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【新竹食記】銀滿豆花 - 位在竹東二重埔老宅內的豆花店，用餐環境很文青

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2025-04-14 21:56:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

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【新竹食記】銀滿豆花

 

銀滿豆花位在竹東二重埔地區的一棟白色的老宅內，原本是附近的一個小店面，前幾年才搬至這棟老宅，在二重埔地區算是比較有水準的豆花店，店內走的是文青復古風，豆花配料口味種類多元，平常外帶的生意都不錯，天冷很適合來一碗暖呼呼的豆花阿！

開車前往可停附近的二重光明停車場

 

【新竹食記】銀滿豆花

▲豆花店門口旁的牆上和地上有許多植栽，很賞心悅目。

 

【新竹食記】銀滿豆花

【新竹食記】銀滿豆花

▲店內座位雖然不多，但裝潢風格極為明顯，餐桌椅風格和文青復古風相當搭。

 

【新竹食記】銀滿豆花

 

【新竹食記】銀滿豆花

▲豆花店後方有小魚缸，窗台上有漫畫和植物。

 

【新竹食記】銀滿豆花

▲銀滿豆花菜單：豆花有十種口味，可選擇不同的湯底做搭配，另外還有嫩仙草、豆漿、冬季限定的熱仙草、紅豆湯和湯圓。

 

【新竹食記】銀滿豆花

【新竹食記】銀滿豆花

綜合豆花 (糖水冰沙) 60元：綜合豆花配料有珍珠、紅豆、花生三樣。豆花使用非基因改良的黃豆，豆花口感軟綿，輕輕一舀就散掉，糖水冰沙打得很細緻，糖水口味偏淡不夠甜。

 

【新竹食記】銀滿豆花

▲珍珠有Q度，但味道不夠香，沒有黑糖的香氣有點可惜。

 

【新竹食記】銀滿豆花

【新竹食記】銀滿豆花

▲花生和紅豆有煮至軟爛，還保有食材原始的顆粒感，但吃起來完全沒有甜度，幾乎是靠糖水在撐全場，但整體配料是很新鮮的。

 

雞蛋糕短評：位在老宅內的豆花店，豆花品質不錯，舀起來不會散掉，配料新鮮但味道偏淡，老闆友善價格合理。


用餐環境★★★★
餐點★★★    
服務★★★★
CP值★★★★


【銀滿豆花美食資訊】

地址：新竹縣竹東鎮中央路99號
電話：0979618881
官網：無
營業時間：14:00–21:00 (周四公休)
外送：無
線上預定：dudooeat
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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銀滿豆花

phone0979-618881
place新竹縣竹東鎮中央路99號
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美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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