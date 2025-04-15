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❤️西門町美食必吃❤️【狂一鍋酸菜魚】：爆紅的『年輕時尚酸菜魚』，品狂一鍋美學一生，集團精心籌畫6年開啟酸菜魚時尚風潮，一口酸菜一口魚，酸辣得很自然，後韻回甘！2025樂多多集團最新力作！西門町超人氣

2025-04-15 10:59:00 文字：Michell Hung
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Michell Hung

Michell Hung

來~~來~~來~~

我終於在台灣也能品嚐到，與國外相同口感的酸菜魚啦~~

由：肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌，2025樂多多集團最新力作，集團精心籌畫6年開啟酸菜魚時尚風潮，

也難怪還沒開賣就有滿滿排隊人潮！

可以堪稱........高CP值的最新力作，狂一鍋酸菜魚 的時尚比臉盆大令人驚艷。。

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趁著出國前，我一定要來跟風一下，

這家近期網路聲量超級響亮................精品食尚美學用餐體驗風潮正夯。

 

【狂一鍋酸菜魚】台北西門店捷運西門站(6號出口步行3~5分鐘)

地址：108台北市萬華區中華路一段88號4樓

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狂一鍋酸菜魚  台北西門店

位於西門町的6號出口，步行只須3~5分鐘，交通非常方便。

 

狂一鍋酸菜魚  

是肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌，2025樂多多集團最新力作。

主打年輕時尚的精品酸菜魚，搭配輕鬆愉快的用餐氛圍，好吃又好玩，喜歡酸菜魚的朋友們絕不能錯過！

狂一鍋酸菜魚  台北西門店  (6號出口步行3~5分鐘)

電話: 02-23610202

地址：台北市中華路一段88號4樓

營業時間：11:00-23:00

粉絲團：狂一鍋酸菜魚

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2025『狂一鍋 最狂酸菜魚』

向經典中的經典-川菜，致上熱辣的敬意。

6 年的熱血暴走之路，不停的田調多國料 區、穿巷吃研藏味，往返在炒鍋炮爐間、精品時尚界，

翻玩酸菜魚融合時尚精品獨樹一幟的生活美學，讓世界 美味，美學一生。

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位於四樓，搭左邊電梯可以直達餐廳。

也可搭手扶梯上樓。

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▼台灣餐飲界唯一10年內新創單一品牌，

雙雙突破10億餐飲新貴幕後餐飲推手，聽店長說「肉多多」及「明水然．樂」紅到海外，

「狂一鍋」的目標也是開到國外去，儼然是餐飲界的台灣之光。

 

還記得上個月經過時，這兒適逢剛開幕，真的是人潮滿滿...........

【狂一鍋酸菜魚 台北西門店】爆紅的『年輕時尚酸菜魚』，品狂一

人潮滿滿，晚間餐期或周末至少要等一個小時才吃的到！

[西門町美食] 狂一鍋酸菜魚 台北西門店 肉多多 明水然樂兩

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一走出電梯門，即被搶眼的色彩所吸引~~

清新淡雅的Tiffany綠耶，一種很有品味的氛圍感，令人印象深刻！

好美哦................

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品狂一鍋   美學一生

好可愛的蝴蝶結 我也跟風一下，

重回年輕時尚的感覺......

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2~4人座位，很寬敞且舒適~~~

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還有一個半開放式的用餐，適合來這兒三五好友、家人來這兒一同享用美食。 

無論慶生、聚餐還是約會，

都能收穫一段難忘的愉快時光！

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不只裝潢美麗......餐具也很講究~~都有搭配的。

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桌子下方的抽屜，有著濕紙巾、面紙、牙線等等。

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menu.........  

【狂一鍋酸菜魚 台北西門店】爆紅的『年輕時尚酸菜魚』，品狂一 

狂一鍋酸菜魚

菜單還真特別~~~

 

『我狂一鍋，我驕傲！』，堅持選用了亞熱帶冬陽照護、溯源玉山群峰滋潤的嘉南平原職人酸菜，

孕育出特有自然鹹香、爽脆回甘的美食界百搭配角，更是美學餐飲體驗的美味主角。

跨境多國、穿街過巷熱血暴走調研六年間，陽光回甘酸菜的時尚精品百搭令人目眩神迷，

源自於維持一致酸香、美學生活的極緻職人堅持，就是讚！

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現場熱飲免費招待(陳皮、洛神花、玫瑰花)，可依照推薦的建議用量搭配！

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用餐喝，挺解膩的......好喝 !

