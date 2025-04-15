車上座位很舒適，有提供充電孔，也有大型行李放置處，滿方便的。

香港機場很大，下機後光是走路、跑流程、等行李就花了不少時間，出關後直搭前往香港站。香港快線機場站沒有閘門，直接到月台等車就可以了。

搭機途中，空姐會詢問需不需要「旅客抵港申報表」，記得要拿一張並填寫好隨身攜帶著，以備不時之需哦。

第一天早上搭乘星宇航空的班機，帶著充滿期待的心情準備出發去香港囉！剛好遇到史努比聯名，不管是機票、餐點、機上螢幕、耳機包裝、撲克牌等等，都充滿著Snoopy！

我們入住房型是三人房，獨立的3張小型單人床，要同時打開行李也完全沒問題。浴廁很大是乾濕分離的空間，以地狹人稠的香港來說真的很寬闊！另外很貼心的是交誼廳有飲水機和咖啡機，我每天出門前第一件事就是把水補滿，就不用天天買水喝啦。

這次香港四天三夜的住宿選在中環威靈頓街上的「」，離香港站走路不用10分鐘，搭乘地鐵、機場快線、搭船都很方便，而且附近的生活機能也很不錯，距離知名的中環美食、蘭桂坊都不遠。

不到半小時就到香港站了，也太快速！

用電子票掃出站很方便！

出站穿過中環食街，就會看到香港電影經常出現、赫赫有名的半山扶手電梯。我們到飯店寄放行李之後，開始第一天的香港之旅～

半山扶手電梯（拖行李的話建議走路面比較方便。）

沾仔記

香港的第一餐，來到位於飯店附近、獲得多次米其林推薦的香港美食「沾仔記」！這家餐廳平日中午時段的人潮也絡繹不絕，但因為會安排客人併桌，翻桌率算滿快的。

第一次來當然品嚐看看什麼都有的「至尊三寶麵」，有湯麵或撈麵（乾麵）可以選，麵上放了滿滿的招牌雲吞、鮮鯪魚肉、鮮牛肉三種料，超有飽足感！其中招牌雲吞最深得我心，超大顆的內餡包覆著鮮蝦，口感很Q彈。

天星碼頭

吃完午餐後往天星碼頭的方向前進，沿路可以看到，紅白的造型搭上一直變換的字幕超醒目。

中環海濱摩天輪優惠：

接著走到AIA公園，遇到富豪雪糕車，復古的車體，甜甜的牛奶香氣，每到香港都要吃一支。

AIA公園的旋轉木馬

接著走到旁邊的天星碼頭，搭乘天星小輪前往尖沙咀囉～

維多利亞港星光大道

下午在維多利亞港邊輕鬆散步，星光大道上除了欣賞美麗的維港景色，當然還要找找看喜歡的明星的手印。

可愛的香港卡通小豬「麥兜」銅像，很喜歡看它的「雞包紙包雞」，覺得太有親切感啦。

星光大道尾端有梅艷芳、李小龍的銅像，忍不住去比武一番。

K11 MUSEA

K11 MUSEA位在星光大道旁，這棟購物中心有著華麗建築設計，融合藝術品的陳設，超美很氣派！

晚餐在K11 3樓的Five Guys美式餐廳，他們的漢堡料多又juicy，炸薯條的份量也是多到誇張，最特別的是還提供免費的帶殼花生，直接飽到天靈蓋。

K11 MUSEA 地址：香港尖沙咀梳士巴利道18號

豪華遊艇之旅

維多利亞港每天晚上8點都有幻彩詠香江表演，我們在九龍碼頭搭乘，慢慢航行維港一圈，我們邊著喝啤酒，邊看絢爛的表演，第一天行程就在愜意的氛圍中結束了～

香港四天三夜｜Day2

昂坪纜車 → 昂坪市集 → 天壇大佛 → 心經簡林 → 天際100

昂坪纜車

第二天安排「昂坪一日遊」，我們提早在昂坪纜車營業前抵達，前面已經好多人在排隊了。

使用香港FunPASS電子票入場，就不用另外排隊買票

單程大約25分鐘，沿途景色真的太漂亮，還可以看到飛機起降、船隻航行，還能遠眺大佛，相機完全停不下來。

昂坪市集

我們出發前有線上購買昂坪市集的，所以先到昂坪纜車站櫃檯兌換實體票券。

用餐券兌換今日午餐「Mountain Cafe」和甜點「滿記甜品」，還滿方便～不過某些店家規定用餐券不能內用，使用前要先問清楚哦。

昂坪市集有360動感影院、纜車感知館，還有琳瑯滿目的紀念品店，每間都充滿香港特色。

天壇大佛＋ 心經簡林

繼續走到昂坪廣場後，可以到天壇大佛、寶蓮禪寺和心經簡林。來到大嶼山，一定要來參拜全球最高的戶外青銅座佛「天壇大佛」，268個石階雖然走起來有點累，但是登頂絕對不會後悔！

