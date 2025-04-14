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台北市永康街【天津蔥抓餅】銅板美食，高人氣排隊店

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2025-04-14 20:39:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

Cheng chun

煎台蔥抓餅.jpg

排隊.jpg

門口2.jpg

最近接連的陰雨，今兒天空終於撥雲見日灑下暑光，難得的好天氣當然要出來曬曬太陽除除濕XD....

跳上捷運來到永康街，前方芒果冰早已人滿為患，而斜對面的蔥抓餅也不惶多讓人潮絡繹不絕 。

 

門口.jpg

好香啊~跟著隊伍今天不排芒果冰，咱們來找【天津蔥抓餅】回味一下 。

 

門口煎餅.jpg

門口1.jpg

從麵糰 → 加壓成餅狀 → 乾烙煎烤，在眾目睽睽下透明的一條龍模式，煎出一塊塊銅板美食 。

味蕾其實很不爭氣，老闆每翻動一次餅.....口水也跟著吞下肚，嘖嘖嘖....太超過的香 !

 

 

煎台蔥抓餅1.jpg

煎台蔥抓餅.jpg

剛起鍋的一批蔥抓餅就在眼前香氣亂竄，轉頭看看老婆排隊的位置......距離門口卻還有十來步之遙 。

老闆俐落的身手沒停過，隨著煎匙在鐵板上吭坑作響，蔥抓餅也越煎越香......

「 老闆原味2個 」、「 我要加蛋3個 」、「 一個加蛋一個總匯」........

食客們的點餐片語不停的掠過耳邊，也意謂著.....快輪到我們嘍 (笑) !

 

吃蔥抓餅4.jpg

吃蔥抓餅1.jpg

吃蔥抓餅.jpg

吃蔥抓餅2.jpg

ya ! 排了近20分鐘，蔥抓餅入手 !

怒咬一口先 ! 嗯~這一口加蛋完全撫平等待時的煎熬...........呃，有拿麼嚴重嗎 !?

haha~不可否認手機真的是排隊必備，20分鐘.....咻~感覺才過了2分鐘 。

外層乾鬆酥軟不油膩，內中釋放的是老麵的Q勁和千層般的口感，

最後蛋香夾著蔥味兒肆無忌憚的在嘴裡亂竄 ! Wow~醬意猶未盡的美味竟然只需要銅板價，而且是在台北市永康街 !

天津蔥抓餅】推薦給各位~

營業時間 : 09:00~22:30

電話 : 02-2321-3768

地址 :  台北市大安區永康街6巷1號

 

 

文章標籤
天津蔥抓餅 永康街美食 小吃 老店 排隊店 高人氣 多種口味 銅板價 必吃
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phone02-2321-3768
place台北市大安區永康街6巷1號
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美味度
4.27
服務品質
3.60
裝潢氣氛
3.27
CP值
4.07
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