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高雄-Shoreline Coffee & Roaster 海岸線咖啡~蓮潭店

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2025-04-14 23:21:00 文字：Chaoerh小昭
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Chaoerh小昭

Chaoerh小昭

封2.jpg

 

當天試乘URiDE到蓮池潭

發現新開幕的 Shoreline Coffee & Roaster

 海岸線咖啡 

在高雄共有4家分店

有西灣店及燈塔店,及咖啡烘焙工作室

蓮池潭店於2025年1月開幕,位於水域運動中心

海上的SUP、輕艇、龍舟與帆船與河畔旁咖啡廳

結合了運動與悠閒的慢活氛圍

 

高雄-Shoreline Coffee & Roaster

 

湛藍的天空與純白的建築物襯托下,形成一幅優美的景色

高雄-Shoreline Coffee & Roaster

 

咖啡廳門口

高雄-Shoreline Coffee & Roaster

 

假日上午8點就開始營業

高雄-Shoreline Coffee & Roaster

 

戶外用餐區,冬天暖洋洋的氣候很適合,夏天可能就比較炎熱

高雄-Shoreline Coffee & Roaster

光坐在這欣賞湖景,徐徐海風輕拂著,十分愜意

高雄-Shoreline Coffee & Roaster

高雄-Shoreline Coffee & Roaster

 

點餐區

高雄-Shoreline Coffee & Roaster

 

室內空間環境,以藍白色調的度假風

高雄-Shoreline Coffee & Roaster

高雄-Shoreline Coffee & Roaster

 

MENU

高雄-Shoreline Coffee & Roaster

高雄-Shoreline Coffee & Roaster

 

蛋糕櫃品項不多

高雄-Shoreline Coffee & Roaster

 

取餐呼叫器

高雄-Shoreline Coffee & Roaster

 

最佳景色位置當然在湖邊的座位

高雄-Shoreline Coffee & Roaster

 

  拿鐵~120元 /       梅醋氣泡~110元

咖啡風味佳,整體好喝

高雄-Shoreline Coffee & Roaster

 

   肉桂捲   ~90元

淋醬給的很多,肉桂捲風味尚可,搭配咖啡也不錯

高雄-Shoreline Coffee & Roaster

高雄-Shoreline Coffee & Roaster

 

順遊龍虎塔

高雄-Shoreline Coffee & Roaster

外觀整修完畢,內部尚未開放參觀

高雄-Shoreline Coffee & Roaster

 

 

新開幕不久,人潮尚未很多

風景優美,來這喝個下午茶很愜意

晚一點還能坐擁夕陽海景,超放鬆療癒

順便到龍虎塔走走拍拍照,度過悠閒的假日~

 

 

🫧,以上僅供參考🫧

 

 

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《 Shoreline Coffee & Roaster  蓮潭店》

• FB    IG
• 週一至週五 11:30~ 18:00 
• 週六、週日 08:00~ 18:00 
• 高雄市左營區環潭路101號 (蓮池潭水域運動中心1F)


檢視較大的地圖

 
 

 

 

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Shoreline Coffee & Roaster 海岸線咖啡 蓮潭店

phone07-5880886
place高雄市左營區環潭路101號
4.05 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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