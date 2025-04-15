大姐和小妹都是海膽控，這次來北海道專門為他們安排一餐

我們沒有事先訂位，晚餐營業時來排隊

門口已經有人候位，我們等約了35分鐘左右入座

函館村上海膽-札幌店 うにむらかみ札幌店

從第一道菜到最後一道都有海膽的高級套餐

うに尽くしコース 8,800円

我們看中的就是這個套餐

來都來了~錢給它花下去就對了!

先 付 自家製うに佃煮と他１点

這上菜的擺盤方式，就是高級的懷石料理

海膽完全沒有那種奇怪的藥水味

吃來就是最天然的鮮甜

豆腐沾上醬汁和哇沙米

微嗆又開胃!

造 里 無添加生うに刺し他２点

海膽生魚片拼盤

生魚片的部份會按餐廳當日的食材來安排

鮮度都是100分，魚肉真的是嫩鮮到不行

海膽這個量很可以喔!

又是一個鮮甜爆表，一口塞最是幸福!

煮 物 うに大福（うに入り百合根饅頭）銀餡かけ

長的可愛又圓潤的大福，吃的時候記得配上盤中高湯

外皮薄酥、內在QQ夾有海膽

真的是一道創新又好吃的料理

中 皿 焼きうに入りサラダ

和風沙拉上面也有一塊完整的海膽

頓時之間都覺得這個沙拉的等級被拉高了~

焼 物 うにグラタン

海膽做成奶油焗烤？!

哇嗚~~~好特別的口感喔!

喜歡、喜歡

揚 物 うにの磯辺揚げ

ズワイ蟹湯葉巻き揚げ

野菜二点揚げ

自家製うに塩にて

用海苔包裏的這兩卷裡面就是海膽喔!

連沾用天婦羅的海鹽都是餐廳自製的海膽鹽喔!

食 事 うに茶漬け

海膽茶漬飯

可以自行加價升等海膽丼飯喔!

湯頭清淡微香甜

海膽有畫龍點晴的效果喔!

餐廳使用的都是無添加的生海膽，不使用保存劑

以海膽專門店特有的海膽料理為首，如果你也是喜愛海膽的人

那麼來一套高級的海膽套餐吧!

店址：北海道札幌市中央区北3条西4丁目

日本生命札幌ビルB1F

電話：+81-011-290-1000

TEL.011-290-1000

官網： うにむらかみ札幌店

用臉書追蹤我吃美食：纖辜一定瑩(快來、快來)

2024東京北海道|Vessel Inn札幌中島公園酒店 (Vessel Inn Sapporo Nakajimakoen)房間很普通、交通大便利!

2024東京北海道|乃之風度假酒店(乃の風リゾート)自助早餐篇。海鮮茶泡飯、海鮮御飯糰、現做鬆餅、現榨蘋果汁~幸福就從早晨開始!

2024東京北海道|乃之風度假酒店(乃の風リゾート)自助晚餐~視覺、味覺併進的一場饗宴!

2024東京北海道|JR特急北斗號函館到洞爺。乃之風度假酒店(乃の風リゾート)、スパリゾート館的特別和洋室，20坪超寬敞!

2024東京北海道|羊羊亭成吉思汗烤羊肉(ジンギスカン 羊羊亭)。提供單點、吃到飽兩種模式~來這裡專攻羊肉就對了!

2024東京北海道|gram ベイエリア函館店。每日三時段、一次僅提供20份!可惜~函館店已歇業囉!

2024東京北海道|函館市電、五稜郭塔登高望遠~來五稜郭必吃MILKISSIMO義式冰淇淋!

2024東京北海道|ラビスタ函館ベイLa Vista Hakodate Bay 日本排行前3名的早餐，炙燒海鮮、DIY海鮮丼飯、日洋式料理、甜點、霜淇淋一大早通通滿足你!

2024東京北海道|ラビスタ函館ベイLa Vista Hakodate Bay 泡湯免費吃冰棒、晚上免費吃拉麵!

2024東京北海道|函館Liner從新函館到函館、ラビスタ函館ベイ(La Vista Hakodate Bay) 和洋室Japanese western room

2024東京北海道|星野青森屋自助早餐 のれそれ食堂(Noresore食堂)~帆立貝花枝漬物茶泡飯!

2024東京北海道|星野青森屋館內活動，從入住開始就不無聊!

2024東京北海道|星野青森屋自助晚餐のれそれ食堂(Noresore食堂)~山珍海味一次到位!

2024東京北海道|日本星野青森屋，一生必須入住一次的飯店!【和室】-Ogurami おぐらみ三人一室房型。

2024東京北海道|青い森鉄道(青森鐵道線)，搭乘方式太特別!

2024東京北海道|はやぶさはやぶさ-新幹線E5系列，從東京到函館只要4小時!八食センター(八食中心)覓食去~

2024東京北海道|串の味「東八」東京車站裡的日式串烤居酒屋!

2024東京北海道|六厘舍-上野店。超人氣沾麵吃完超飽足~推薦加生七味粉沾麵層次更豐富!

2024東京北海道|炭火焼干物定食しんぱち食堂-神楽坂店。ほっけ一尾定食，一整尾魚超有份量!吃完讓你看到魚都怕!一份定食不用台幣300元喔!

2024東京北海道|Henn na Hotel東京淺草田原町海茵娜飯店~熊貓家庭套房。無人飯店入住、退房通通自己來!

2024東京北海道|長榮航空波音787-10商務艙~BR184台北飛東京成田

2024東京北海道|長榮航空機場貴賓室EVE AIR LOUNGE。出國旺季~貴賓室幾乎客滿