❤️西門町美食必吃❤️【狂一鍋酸菜魚】：爆紅的『年輕時尚酸菜魚』，品狂一鍋美學一生，集團精心籌畫6年開啟酸菜魚時尚風潮，一口酸菜一口魚，酸辣得很自然，後韻回甘！2025樂多多集團最新力作！西門町超人氣「百年傳世蓮藕香」

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蓮藕脆嫩、爽口，搭配柚子果香，酸甜甜的也太開胃了！

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鴨血細嫩滑口富有彈性，獨門香氣香麻溫潤，對愛吃辣的我們來說，

麻辣爽口又入味，必嚐！必嚐！

 

 

 

❤️西門町美食必吃❤️【狂一鍋酸菜魚】：爆紅的『年輕時尚酸菜魚』，品狂一鍋美學一生，集團精心籌畫6年開啟酸菜魚時尚風潮，一口酸菜一口魚，酸辣得很自然，後韻回甘！2025樂多多集團最新力作！西門町超人氣「達人知味娃娃菜」

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娃娃菜金棕色光澤口感脆嫩、鮮甜，釋放出淡淡蒜香，味道鮮美多汁，

 嚐起來清甜脆口 ，很爽口的一道涼拌菜。

❤️西門町美食必吃❤️【狂一鍋酸菜魚】：爆紅的『年輕時尚酸菜魚』，品狂一鍋美學一生，集團精心籌畫6年開啟酸菜魚時尚風潮，一口酸菜一口魚，酸辣得很自然，後韻回甘！2025樂多多集團最新力作！西門町超人氣「香氣撲鼻香酥雞」

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嚴選鮮嫩雞肉，以獨家特調比例調味，

外皮炸得酥脆不油膩，香酥可口、外脆肉質軟嫩、

鮮嫩多汁，口齒留香。 

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麵衣酥脆肉嫩多汁。

 

❤️西門町美食必吃❤️【狂一鍋酸菜魚】：爆紅的『年輕時尚酸菜魚』，品狂一鍋美學一生，集團精心籌畫6年開啟酸菜魚時尚風潮，一口酸菜一口魚，酸辣得很自然，後韻回甘！2025樂多多集團最新力作！西門町超人氣「鍋巴」

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鍋巴可直接單吃，卡滋、卡滋，鍋巴本身香脆可口，很涮嘴.....

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脆脆的鍋巴米餅，浸泡在酸菜魚的湯裡一起吃，瞬間吸滿湯汁的精華，

每一口都充滿濃郁的酸辣香氣，還帶著米餅特有的脆感，滋味超搭！ 

多重口感，越吃越涮嘴，

根本停不下來，連湯都忍不住多舀幾勺！

 

❤️西門町美食必吃❤️【狂一鍋酸菜魚】：爆紅的『年輕時尚酸菜魚』，品狂一鍋美學一生，集團精心籌畫6年開啟酸菜魚時尚風潮，一口酸菜一口魚，酸辣得很自然，後韻回甘！2025樂多多集團最新力作！西門町超人氣「奈人擋住饅頭香」

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哈哈~~這個不就是我常點的炸銀絲卷嗎??

炸的金黃、香酥的饅頭，外層酥脆、內層柔嫩，

沾上煉乳香甜好吃，美味又可口！

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登~~登~~重頭餐點來囉........

 

狂一鍋酸菜魚招牌主打！機車包/托特包/鉑金包 三種尺寸可選擇，

 

我們今天2人吃的是「機車包」size，雖是最小份量，卻相當紮實，

 

加料後更是飽足到不行！

 

 

 

 

 

 ❤️西門町美食必吃❤️【狂一鍋酸菜魚】：爆紅的『年輕時尚酸菜魚』，品狂一鍋美學一生，集團精心籌畫6年開啟酸菜魚時尚風潮，一口酸菜一口魚，酸辣得很自然，後韻回甘！2025樂多多集團最新力作！西門町超人氣「蕭鼓傳情酸菜魚」.....－機車包，

送上桌幾乎比臉盆還要大！

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「蕭鼓傳情酸菜魚」暱稱白飯小偷的甘香濃郁靈魂湯底，

是主理人狂少歷時六年專注一鍋後運回甘的酸菜魚，職人謹獻。 既是狂一鍋酸菜魚的鎮店之寶。

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紅通通的小米泡椒漂浮在上面，光看就讓人唾液止不住分泌，

 

