雙龍瀑布七彩吊橋位於南投信義鄉，是台灣最高、最長的彩虹吊橋，全長 342 公尺、距離谷底 110 公尺，橋面以七彩設計，如同彩虹橫跨山谷，與周圍青山綠水交織成絕美景色。吊橋橫越雙龍瀑布上方，能一覽壯觀的雙層瀑布美景，水流自高處奔騰而下，氣勢磅礴。除了壯麗景觀，遊客還可順道探索雙龍部落，體驗布農族文化，品嚐特色風味餐。

雙龍瀑布七彩吊橋自2025/1/1起，全面停止接駁車服務

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雙龍瀑布七彩吊橋｜門票票價

雙龍瀑布七彩吊橋門票優惠

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雙龍瀑布七彩吊橋票價

票種 票價 適用對象 全票 100元 一般旅客 優待票 70元 滿六歲至未滿十二歲兒童

應購買全票者二十人以上之團體

設籍本縣之縣民（憑國民身分證）

現役軍警消人員（憑證明文件） 特惠票 30元 年滿六十五歲以上者（憑國民身分證） 免費 0元 未滿六歲之兒童。

身心障礙人士及陪同者一名(憑身心障礙證明)

進入園區接洽公務並持有證明文件者

設籍信義鄉之鄉民及設籍水里鄉民和村之村民(憑國民身份證)

持地方主管機關核發之志願服務榮譽卡之志工

雙龍瀑布七彩吊橋｜營業資訊

雙龍瀑布七彩吊橋開放時間

夏令（3月至9月）08:00-17:00（ 最後進入吊橋時間：15:30 ）

） 冬令（10月至2月）08:00-16:30止（ 最後進入吊橋時間：15:30 ）

） 公休時間：每週三

雙龍瀑布七彩吊橋開放名額

雙龍瀑布七彩吊橋預約時刻表

相關套票優惠請至南投好好玩雙龍瀑布七彩吊橋門票售票處查詢

▼七彩吊橋門口設有電子票閘門，要參觀需先上網預約購買電子票▼

雙龍瀑布七彩吊橋如何入場

至吊橋入口處，出示QR-Code由服務人員核銷後蓋手章入場

雙龍瀑布七彩吊橋注意事項

參訪日當天閉園前完成網路購票，並依參訪時段持電子票券(QR code)，一人一票排隊進場。

線上購票為電子QR票證，付費後將QR寄送到E-mail信箱。

從雙龍派出所前需步行上坡路段約1公里的好漢坡至收票亭，建議攜帶爬山護具，並請評估自身健康狀況。

山區氣候多變，如因落雷、大雨等可能暫停入園，請留意南投好好玩官網公告

搭大眾交通工具

搭乘大眾交通工具到雙龍有搭火車、搭客運兩種方法，也可以直接購買「豐榮客運來回車票＋雙龍瀑布七彩吊橋門票」最方便！

※從水里搭乘豐榮客運6288到雙龍瀑布七彩吊橋，請搭乘2、3、4班次，並在雙龍站（雙龍派出所）下車，步行2公里左右即可到達雙龍吊橋。

自行開車路線

雙龍七彩吊橋位於信義鄉雙龍部落內，自行開車的遊客，建議出發前先設定導航目的地：南投縣信義鄉雙龍橋 (注意是「雙龍橋」，不是雙龍吊橋喔) 。

開車路線：走國道三號到名間交流道下，沿台16線經水里往信義方向，即可看見沿途路標指示前往地利部落，經過地利部落後會到達雙龍橋。

園區內交通接駁車

雙龍瀑布七彩吊橋自2025/1/1起，全面停止接駁車服務

去程：雙龍橋旁停車接駁處上車 –>雙龍派出所前下車

回程：雙龍景觀營地前上車 ——->雙龍橋旁停車接駁處下車

雙龍瀑布七彩吊橋｜景點簡介

位於南投縣信義鄉的「雙龍瀑布七彩吊橋」，隸屬於日月潭風景區，是由南投縣政府、日月潭風景管理處、信義鄉公所共同規畫建設。雙龍瀑布七彩吊橋是全台最長、最高的吊橋，整座吊橋有如彩虹般繽紛，約每50公尺換一個顏色，全長共342公尺，單程大約10分鐘內就可以走完囉！

橋面距谷底高度達110公尺，相當於30至40層樓高，透過高空視角欣賞腳下雙龍瀑布峽谷的壯麗景色，令人心曠神怡。整座橋體十分穩固，不會因旁人走過或風吹而劇烈搖晃，所以怕高的朋友請不用擔心，慢慢走即可安心走完全程。

雙龍瀑布七彩吊橋｜必拍景點

雙龍瀑布七彩吊橋

雙龍瀑布七彩吊橋興建在大峭壁上， 懸垂連接峽谷的兩端，而腳下就是知名秘境「雙龍瀑布」大峽谷。這座全新建成的雙龍七彩吊橋，是專門開放給遊客行走的景觀橋，漫步於高空並橫向跨越兩座峽谷峭壁，七彩設計的階梯式橋面，彷彿走在半空中一道美麗的彩虹橋上。

