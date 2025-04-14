【新竹食記】銀滿豆花

銀滿豆花位在竹東二重埔地區的一棟白色的老宅內，原本是附近的一個小店面，前幾年才搬至這棟老宅，在二重埔地區算是比較有水準的豆花店，店內走的是文青復古風，豆花配料口味種類多元，平常外帶的生意都不錯，天冷很適合來一碗暖呼呼的豆花阿！

開車前往可停附近的二重光明停車場。

▲豆花店門口旁的牆上和地上有許多植栽，很賞心悅目。

▲店內座位雖然不多，但裝潢風格極為明顯，餐桌椅風格和文青復古風相當搭。

▲豆花店後方有小魚缸，窗台上有漫畫和植物。

▲銀滿豆花菜單：豆花有十種口味，可選擇不同的湯底做搭配，另外還有嫩仙草、豆漿、冬季限定的熱仙草、紅豆湯和湯圓。

▲綜合豆花 (糖水冰沙) 60元：綜合豆花配料有珍珠、紅豆、花生三樣。豆花使用非基因改良的黃豆，豆花口感軟綿，輕輕一舀就散掉，糖水冰沙打得很細緻，糖水口味偏淡不夠甜。

▲珍珠有Q度，但味道不夠香，沒有黑糖的香氣有點可惜。

▲花生和紅豆有煮至軟爛，還保有食材原始的顆粒感，但吃起來完全沒有甜度，幾乎是靠糖水在撐全場，但整體配料是很新鮮的。

雞蛋糕短評：位在老宅內的豆花店，豆花品質不錯，舀起來不會散掉，配料新鮮但味道偏淡，老闆友善價格合理。



用餐環境★★★★

餐點★★★

服務★★★★

CP值★★★★



【銀滿豆花美食資訊】

地址：新竹縣竹東鎮中央路99號

電話：0979618881

官網：無

營業時間：14:00–21:00 (周四公休)

外送：無

線上預定：dudooeat

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