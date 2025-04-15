為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 台中市新社區馬力埔彩繪小徑 | 台中新社花海可去這景點！繽紛彩繪內藏在地文化～

台中市新社區馬力埔彩繪小徑 | 台中新社花海可去這景點！繽紛彩繪內藏在地文化～

2025-04-15 13:40:14 文字：捲毛阿偉
share
捲毛阿偉

捲毛阿偉

《馬力埔彩繪小徑》這個新社景點，有很多人都去過了！給馬力埔彩繪小徑評價也是不高不低，必須得說《馬力埔彩繪小徑》精采度可能沒想像的亮眼，但彩繪把新社過去日常生活、環境跟特色都融入到一幅幅畫作之中，這就相當有看頭了，從《馬力埔彩繪小徑》的彩繪中，可以看見以前生活雖然平淡，但環境、視野以及自然，悠活日常讓人超羨慕～

台中市新社區馬力埔彩繪小徑 | 台中新社花海可去這景點！繽紛彩繪內藏在地文化～

快搶！全台最新景點【Xpark】優惠票這邊買，沒預約去不了

馬力埔彩繪小徑

再次來馬力埔彩繪小徑，沒了急迫的新社旅遊行程，讓我更能好好欣賞《馬力埔彩繪小徑》這個新社景點，也許彩繪作品沒有打中每個人的喜好，但《馬力埔彩繪小徑》畫出的，都是滿滿的在地情懷與風光，來台中旅遊安排新社花海一日遊或兩天一夜，馬力埔彩繪小徑這個台中景點可以去看看，跟新社夢幻湖一樣可以去走走的好地方～

台中交通工具

台中租車很方便！沒有就算熟識的車行，｜都有這類型服務，如果是短暫的停留台中，Go share會是你的好朋友！

租車點圖片！＆，對了！領車時記的先拍照錄影，這是守護荷包的好習慣～

 

馬力埔彩繪小徑資訊

地址：426台中市新社區中和街一段114巷 / 地圖

馬力埔彩繪小徑在哪

《馬力埔彩繪小徑》是新社地區裡的一個小社區，新社花海期間，這邊不算好停車，但入口很好找。

台中市新社區馬力埔彩繪小徑 | 台中新社花海可去這景點！繽紛彩繪內藏在地文化～

多年後再來《馬力埔彩繪小徑》，真沒想到牆上的彩繪作品，還是維護的很不錯，沒有想像中的殘破、破敗。

台中市新社區馬力埔彩繪小徑 | 台中新社花海可去這景點！繽紛彩繪內藏在地文化～

馬力埔彩繪小徑周圍環境也保持得很整潔，一點也不髒亂。

台中市新社區馬力埔彩繪小徑 | 台中新社花海可去這景點！繽紛彩繪內藏在地文化～

彩繪內容非常貼近早期的在地風景。

台中市新社區馬力埔彩繪小徑 | 台中新社花海可去這景點！繽紛彩繪內藏在地文化～

或是生活日常。

台中市新社區馬力埔彩繪小徑 | 台中新社花海可去這景點！繽紛彩繪內藏在地文化～

這彩繪就有點城堡的感覺了😂還是一座多年未檢修的城堡🤣

台中市新社區馬力埔彩繪小徑 | 台中新社花海可去這景點！繽紛彩繪內藏在地文化～

當然《馬力埔彩繪小徑》的彩繪內容，也會加入該地區的特色或是最被大家所知的印象，這一看就聯想到新社花海了。

台中市新社區馬力埔彩繪小徑 | 台中新社花海可去這景點！繽紛彩繪內藏在地文化～

台中市新社區馬力埔彩繪小徑 | 台中新社花海可去這景點！繽紛彩繪內藏在地文化～

剛說到新社印象，果然不了它！就是新社香菇拉～

台中市新社區馬力埔彩繪小徑 | 台中新社花海可去這景點！繽紛彩繪內藏在地文化～

這好像是新社夢幻湖

台中市新社區馬力埔彩繪小徑 | 台中新社花海可去這景點！繽紛彩繪內藏在地文化～

馬力埔彩繪小徑評價

《馬力埔彩繪小徑》這個新社景點沒有令人心動的大場景，也沒有讓人驚艷到下次再來新社旅遊也會想來走走的絕美景色，馬力埔彩繪小徑有的，只是把大家印想中所知的新社，從記憶、從文字變成了彩繪圖畫，《馬力埔彩繪小徑》內小巷轉角多，在參觀同時也要注意安全～

台中景點美食懶人包

台中旅遊資訊小彙整！很多懶人包文章會陸續整理更新上來～

  • 旱溪夜市美食｜台中不可不逛的夜市景點，美食太多幾乎間間有故事，超狂人潮無視四季👉旱溪夜市這幾攤真的大推～
  • 一中街美食｜歷久不衰的台中經典商圈，還是阿偉心中第一的商圈夜市👉一中商圈美食懶人包
  • 逢甲夜市美食｜近年來才去熟悉的逢甲夜市，美食真的很多，吃透難度也太高👉逢甲夜市懶人包
  • 大里美食｜台中美食新據點！從大里出發的台中美食太多了，還有很多在地人還偷偷吃著的👉大里美食懶人包
  • 審計新村｜拍照打卡好地方，台中美食也超多👉審計新村景點、美食看這篇～
  • 勤美綠園道｜假日休閒好去處、好拍也有好多美食！👉這邊有整理好的勤美綠園道景點介紹跟勤美美食懶人包
  • 向上市場美食｜主打俗擱大碗平價美食，在地美食去哪吃？👉去向上市場轉一轉就有收穫～
  • 廟東夜市｜台中豐原必逛景點，必吃美食老店不可不知👉快看這篇廟東夜市懶人包

台中吃到飽懶人包

店家/景點資訊

  • 店家名稱：馬力埔彩繪小徑
  • 所在地址：426臺灣台中市新社區中和街一段114巷
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00
  • 店家電話：
  • 評價：★★★★★


交通資訊


延伸閱讀

點擊便能為這篇文章進行評等！
[評等總次數: 0，平均評等: 0]

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
台中市新社區2024新社花海|太空花境7大主題花卉裝置藝術超好拍!臺中國際花毯節活動、交通、周邊景點、住宿資訊|台中活動
 利歐娜樂生活 Leona Fun Life
宜蘭縣蘇澳鎮【 朝陽早秋一日散策】全國金牌農村-南澳朝陽社區、契作苦茶園採果體驗、朝陽步道、感受山海療癒土地美好！
 貝大小姐與瑞餚姐
都市中在地人的綠意盎然小山谷後花園　／春天農場／秘境茶園／落羽松林／上千櫻花／烤肉野餐／有機美食／天然酵母手作麵包／虎頭山必訪
 阿發的簡單幸福
南投縣魚池鄉【2025九族薰衣草季】帶你直奔歐洲，欣賞紫戀薰衣草浪漫花海｜花季時間、活動優惠、交通資訊
 好好玩 FUNIT
三和青創基地-繞山花｜免門票多肉植物園，DIY多肉盆栽太療癒，晴天、雨天這裡都好好玩～，龍潭美食、桃園親子景點
 小咪ma．吃喝玩樂趣
推薦商品
keyboard_arrow_up