺身.....魚本身的鮮甜味並不明顯，

吃的就是個厚切、大塊+份量十足，讓你吃魚也可以有大口吃肉的快感 ，但吃多會覺得膩 。

 

握壽司2.jpg

握壽司1.jpg

握壽司就讓在下非常推薦，不知道是魚肉的品質不同，還是多了壽司醬汁的關係 ? 同樣是鮭魚，刺身和握壽司吃起來卻有一點疏途感，

對了，還有Q軟黏密的醋飯也加了不少分數，呵~anyway，總之今晚的生魚片PK握壽司，恭喜 ! 握壽司大勝 !

 

握壽司全.jpg

在來三味食堂之前，就知道餐點份量他們給得非常大方尤其是生魚料理，今兒前來拜訪果然名不虛傳，

也讓咱們一時衝動2個人一口氣點了4人的份量 ! 最後還留了2大塊生魚片吃不下，所以切記2人吃的話還是先保守一點為上策，不夠再加點就好 。

三味食堂還有個特色是其他日本料理店少有的，就是廚師和工作人員年紀都不大，就連用餐的客群也頗年輕化 。

接著來個今晚菜色的好食推薦排行 :

No.1 鮭魚炒飯 、NO.2 綜合握壽司 、 NO.3 和風沙拉 、 NO.4 海膽手捲 、 NO.5 鮭魚卵手捲 、 NO.6 綜合生魚片

以上是大叔的食後心得，給有興趣的鄉親兵友參考 。

  • 電話 : 02-2389-2211
  • 地址 :  台北市萬華區貴陽街二段116號

 

 
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三味食堂

phone02--2389-2211
place台北市萬華區貴陽街二段116號
3.82 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.91
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.22
CP值
4.01
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