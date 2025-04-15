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日本[食]福岡 博多運河城「長浜ナンバーワン」拉麵開箱，必吃博多豚骨拉麵與高菜ラーメン的絕妙組合！

2025-04-15 13:30:20 文字：寶貝小飄
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寶貝小飄

寶貝小飄

日本[食]福岡 博多運河城「長浜ナンバーワン」拉麵開箱，必吃博多豚骨拉麵與高菜ラーメン的絕妙組合！

位於福岡市博多區的「博多運河城」，不僅是購物與觀光的熱門景點
，更是美食愛好者的天堂！除了欣賞每小時變換主題的精彩水舞秀
，這裡還集結了八家知名人氣拉麵店，讓你一次品嚐多樣化的拉麵選擇。
今天，我們要帶大家開箱其中一家超人氣拉麵店「長浜ナンバーワン
這家店以其香濃不膩的豚骨拉麵和獨特的高菜拉麵聞名，絕對是來福岡
不可錯過的美食體驗！

日本[食]福岡 博多運河城「長浜ナンバーワン」拉麵開箱，必吃博多豚骨拉麵與高菜ラーメン的絕妙組合！

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博多運河城 拉麵迷的聖地，八家名店任你挑選！

日本[食]福岡 博多運河城「長浜ナンバーワン」拉麵開箱，必吃博多豚骨拉麵與高菜ラーメン的絕妙組合！

博多運河城內的「拉麵競技場」集結了八家來自日本各地的知名拉麵店
，每家都有其獨特的風味與特色。無論你是喜歡濃郁的豚骨湯頭，還是
清爽的醬油拉麵，這裡都能滿足你的味蕾。而「長浜ナンバーワン
正是其中一家以豚骨拉麵為招牌的店家，吸引無數拉麵愛好者前來朝聖。

日本[食]福岡 博多運河城「長浜ナンバーワン」拉麵開箱，必吃博多豚骨拉麵與高菜ラーメン的絕妙組合！

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輕鬆點餐，多國語言介面超貼心！

日本[食]福岡 博多運河城「長浜ナンバーワン」拉麵開箱，必吃博多豚骨拉麵與高菜ラーメン的絕妙組合！

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長浜ナンバーワン」的點餐方式非常簡單，採用自助售票機進行點餐
，操作介面支援多國語言，即使是外國遊客也能輕鬆完成點餐。只需選擇
自己想吃的餐點，完成付款後將票券交給服務人員，即可等待美味上桌。
這樣的點餐方式不僅省時，還能避免語言不通的困擾，超級貼心！

日本[食]福岡 博多運河城「長浜ナンバーワン」拉麵開箱，必吃博多豚骨拉麵與高菜ラーメン的絕妙組合！

日式氛圍濃厚，用餐環境舒適又放鬆

日本[食]福岡 博多運河城「長浜ナンバーワン」拉麵開箱，必吃博多豚骨拉麵與高菜ラーメン的絕妙組合！

走進「長浜ナンバーワン」，店內環境乾淨整潔，濃厚的日式氣息讓人感到
無比放鬆。木質裝潢與溫暖的燈光營造出溫馨的用餐氛圍，讓你可以自在
享受道地的日式拉麵。無論是獨自用餐還是與朋友同行，這裡都是絕佳的選擇。

日本[食]福岡 博多運河城「長浜ナンバーワン」拉麵開箱，必吃博多豚骨拉麵與高菜ラーメン的絕妙組合！

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來到「長浜ナンバーワン」，當然不能錯過他們的招牌博多風味豚骨拉麵！
這碗拉麵以長時間熬煮的豚骨湯頭為基底，湯頭濃郁卻不膩口，搭配細彈
可口的極細麵條，每一口都能感受到滿滿的醬汁精華。

日本[食]福岡 博多運河城「長浜ナンバーワン」拉麵開箱，必吃博多豚骨拉麵與高菜ラーメン的絕妙組合！

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除了招牌豚骨拉麵，我們還特別推薦「高菜ラーメン 高菜拉麵」。這裡的
「高菜」可不是高麗菜，而是俗稱為芥菜的蔬菜，經過醃漬後成為日本常見
的小菜之一。鹹香可口的高菜為拉麵增添了獨特的風味，讓整體口感更加豐富。

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麵條的硬度分為五種：生麵、特硬麵、硬麵、中硬面、軟面。
細拉麵吸收了湯汁的精華，每一口都清爽不膩，讓人忍不住一口接一口！

日本[食]福岡 博多運河城「長浜ナンバーワン」拉麵開箱，必吃博多豚骨拉麵與高菜ラーメン的絕妙組合！

如果你擔心吃不飽，除了可以付費「替玉」（加麵）外，還可以加點蛋炒飯
和煎餃。這裡的蛋炒飯粒粒分明，鹹香滑順，搭配外皮酥脆、內餡多汁的
煎餃，絕對能讓你吃得心滿意足。吃完這餐，保證你不會再喊餓！

日本[食]福岡 博多運河城「長浜ナンバーワン」拉麵開箱，必吃博多豚骨拉麵與高菜ラーメン的絕妙組合！

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長浜ナンバーワン」的桌面上提供了各式調味料與紅薑絲，讓你可以
根據自己的口味調整拉麵的風味。無論是喜歡辛辣還是酸爽，這些調味料
都能為你的拉麵增添更多層次感，讓味蕾更加滿足。

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享用完美食後，別忘了前往博多運河城欣賞著名的水舞秀
。每小時不同主題的水舞表演，精彩絕倫，絕對值得一看！
此外，還有期間限定的水舞秀，為你的福岡之旅增添更多驚喜。
來博多運河城，不僅滿足味覺，視覺也同樣享受！

日本[食]福岡 博多運河城「長浜ナンバーワン」拉麵開箱，必吃博多豚骨拉麵與高菜ラーメン的絕妙組合！

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長浜ナンバーワン 店家資訊
地址：福岡市博多區住吉1丁目2 博多運河城
營業時間：
平日 11:00～22:00（最後點餐 21:30）
週五、週六 11:00～23:00（最後點餐 22:30）

 

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