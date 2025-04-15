位於福岡市博多區的「博多運河城」，不僅是購物與觀光的熱門景點

，更是美食愛好者的天堂！除了欣賞每小時變換主題的精彩水舞秀

，這裡還集結了八家知名人氣拉麵店，讓你一次品嚐多樣化的拉麵選擇。

今天，我們要帶大家開箱其中一家超人氣拉麵店「長浜ナンバーワン」

這家店以其香濃不膩的豚骨拉麵和獨特的高菜拉麵聞名，絕對是來福岡

不可錯過的美食體驗！

博多運河城 拉麵迷的聖地，八家名店任你挑選！

博多運河城內的「拉麵競技場」集結了八家來自日本各地的知名拉麵店

，每家都有其獨特的風味與特色。無論你是喜歡濃郁的豚骨湯頭，還是

清爽的醬油拉麵，這裡都能滿足你的味蕾。而「長浜ナンバーワン」

正是其中一家以豚骨拉麵為招牌的店家，吸引無數拉麵愛好者前來朝聖。

輕鬆點餐，多國語言介面超貼心！

「長浜ナンバーワン」的點餐方式非常簡單，採用自助售票機進行點餐

，操作介面支援多國語言，即使是外國遊客也能輕鬆完成點餐。只需選擇

自己想吃的餐點，完成付款後將票券交給服務人員，即可等待美味上桌。

這樣的點餐方式不僅省時，還能避免語言不通的困擾，超級貼心！

日式氛圍濃厚，用餐環境舒適又放鬆

走進「長浜ナンバーワン」，店內環境乾淨整潔，濃厚的日式氣息讓人感到

無比放鬆。木質裝潢與溫暖的燈光營造出溫馨的用餐氛圍，讓你可以自在

享受道地的日式拉麵。無論是獨自用餐還是與朋友同行，這裡都是絕佳的選擇。

來到「長浜ナンバーワン」，當然不能錯過他們的招牌博多風味豚骨拉麵！

這碗拉麵以長時間熬煮的豚骨湯頭為基底，湯頭濃郁卻不膩口，搭配細彈

可口的極細麵條，每一口都能感受到滿滿的醬汁精華。

除了招牌豚骨拉麵，我們還特別推薦「高菜ラーメン 高菜拉麵」。這裡的

「高菜」可不是高麗菜，而是俗稱為芥菜的蔬菜，經過醃漬後成為日本常見

的小菜之一。鹹香可口的高菜為拉麵增添了獨特的風味，讓整體口感更加豐富。

麵條的硬度分為五種：生麵、特硬麵、硬麵、中硬面、軟面。

細拉麵吸收了湯汁的精華，每一口都清爽不膩，讓人忍不住一口接一口！

如果你擔心吃不飽，除了可以付費「替玉」（加麵）外，還可以加點蛋炒飯

和煎餃。這裡的蛋炒飯粒粒分明，鹹香滑順，搭配外皮酥脆、內餡多汁的

煎餃，絕對能讓你吃得心滿意足。吃完這餐，保證你不會再喊餓！

「長浜ナンバーワン」的桌面上提供了各式調味料與紅薑絲，讓你可以

根據自己的口味調整拉麵的風味。無論是喜歡辛辣還是酸爽，這些調味料

都能為你的拉麵增添更多層次感，讓味蕾更加滿足。

享用完美食後，別忘了前往博多運河城欣賞著名的水舞秀

。每小時不同主題的水舞表演，精彩絕倫，絕對值得一看！

此外，還有期間限定的水舞秀，為你的福岡之旅增添更多驚喜。

來博多運河城，不僅滿足味覺，視覺也同樣享受！

長浜ナンバーワン 店家資訊

地址：福岡市博多區住吉1丁目2 博多運河城

營業時間：

平日 11:00～22:00（最後點餐 21:30）

週五、週六 11:00～23:00（最後點餐 22:30）

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