下樓梯後繼續往心經簡林的小徑邁進，心經簡林由38根花梨木柱組成，是世界上最大的戶外木刻佛經群，木柱上刻著「般若波羅蜜多心經」的經文，加上帶有霧氣的山嵐背景，彷彿來到世外桃源，心都平靜下來了。

天際100

傍晚到九龍站的，aka 香港最高的室內觀景台，電梯1分鐘就抵達100樓，超快！

晚餐在Café 100吃披薩和輕食，坐在玻璃窗旁看著香港夜景和車流，香港夜景也太厲害了吧。

8點一到，幻彩詠香江表演開始，在天際100上的View和船上的感覺完全不一樣，各有各的美～

香港四天三夜｜Day3

蘭芳園 → 香港Big Bus → 太平山頂纜車 → 大富翁夢想世界 → 杜莎夫人蠟像館 → 428摩天台 → 一點心 → 晉逸中環酒店

蘭芳園

第三天的早餐，我們來到香港必吃的「蘭芳園」。

點了豬扒包、豬仔包、絲襪奶茶和鹹檸七當早餐，果然是懷念的香港滋味！可惜11點才提供「撈丁」，留給下一次香港之旅吧！

蘭芳園 地址：香港中環結志街2號

香港Big Bus

有3條路線，我們搭乘天星碼頭站出發的紅線，這條會經過中環太平纜車站，剛好可以接著太平山一日遊。

big bus還附一張天星小輪當天票

Big Bus比想像的更有趣，換票後會發一副耳機，接座位上的導覽機就能沿途聽解說囉～叮叮！導覽機可以切換10種語言，太貼心了～

Big Bus的座位有上層和下層，看風景當然要選上層囉，一次蒐集到香港的高樓大廈、街道市景、文化古蹟景色。

太平山頂纜車

幾乎所有乘客都在山頂纜車站下車。時間才快中午，纜車站的人潮就排到滿出來了！幸好我們事先有買，直接略過排隊買票的步驟，大約30分鐘就搭到纜車了，節省許多時間。

看起來好有質感！墨綠色的外表，通透的天窗，拍美照的話推薦坐在右邊的位置哦。

大富翁夢想世界

中午我們在山頂廣場簡單用餐後，到3樓的「」，準備變成有錢人。大家都玩過大富翁卡牌遊戲吧？這裡直接把場景具象化，有銀行、監獄、水務局，還有身歷其境的4D電影，超有趣！

抓紙鈔、打地契，還有很多互動小遊戲，一秒實現財富自由！

遊戲中拿到的紙鈔可以在紀念品店折抵唷

杜莎夫人蠟像館

太平山必看的「」，二訪發現裡面多了好多新的蠟像和場景。展示的名人蠟像有明星、球員、政治人物等等，1:1製作看起來就像真人一樣！還遇到調皮的遊客以假亂真假扮蠟像。

428摩天台

傍晚在凌霄閣的，欣賞到絕美的落日景色，好像一幅山水畫。

天色漸暗之後，另一面的景色是繁榮的香港市景，太平山夜景實在太美，榮登小編心目中香港夜景的Top 1。

一點心

下山後來我的必吃香港美食清單「一點心」，上次在太子店吃過之後就一直念念不忘，這次我們點蟹黃蒸燒賣、酸辣炸雲吞、蜜汁叉燒包、薄皮鮮蝦餃、蘿蔔糕和菜乾鹹骨粥，完全無雷大推，二訪還是好！喜！歡！

香港四天三夜｜Day4

香港港澳碼頭 → 氹仔客運碼頭

豐富的香港之旅要結束了，退房後我們走到港澳碼頭搭乘「」前往澳門。金光飛航的座位很舒適，也可以提著行李上船，大約一個小時的航程就抵達澳門囉。

香港四天三夜花費

香港四日遊的花費，我們每個人平均大約2萬初。香港的景點門票費用普遍都偏高，像大富翁夢想世界、杜莎夫人蠟像館、香港Big Bus、維港遊艇等，單買票都要破千。這次出發前我找到「香港FunPASS」，裡面包含港澳的景點票券，連機場快線和港澳船票都能選，換算起來大約省下20%的景點交通費，CP值很高，如果安排香港自由行的話很推薦使用唷！