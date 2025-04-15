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【台北美食推薦】騷煲新台潮羊肉湯｜忠孝復興、南京復興站必吃餐廳(鄰近微風廣場、台北最好吃的羊肉湯!!!)

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2025-04-15 09:50:00 文字：pfse64289
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【台北美食推薦】騷煲新台潮羊肉湯｜忠孝復興、南京復興站必吃餐廳(鄰近微風廣場、台北最好吃的羊肉湯!!!)

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台北隱藏版美食，騷煲羊肉湯的平價創意料理!!!

說到台北平價美食、Ubereats外送推薦，位在捷運忠孝復興站、南京復興站與微風廣場附近的「騷煲羊肉湯」，承襲台北泰和樓的傳統湯頭與滷汁精華，並融入創新元素，打造出溫潤可口的料理。

從招牌清燉、紅燒羊小排湯，到松露滷肉飯、乾意麵等，每一道都是老饕心頭好，也成為許多在地人、學生、上班族的美食口袋名單。

騷煲羊肉湯美食開箱，外帶、外送、聚餐首選!!!

「騷煲羊肉湯」餐點豐富多樣，主打傳統與創新兼具的羊肉料理，無論是家庭、朋友、同事、學生聚餐或小酌，都是超棒的選擇。

現在就跟著安妮王，一起來開箱這間位於台北市中山區、深受推崇的美食小店吧~

騷煲 新台潮羊肉湯│交通

【台北美食推薦】騷煲新台潮羊肉湯｜忠孝復興、南京復興站必吃餐

Google地圖請點我 > 捷運忠孝復興站到「騷煲 新台潮羊肉湯」

「騷煲羊肉湯」位於台北市中山區，就在復興南路與市民大道交叉口附近，如果搭捷運，忠孝復興站或南京復興站走過去大約 5-10分鐘，散步剛剛好。

 

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想來碗暖呼呼的羊肉湯嗎？

真羨慕住在這附近的學生、當地人與上班族，可以吃到適合冬日進補的羊肉湯；無論是搭乘大眾運輸還是自行開車，都能輕鬆找到這家美味的羊肉湯店ㄛ~

騷煲 新台潮羊肉湯│用餐環境

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簡單溫馨的家常味!!!

安妮王假日中午來到「騷煲羊肉湯」，用餐空間乾淨簡約，牆面上一隻可愛的羊和大鍋插畫立刻吸睛，還有「一勺醇厚回甘，一口濃郁滿溢」的標語，超有味道的~

 

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紅白牆面搭配木質座椅，有單人位、雙人方桌、四人方桌等，空間還算寬敞，不會太擁擠，適合單人、情侶、朋友、同事、家庭等小型聚餐。

騷煲 新台潮羊肉湯│菜單

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預訂：

「騷煲羊肉湯」的菜單融合傳統與創新，有湯品、飯類、點心、麵食、小菜與便當可以選擇，從平價小吃到料多味美的羊肉爐，這裡通通有，一次滿足大食客的胃。

在店長推薦下，安妮王點了招牌「清燉羊小排湯」與「紅燒羊小排湯」，還有創意十足的「松露滷肉飯」、「乾意麵」，點心則選了口感酥脆的「鮮蝦腐皮捲」，每一道都非常適合搭配羊肉料理一起享用。

 

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喝酒吃肉最對味!!!

此外，「騷煲羊肉湯」也提供海尼根、台啤、綠茶、果汁等飲品可選，無論是搭餐小酌或大快朵頤，都讓人感到痛快又滿足><

騷煲 新台潮羊肉湯│清燉羊小排湯

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有生以來喝過最霸氣的清燉羊小排湯

清澈帶點乳白色澤的湯頭，看得出熬煮多時的滿滿誠意，湯頭喝起來溫潤不膩，帶著自然的羊肉甘甜，喝一口就覺得身體都暖起來了，是冷天最療癒的存在><

 

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這羊小排彷彿不用錢似的狂撒XD

每一碗湯品大約有4~5塊斗大的羊小排，每一塊都精選肉肉與油花相間的部位，入口即化且不乾柴，輕輕一咬就骨肉分離，軟嫩的口感超好吃，而且完全沒有羊肉的騷味與腥味，讓安妮王一夥人越喝越順口~

騷煲 新台潮羊肉湯│紅燒羊小排湯

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紅燒羊小排湯，喝一口立刻暖到心底

有別於清燉湯頭，「紅燒羊小排湯」帶著濃郁的香味與琥珀色澤，香氣撲鼻，羊小排口感鮮嫩多汁，骨邊肉還帶點膠質感，超級過癮><

 

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值得一提的是，這碗紅燒羊小排湯雖名為「紅燒」，卻沒有厚重辛辣的負擔，僅以薑絲與些許香料點綴出清爽刺激的層次感，呈現出溫補卻不燥熱、鮮美又順口的風味。連平時不太吃辣的安妮王，也喝得津津有味、樂在其中。

 

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而喜愛重口味的饕客則可以添加辣椒醬，自由調整辣度，享受香辣爽口、辛香濃郁的羊肉料理風味。

騷煲 新台潮羊肉湯│松露滷肉飯

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松露滷肉飯，經典滷肉飯的華麗升級版

在粒粒分明的白米飯上，淋上香氣十足的肥嫩滷肉丁，最上頭還藏了一抹松露醬，畫龍點睛地提升整體香氣，每一口都是濃郁又不膩的享受；將平凡的滷肉飯，打造為色香味俱全的創意小吃，真是太強了~

騷煲 新台潮羊肉湯│乾意麵

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簡單極致的銅板美食，乾意麵

手工意麵條略帶厚度，口感Q彈有嚼勁，完全不會軟爛，上頭鋪滿金黃油亮的滷肉丁，鹹中帶甜，搭配些許秘製佐料，讓風味更加有層次，整碗麵散發出濃濃的復古台味，讓人一口接一口停不下來><

騷煲 新台潮羊肉湯│鮮蝦腐皮卷

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飯後點心，就用鮮蝦腐皮卷結束這一餐吧

金黃酥脆的鮮蝦腐皮卷，裡頭包著飽滿的蝦仁與蔬菜，輕輕一咬就卡滋作響，鮮甜多汁又帶點爽脆口感；搭配一旁的特製醬汁，香中帶辣、酥中帶嫩，超好吃的~

騷煲 新台潮羊肉湯│評價

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暖心又暖胃，騷煲用銅板價征服味蕾

安妮王這次到騷煲羊肉湯用餐，料理結合傳統與創新，湯品濃郁不膩、羊肉鮮嫩無腥味，且店內環境乾淨簡約，氛圍溫馨，是平日聚餐或補補身子的好選擇><

 

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台北療癒系美食，必吃清燉與紅燒羊小排湯

在餐點上，安妮王特別推薦特別清燉與紅燒羊小排湯，溫潤順口、料多實在，麵飯與小點心如松露滷肉飯、乾意麵、鮮蝦腐皮卷也都各具特色，適合親子、家庭、朋友、同事聚餐的溫補系羊肉餐廳，絕對讓人一吃就上癮ㄛ~

騷煲 新台潮羊肉湯│店家資訊

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店名：騷煲 新台潮羊肉湯

地址：104台北市中山區復興南路一段40號1樓

營業時間：週一～週六11:30~15:00，16:30~20:30，每週日公休

營業電話：02-8772-3366

官方FB：https://www.facebook.com/saobao.muttonsoup

預訂：

 

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騷煲 新台潮羊肉湯

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place台北市中山區復興南路一段40號1樓
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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