搭配許多雲林大埤酸菜，湯頭有著微微泛黃色澤，喝起來香辣濃郁酸爽刺激。

湯頭喝起來，不管是辣度、酸度調配比例非常剛好，完美的激發食慾～

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裡面配料好多哦，有魚肉、川耳、金針菇、培根豬肉片及寬冬粉、

 

鮮嫩的烏鯉魚片處理的很好，肉質鮮嫩

口感極佳，幾乎沒有吃到任何魚刺，

搭配特製的酸菜，爽脆的口感中帶著鹹香，

 

還隱隱透著一絲回甘，酸味恰到好處，

且經過精心燉煮，湯頭鮮美且帶有微微的酸味，與魚肉的鮮嫩相得益彰。

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烏鯉魚片吃起來不會太過乾柴，魚肉細緻加上QQ的魚片，著實讓人非常驚豔！

 

 

 ❤️西門町美食必吃❤️【狂一鍋酸菜魚】：爆紅的『年輕時尚酸菜魚』，品狂一鍋美學一生，集團精心籌畫6年開啟酸菜魚時尚風潮，一口酸菜一口魚，酸辣得很自然，後韻回甘！2025樂多多集團最新力作！西門町超人氣「邦香四溢番茄鮮」.....－機車包，

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完全不敢吃辣的、或是有帶小朋友的話，

可以直接點「邦香四溢番茄鮮」。

 

配料同樣有，烏鯉魚片、川耳、金針菇、培根豬肉片及寬冬粉，

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有著番茄清新自然的酸甜感，湯頭濃郁鮮香，搭上滑嫩烏鯉魚和軟嫩豬肉片，

每一口都是自然的酸甜感，讓人好甲意哦！

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我好喜歡寬冬粉......吸滿滿的番茄清新香氣，

魚片吃起來多了些滑嫩的口感，也很好吃。

若你也是寬粉迷，可以在點餐時先加一份，打包回家再加熱也依然美味唷！

 

 ❤️西門町美食必吃❤️【狂一鍋酸菜魚】：爆紅的『年輕時尚酸菜魚』，品狂一鍋美學一生，集團精心籌畫6年開啟酸菜魚時尚風潮，一口酸菜一口魚，酸辣得很自然，後韻回甘！2025樂多多集團最新力作！西門町超人氣「路過芬芳綠茶香」 、「登高望遠烏梅醉」

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除了免費的熱飲，你也可以點冷飲哦。

「路過芬芳綠茶香」

清新宜人的茶香，清新淡雅甜度適中不膩口，令人回味無窮！

「登高望遠烏梅醉」

 

 烏梅汁冰涼順口、生津止渴，很適合點一杯來解辣哦～

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來一張網美照......

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狂一鍋酸菜魚 到底在紅甚麼?

一口酸菜一口魚，酸辣得很自然，後韻回甘！精品食尚美學用餐體驗 風潮正夯。

 

酸菜魚從基底開始就令人驚豔！選以小米泡椒、川耳為基底，

 

加入烏鱧魚片、培根豬肉片，最後再淋入特製香辣油爆香蔥花，

 

每一口都是濃郁酸香與鮮辣，

 

讓人食慾大開，從口暖到心！😋

 

 

【狂一鍋酸菜魚】台北西門店

是一間爆紅年輕時尚酸菜魚，

品狂一鍋 美學一生，不僅好吃還充滿潮流感，店內裝潢年輕有型，非常適合拍照打卡！

鮮香酸辣的酸菜魚，美味又好吃，

來這裡約會、聚餐、慶生都很合適，是來台北西門町必吃的酸菜魚

推薦給大家！

快~~出發吧，沒吃過你就落伍了........

  

 

【狂一鍋酸菜魚】台北西門店 (6號出口步行3~5分鐘)

地址：108台北市萬華區中華路一段88號4樓

 

狂一鍋酸菜魚台南中山店

地址： 700台南市中西區中山路162號12樓

 

 

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Michell就是愛吃喝玩樂 

 

文章標籤
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創作者 Michell~愛漂亮 的頭像
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狂一鍋酸菜魚 台北西門町店

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美味度
4.69
服務品質
4.78
裝潢氣氛
4.86
CP值
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