今天紫色微笑要帶大家來去一個超好玩、保證讓你手機記憶體爆滿的宜蘭親子景點「礁溪浴場 A.maze兔子迷宮」，，就是那個有著浪漫粉紅城堡、夢幻哈比村，連MV《玻璃心》都在這裡拍的超夯礁溪景點！想像一下，在一片綠油油的山景中，突然冒出一座亮眼的粉紅色城堡，旁邊還有像童話故事走出來的魔戒哈比村，是不是光聽就覺得超夢幻？



店家真的是很用心在打造這些拍照打卡點，保證你每一個角落都想停下來拍個不停。更厲害的是，這裡的餐點也不是隨便做做的喔，聽說也是好看、好拍又好吃，完全打破那種網美餐廳東西都不怎麼樣的刻板印象。而且啊，他們的門票還可以拿來抵消費，不管是想來個精緻的下午茶，還是認真吃個正餐都很划算。最棒的是，這裡完全不用擔心天氣不好，因為他們是全天候的室內景點，所以不管大朋友還是小朋友都會愛上這裡啦！



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兔子迷宮礁溪浴場 店家資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路42-9號

營業時間：10:00~19:00

電話：03 988 7848

入場門票可以完全抵消費

官方粉絲團

兔子迷宮礁溪浴場 交通停車

兔子迷宮礁溪浴場 門票資訊&消費方式

「兔子迷宮礁溪浴場」真的很熱門，所以除了現場排隊，你也可以上網預約訂位，這樣就不用擔心撲空啦！

兔子迷宮礁溪浴場門票 : ( 皆可全額折抵消費)

0-6歲 :50元保險清潔費

7-12歲(國小) : 250元

13歲以上 (國中以上): 350元

0-6歲小朋友需收保險清潔費，不可折抵消費

入園參觀及用餐時間為2小時，不開放寵物入園

兔子迷宮礁溪浴場 菜單價位

他們的菜單聽說品項非常豐富，有各種點心炸物，還有排餐跟各式飲品，不管是想吃正餐還是下午茶都很適合，而且門票都可以全額折抵消費喔！

兔子迷宮礁溪浴場 簡介

他們家的粉紅色城堡，一開幕就吸引了所有人的目光，真的是營造出一個超棒的網美級拍照空間，戶外還有哈比村，真的會讓人拍到停不下來。而且這裡的空間真的很精彩，不管天氣好壞都很適合來玩。同時這裡也是很讚的咖啡廳跟餐廳，如果你來礁溪玩，不妨把這裡當作一個據點，然後再搭配附近的景點來個美好的一日遊，感覺會超划算！

兔子迷宮礁溪浴場 用餐空間

網路上一堆人都在分享他們夢幻的拍照打卡照，但其實他們的餐點也很厲害喔！完全沒有那種「網美餐廳的餐點就是那樣」的感覺。他們一樓的用餐空間大致上分為三大區域，所以你可以挑到你喜歡的位子坐。





兔子迷宮礁溪浴場 菜色心得評價

城堡彩虹蛋糕 芒果雲朵冰沙 青蘋果雲朵冰沙

獨家限定的彩虹蛋糕，不只外型很吸睛，吃起來甜而不膩，綿密的口感真的好看又好吃，蛋糕上面還有一個小小的城堡餅乾，造型更是加分。

芒果雲朵冰沙跟青蘋果雲朵冰沙也是超人氣的飲品，白色的部分看起來真的很像雲朵，外型超好拍，喝起來冰涼可口又香甜，大家都說讚！

沒想到他們的紅醬肉丸飯是用九宮格的方式呈現，裡面有蔬菜、麵包、湯品、炸物、地瓜、水果等等，內容超豐富，上面還有紅鶴裝飾，感覺店家真的很用心在準備餐點。

他們的沙拉跟湯品也很清爽美味。金賞義大利麵（辣味鴨賞）是搭配沙拉跟湯品的完整套餐。

這盤的特色就是結合了在地的宜蘭鴨賞（還是辣味的喔！）跟義大利麵。彈牙的麵條吸飽了醬汁，非常好吃，重點是那個宜蘭特產鴨賞口味很獨特，有畫龍點睛的效果，喜歡吃辣的朋友一定要試試看！

