在南港展覽館附近上班的胖達，上週剛結束了清明連假+寵物展的展期，

期間的用餐人潮直接給胖達重重的暴擊，下班直接累癱在家裡；

現在真的迫不急待想要找一個舒放身心、Chill一的好地方，

換胖達用餐好好休息一下~~!

而最近很常在IG或脆上面看到很多網友分享茶酒特調與各式餐酒料理，

環境感覺也很令人放鬆，

這次胖達就決定吃這一家「凨餐酒」來好好犒賞一下上週累壞的自己啦~~~!

凨餐酒

凨餐酒位於東區，如果搭乘捷運過來可以選擇在國父紀念館站下車，

再步行過來約10分鐘左右的路程。凨餐酒處在東區鬧中取靜的巷子之中。

凨餐酒除了經典的主廚創意料理之外，也有在社群網站引起非常多人分享的茶酒特調喔!

甚至還可以活動包場、商業午餐等服務喔~!

凨餐酒沒有太顯著麼招牌，走近一看才會發現LOGO直接掛在牆面上，

在一襲夜光灑落的夜晚中，招牌上的凨因燈光格外耀眼。

深藍色的門面與木頭色系的入口相搭配之下凸顯了不少質感。

凨餐酒 環境

映入眼簾，一條長長的吧台與琳瑯滿目的酒款呈列在架子之上，

而在這略減光亮的環境中，搭配上裝潢的風格令人走進來後就放鬆了幾分。

往裡面深走會有不少四人座位區與一小桌兩人座位區，

而不管是坐吧台或者是後面的大桌都還配有電視可以觀賞~真的很貼心，

儘管像胖達一個人來用餐也不顯得孤寂~超讚~!

凨餐酒 餐點

入座後店家會提供兩本餐本，一本各式酒款、一本是餐點。

隨意的翻閱一下茶酒真的是非常多種，甚至也還有各種的調酒，

非常適合喜歡品評各種酒款的好朋友；

而餐點本中不乏有生菜沙拉、湯品、義大利麵、麵包、燉飯、主廚料理、主食、甜點…等，

超多的選擇之下也瞬間讓胖達陷入了選擇障礙啦~~~!

不過，最後廳店長說吃不完可以打包，這就讓胖達我安心了不少，把想吃都點了一番~~~!!

幾經糾結之下，胖達最後敲定了「甜橙鴨胸沙拉」、「鱈魚肝醬麵包」、「馬告牛丸鮮湯」、

「火烤厚切黑毛豬排」與一杯茶酒「東方茉莉」~!



凨餐酒 餐點

鱈魚肝醬麵包

這是一道胖達過去沒有嘗試過，想說點來吃吃看，沒想到令胖達十足的驚艷~!

一開始聞到鱈魚肝醬會有點害怕它的腥味，實則塗抹在麵包上面再入口後，

當初聞到的腥味卻消失無蹤，留下的是入口質地細緻與一股淡淡的甜味還有麵包的奶香+酥脆感，

吃完後給它推一個~~還不錯吃~!

甜橙鴨胸沙拉

上面有著小蕃茄、甜橙、羅蔓、鴨胸與撒上乳酪絲做著點綴，粉嫩色的鴨胸，

入口甜美且肉質細嫩，皮帶著豐富的咬勁。搭配醬汁吃起來，

讓盤中的每一樣生菜與鴨胸多了一層酸甜可口～。

馬告牛丸鮮湯

牛肉丸Q彈鮮嫩，帶有一點肉汁迸發出來的甜美滋味，

以馬告最為調料烹煮的湯頭，檸檬香氣淡雅、溫和，風味不會過於強烈，入喉順口。

火烤厚切黑毛豬排

採用舒肥的技術，讓豬肉儘管在烘烤過後依然呈現漂亮的粉紅色，肉質非常軟嫩多汁，

有些帶有油脂，入口更是嫩口。且有著一股非常香的烤製風味，

旁邊放有海鹽，讓入口食用的時候引出更多的風味，旁邊的烤蔬菜也不錯，保留口感與水分。

東方茉莉

東方茉莉茶酒，可以聞到豐富的玫瑰花香，原以為伏特加會有非常強的刺喉感，

不過在經由東方美人茶調配之後，沒想到意外的順喉，且除了後勁的酒香之外，

還透著茶香與花香縈繞喉中。

凨餐酒 結語

坐落於東區的凨餐酒，在胖達翻開菜單與送上餐點來的份量時，真的會讓人覺得這CP值也太高了~!

費用不會太高，就可以品嘗到分量不小的餐點與美味的料理，酒款之中也有水準之上，

非常推薦一個人想要小酌或者各類的聚餐好好痛飲一番，搭配各式餐點與下酒菜~真的很棒~!

這邊胖達也分享相關資訊給各位朋友啦~~

店名: 凨餐酒

地址: 台北市大安區仁愛路四段345巷4弄12號

電話: 02 2711 6377

凨餐酒: FB 粉絲團

凨餐酒: IG 粉絲團

凨餐酒: 脆 粉絲團

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