當天試乘URiDE到蓮池潭

發現新開幕的 Shoreline Coffee & Roaster

海岸線咖啡

在高雄共有4家分店

有西灣店及燈塔店,及咖啡烘焙工作室

蓮池潭店於2025年1月開幕,位於水域運動中心

海上的SUP、輕艇、龍舟與帆船與河畔旁咖啡廳

結合了運動與悠閒的慢活氛圍

湛藍的天空與純白的建築物襯托下,形成一幅優美的景色

咖啡廳門口

假日上午8點就開始營業

戶外用餐區,冬天暖洋洋的氣候很適合,夏天可能就比較炎熱

光坐在這欣賞湖景,徐徐海風輕拂著,十分愜意

點餐區

室內空間環境,以藍白色調的度假風

MENU

蛋糕櫃品項不多

取餐呼叫器

最佳景色位置當然在湖邊的座位

拿鐵~120元 / 梅醋氣泡~110元

咖啡風味佳,整體好喝

肉桂捲 ~90元

淋醬給的很多,肉桂捲風味尚可,搭配咖啡也不錯

順遊龍虎塔

外觀整修完畢,內部尚未開放參觀

新開幕不久,人潮尚未很多

風景優美,來這喝個下午茶很愜意

晚一點還能坐擁夕陽海景,超放鬆療癒

順便到龍虎塔走走拍拍照,度過悠閒的假日~

🫧口味因人而異,以上僅供參考🫧

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《 Shoreline Coffee & Roaster 蓮潭店》



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• 週一至週五 11:30~ 18:00

• 週六、週日 08:00~ 18:00

• 高雄市左營區環潭路101號 (蓮池潭水域運動中心1F)



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