雙龍水源吊橋

而雙龍七彩吊橋旁則是雙龍水源吊橋，這座吊橋是為了輸送飲用水的水管專用的吊橋，並非景觀橋，因此只有維修人員才能進入，一般遊客可別闖入囉！

雙龍瀑布

布農族語稱為「依希岸」，故又稱「依希岸瀑布」，是濁水溪的支流，海拔高800公尺，源頭處由千仞削壁之上傾洩而下，由懸崖頂貫落二百公尺深的溪谷，形成氣勢萬千的雙龍瀑布與雙龍峽谷，而瀑布位於山壁上，原本只有一道，但在921大地震過後被分為上、下瀑，因為高低落差大的關係，瀑布水流由上往下衝呈現了水煙紛飛的景象，十分壯觀！

雙龍瀑布觀景平台

走完雙龍瀑布七彩吊橋，有兩座觀景平台可以稍做休息，近距離欣賞山景的壯麗，感受瀑布飛濺的沁涼。

天時棧道

天時棧道是一座穿梭山林間的簍空步道，林間小道裡可以感受山林之美與心靈放飛的自由感。棧道長約 1.5公里，共3300階，一開始都還算輕鬆，但途中上了簍空階梯後，沿途高低攀爬會有近百米。來回行走加上中途休息時間，預估需要2小時左右。喜歡戶外健身或大自然愛好者來挑戰一下你的腿力和耐力！

「依希岸天時棧道」穿梭於林間，風景怡人，但走起來不算輕鬆，需要一定的腳力。

雙龍瀑布七彩吊橋｜健行路線

雙龍瀑布園區分成3個步行路線

輕鬆級：雙龍瀑布七彩吊橋⇆雙龍瀑布觀景平台

健走級：雙龍瀑布七彩吊橋⇆布農石板屋

挑戰級：雙龍瀑布七彩吊橋→天時棧道→出口

天時棧道共有3300階梯，請斟酌自身體力選擇適合的路線唷！

要注意的是，需步行上坡約1公里好漢坡，抵達雙龍瀑布七彩吊橋需要一點腳力，建議先準備好飲用水及避暑用品，或是在下車處的「麗娜商店」備好補給品，並在進入雙龍瀑布七彩吊橋前先上廁所哦！

雙龍瀑布七彩吊橋｜雙龍部落

雙龍部落位於南投縣信義鄉北端，濁水溪上游南岸的河谷階地上，為布農族人生活的部落，擁有豐富的自然生態與原住民工藝。非常適合寄宿在當地民宿人家中，深度體驗傳統原住民文化，並放鬆享受這片原始大自然之美。

雙龍部落周邊旅遊地圖

推薦旅遊行程

雙龍七彩吊橋所在的雙龍部落，有著非常多元的原民特色旅遊行程。例如攀岩溯溪，由布農勇士帶領遊客穿梭在依曦岸峽谷中，欣賞順山壁奔洩而下的雙龍瀑布，或親身走入與樹葉和陽光交織成的原始山林，都是絕佳旅遊活動。建議可安排二日遊行程，更能深度體驗部落文化之美。

特色行程：

依曦岸溯溪攀岩

古道+水圳+雙龍瀑步尋幽

布農原舞晚會+布農風味烤全豬大餐+打麻吉+小米酒+觀星高歌

雙龍後山高山茶園美景+遠眺日月潭之美

在地特色店家

雙龍文化廣場市集

每週六、日08:00-17:00，在文化廣場上除了有當地農特產品、手工藝品的小型露天市集外，還有當地原民樂團演唱表演，讓遊客們沉醉在天籟歌聲中久久不能自拔。

達瑪勞翁民宿

擁有最純樸的部落氣息與濃濃原鄉氛圍，入住於此可深深感受山林包圍的清新自在，更能體會原民文化，是探索歷史、沉澱心靈的好所在。民宿內也提供傳統原民風味餐，供遊客們大飽口福。

迪克斯布農工藝坊

由工藝家米萬吉所成立，其作品在原住民工藝比賽中經常得獎並對外展示。工藝坊內羅列了手工精細、五花八門的木雕、石雕、編織等，這些作品不僅工藝技巧高超，從中還表現布農族的生活樣貌，遊客可以仔細欣賞。

夏莎V工作室

工作室內販售純正的原住民服飾、配件、項鍊等，都是由工作室主人以傳統原民手法製作，每一件都充滿了原汁原味的布農族文化之美，有興趣的朋友也可預約DIY課程，親身體驗自己動手做的樂趣。

雙龍瀑布七彩吊橋｜順遊景點

水里蛇窯陶藝文化園區

南投小京都之稱的水里蛇窯，是全台灣現存最古老的柴燒窯之一。小編推薦購買水里雙龍聯票，一次玩透雙龍瀑布及水里蛇窯，還會獲得陶片項鍊及優惠券哦！水里蛇窯園區提供拉坯玩土體驗，可以觀賞土燒陶的樂趣。園內有超好拍又趣味的土土甜品店，二樓提供和服及漢服體驗，很適合和好姐妹一起來吃土、喝泥漿，換裝美拍一番！

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