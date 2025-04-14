當天試乘URiDE到蓮池潭
發現新開幕的 Shoreline Coffee & Roaster
在高雄共有4家分店
有西灣店及燈塔店,及咖啡烘焙工作室
蓮池潭店於2025年1月開幕,位於水域運動中心
海上的SUP、輕艇、龍舟與帆船與河畔旁咖啡廳
結合了運動與悠閒的慢活氛圍
湛藍的天空與純白的建築物襯托下,形成一幅優美的景色
咖啡廳門口
假日上午8點就開始營業
戶外用餐區,冬天暖洋洋的氣候很適合,夏天可能就比較炎熱
光坐在這欣賞湖景,徐徐海風輕拂著,十分愜意
點餐區
室內空間環境,以藍白色調的度假風
MENU
蛋糕櫃品項不多
取餐呼叫器
最佳景色位置當然在湖邊的座位
拿鐵~120元 / 梅醋氣泡~110元
咖啡風味佳,整體好喝
肉桂捲 ~90元
淋醬給的很多,肉桂捲風味尚可,搭配咖啡也不錯
順遊龍虎塔
外觀整修完畢,內部尚未開放參觀
新開幕不久,人潮尚未很多
風景優美,來這喝個下午茶很愜意
晚一點還能坐擁夕陽海景,超放鬆療癒
順便到龍虎塔走走拍拍照,度過悠閒的假日~
🫧口味因人而異,以上僅供參考🫧
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《 Shoreline Coffee & Roaster 蓮潭店》
• FB • IG
• 週一至週五 11:30~ 18:00
• 週六、週日 08:00~ 18:00
• 高雄市左營區環潭路101號 (蓮池潭水域運動中心1F)
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