膽肝義大利麵

另外一道膽肝義大利麵也是用宜蘭名產膽肝入菜，聽說也是超完美的結合，只是膽肝比較硬一點，可能切片會比較好。

紅石榴／青蘋果氣泡飲

他們推出的紅石榴跟青蘋果氣泡飲也很特別，叫做星空氣泡飲，拿到瓶子要先搖一搖，真的會出現像宇宙中星雲的感覺，好玩又好喝！

除了剛剛介紹的用餐區，他們還有另一個室內空間可以用餐，裡面滿滿的粉紅色，真的會讓人少女心大爆發！旁邊還有超多可愛的熊熊跟球池，真的是太可愛了啦！這裡也超級好拍的，整個就是夢幻到不行。

黃明志跟陳芳語的《玻璃心》MV就是在這邊拍的喔！

這一區是以夢幻的粉紅色跟愛心為設計元素，如果可以的話，感覺連呼吸的空氣都是粉紅色的。一樓除了餐廳之外，還有獨角獸泳池呢！「兔子迷宮礁溪浴場」真的是很用心在營造整體的氣氛，連餐廳的洗手間都美得像彩虹一樣！

一樓空間除了餐廳外還有獨角獸泳池

一樓還有設備很完善的母嬰親子空間，帶小寶寶來的爸媽就不用擔心找不到地方換尿布、餵奶啦！

光是一樓就夠讓人拍到忘我了，沒想到走到二樓還有更具創意的拍照空間呢！不過記得喔，進到二樓的空間要先換拖鞋，這樣才能保持空間的整潔乾淨。



二樓有一個叫做「大小屋」的空間，我們覺得超有趣的！站在房間裡，利用格子空間的高低落差，會產生人形大小比例的視覺差異，真的太酷了！

有一個叫做「祭壇」的地方，聽名字很神秘，上面還有蠟燭、花束跟相框，結果竟然是魔術空間，超好玩的，趕快去玩玩看！

再來是「希臘秘境」，不用跑到希臘聖托里尼，在這裡也可以感受到地中海的浪漫風情，還沒去過的話，來這裡拍拍照過過癮也不錯！

「土耳其」每一個空間都充滿驚喜，打開「任意門」就好像立刻來到充滿異國風情的土耳其了！這裡還有著名的棉花堡跟卡帕多奇亞的熱氣球，雖然不能真的搭熱氣球，但是在這裡拍張照也很有fu！

2D漫畫世界之前也很紅，裡面只有黑白色的線條，站在裡面就好像置身在漫畫裡一樣，很有趣！

還有「球場浴池」，礁溪本來就是以溫泉聞名，他們就模擬大浴場的感覺，特別是牆面的佈景超有真實感，裡面滿滿的粉紅色球池，真的是大人小孩都玩不膩啊！

最後還有一個「小酒館」，有溫泉的地方好像就很適合喝一杯（提醒大家喝酒不開車喔！），在這裡你可以假裝當個小小調酒師，可惜年紀太小不然就可以去打工了，哈哈！

可惜我們去的那天天氣不好，所以三樓的彩虹天梯跟天空之鏡就沒有對外開放。（照片是從兔子迷宮礁溪劇場臉書上看到的喔！）

「兔子迷宮礁溪浴場」真的是太厲害了，光是粉紅城堡就已經拍不完了，旁邊還打造了一個哈比村！特別的是，這個哈比村可是店家親自跑到紐西蘭考察，然後依照比例完美打造出來的，真的會讓人有置身在紐西蘭的感覺！相信只要來過的朋友一定會印象深刻。

其實自從魔戒這部電影紅遍全球後，台灣也有好幾個類似的哈比屋，但不得不說，只有這裡幾乎是神還原啊！哈比屋不只建築還原度很高，裡面的立體彩繪圖也很精彩，彷彿打開每一個哈比屋的門就可以進入不同的時空，有唯美的紐西蘭冰川、綠龍酒館還有螢火蟲洞，每一個都超酷的！

「兔子迷宮礁溪浴場」的粉紅城堡真的是超級吸睛，從裡面到外面都美到不行，真的會讓人拍個不停，難怪會吸引音樂MV來這裡拍攝。真的太佩服這裡的創意跟用心了！這個位於礁溪的「礁溪浴場」，不管晴天還是雨天都很適合來玩，趕快來拍些美美的照片，創造歡樂幸福的回憶吧！

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