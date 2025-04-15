想在新竹渡過充滿文化與藝術薰陶的一天嗎？推薦位於新竹竹東鎮的 蕭如松藝術園區 ，清幽的環境、古意的巷弄與建築、靜謐的氛圍，蕭如松藝術園區擁有刻意保留的歷史建築、藝術畫作與許多文化痕跡，是為了紀念來自新竹縣北埔鄉的台灣客家籍當代水彩畫家「蕭如松」而保留其故居、成立的竹東地方藝文展演與文化休憩重要場所，適合全家大小到此走走喔！

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蕭如松藝術園區

蕭如松先生，1922年出生，為新竹縣北埔鄉人，長居於新竹縣竹東鎮，是一位熱愛鄉土、深耕台灣的藝術家，畫風以印象、立體、野獸派等藝術作品，並融合傳統東方書法的線條與筆觸，創出獨樹一格的繪畫風格，被人尊稱為「新竹縣之美詮釋者」，其一生作品高達四百九十七件，更是台灣美術史上極具重要的水彩畫家。

▲蕭如松藝術園區建築物內

蕭如松藝術園區為蕭如松先生的故居，為紀念台灣美術史上重要的客家籍水彩畫家蕭如松老師而將故居修復、並規劃為藝術園區，園區內展示蕭老師生前的作品、使用過的器具、文物等用品。

蕭如松藝術園區｜園區環境介紹

照片來源：IG@ohoh_1221

蕭如松藝術園區不但存放著蕭老師的個人物品以茲紀念、緬懷，透過物品展現許多新竹人的記憶，這樣的藝術空間也同時成為新竹地區重要的藝術溫床。蕭如松藝術園區內保留下完整的日據時期的建築與庭園，園區內共有五棟日式房舍，分別為「故松居」、「松畫廬」、「松言堂」、「松香廬」以及「松和廬」。每間房舍都妥善規畫著不同的功能，讓整個藝術園區豐富多彩。

故松居： 故松居規劃為「蕭如松故居文物館」，展示了蕭老師生前所使用過的器具、文物等用品。

松畫廬： 規劃為「蕭如松畫作紀念館」，展示了蕭老師之複製畫，供後人能欣賞、緬懷。

松言堂： 規劃為「多功能教室」，是藝術園區中的多媒體視聽研習中心及會議場所。

松香廬： 規劃為「藝術家咖啡廳」，提供民眾休息與飲食的場所，也提供雜誌、畫冊及藝術相關書籍提供民眾閱讀。

松和廬： 規劃為「畫廊」，作為美術及地方之文化藝術展示館，常常辦理藝術家的繪畫、書法、雕塑等作品展。

蕭如松藝術園區｜穿和服漫步在日式庭院

「蕭如松藝術園區」美麗又富有特色的日式建築，新設了一座超級吸睛的日式繪馬墻，並讓遊客輕鬆體驗和服，在這鬧中取靜的歷史空間中，體驗彷彿置身異境的夢幻感受，還有各式髮飾、手袋及扇子免費出借，快點以下連結參考看看吧！

蕭如松藝術園區 | 四方青松｜園區內美食推薦

營業時間：11:00-21:00；週一11:00-18:00(週二公休) 營業電話：03-5102159。

四方青松茶屋是竹東超夯的打卡熱門餐廳，位於蕭如松藝術園區內，整間店充滿古色古香，這裡不僅擁有超文青的氣氛，更有種類豐富的美味餐點，茶屋內有一隻超萌店犬「蕊嗶」，常常在室內外遊走、親人的個性受到大家的喜愛。蕭如松藝術園區入園需酌收門票每人$100，是可以在餐廳內全額抵消費的喔！

日據時代保留下來的建築與庭園，綠意盎然、詩意翩翩，漫步在園區中處處驚喜、任何角落都值得駐足欣賞，而「松香廬」的牌坊掛於門前，寫著「茶屋」二字的建築，即是被規劃為園區內唯一供應餐點的地方的「四方青松茶屋」。

百年老屋在餐點方面提供著來自大江南北的定時、套餐及鍋物，每一道和式定食及日式下午茶都精緻不馬虎、美味而沁脾；若不太餓也可以選擇精緻的手沖咖啡或是四方特調的熱茶，再搭配四方慢午茶，選擇精緻的三樣茶點搭配再適合不過了！最厲害的是這超級夢幻的特色小點「日本水信玄餅(櫻花瓣)+黑糖粉」，晶瑩剔透的模樣是不是很捨不得吃阿！

▲四方青松茶屋-素食餐(來源IG/@jennyloverealfood)

蕭如松藝術園區｜營業資訊&收費方式

地址：新竹縣竹東鎮三民街60號

營業時間：10:00～18:00 (週二休園)

※春節與其他休園時間依據園區管理部公告調整。

電話：03-595-6009

收費方式：

園區的參觀票價為100元，20人以上即可購買團體票每人70元(不含優惠免費者)。 免費入元：年齡12歲以下及65歲以上，殘障人宜及陪同者一名，設籍竹東鎮鎮民，持有新竹縣志工服務證者。 園區內消費折抵：依票面金額全額折抵（全票可折抵100元, 團體票可折抵70元）。

蕭如松藝術園區｜交通方式

大眾運輸(新竹客運)

新竹總站﹝面向新竹火車站右邊﹞→往下公館之班車→新竹客運竹東總站下→步行東寧路三段→左轉三民路直走兩個路口→蕭如松藝術園區。 新竹北站﹝面向新竹火車站左邊﹞→內灣線交通維持專車→竹東火車站下→右轉北興路二段→左轉北興路二段18巷→大同路→右轉榮樂街→兩個路口後右轉→蕭如松藝術園區。

自行開車

國道3號→竹林交流道下→右轉富林路二段→右轉﹝竹林路﹞竹林大喬→左轉北興路二段→右轉興農街→左轉莊敬路→至大同國小正門右轉→蕭如松藝術園區。

蕭如松藝術園區｜附近景點&美食

竹東文創藝術村

地址：310新竹縣竹東鎮東林路194巷8號

(地圖連結)營業時間：11:00-18:00。

竹東藝術村位在竹東火車站對面，是一處結合美食、咖啡與文創的藝術村，其前身為台鐵宿舍，保留了斑駁的水泥牆面，牆面上充滿結合客家文化的彩繪，具有文化歷史與童趣之感，園區周邊也陳設不少裝置藝術，非常適合親子散步、情侶約會。

美蘭阿姨 (文青米苔目)

地址：310新竹縣竹東鎮三民街59號(地圖連結)

營業時間：11:00-20:00；週四公休

位於蕭如松藝術園區對面的美蘭阿姨米苔目，小小的店家走一個可愛文青風，是響噹噹的李記米苔目的二店，單純販售著傳統米苔目美食，店面裝潢文青因此吸引著許多年輕人前來拍照，親民的餐點美味而平價，難怪人潮總是絡繹不絕！

莊記牛肉麵

地址：310新竹縣竹東鎮仁愛路248號號(地圖連結)

營業時間：10:00-21:00；週日公休

竹東地區超夯超有名的道地的川味牛肉麵，是許多人到竹東必吃的在地美食，平價大碗的牛肉麵，料多實在、風味迷人，再夾上豐富入味的滷味，絕對滿足你挑踢的味蕾，排隊都值得！

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