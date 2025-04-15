《馬力埔彩繪小徑》這個新社景點，有很多人都去過了！給馬力埔彩繪小徑評價也是不高不低，必須得說《馬力埔彩繪小徑》精采度可能沒想像的亮眼，但彩繪把新社過去日常生活、環境跟特色都融入到一幅幅畫作之中，這就相當有看頭了，從《馬力埔彩繪小徑》的彩繪中，可以看見以前生活雖然平淡，但環境、視野以及自然，悠活日常讓人超羨慕～

馬力埔彩繪小徑

再次來馬力埔彩繪小徑，沒了急迫的新社旅遊行程，讓我更能好好欣賞《馬力埔彩繪小徑》這個新社景點，也許彩繪作品沒有打中每個人的喜好，但《馬力埔彩繪小徑》畫出的，都是滿滿的在地情懷與風光，來台中旅遊安排新社花海一日遊或兩天一夜，馬力埔彩繪小徑這個台中景點可以去看看，跟新社夢幻湖一樣可以去走走的好地方～

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馬力埔彩繪小徑資訊

地址：426台中市新社區中和街一段114巷 / 地圖

馬力埔彩繪小徑在哪

《馬力埔彩繪小徑》是新社地區裡的一個小社區，新社花海期間，這邊不算好停車，但入口很好找。

多年後再來《馬力埔彩繪小徑》，真沒想到牆上的彩繪作品，還是維護的很不錯，沒有想像中的殘破、破敗。

馬力埔彩繪小徑周圍環境也保持得很整潔，一點也不髒亂。

彩繪內容非常貼近早期的在地風景。

或是生活日常。

這彩繪就有點城堡的感覺了😂還是一座多年未檢修的城堡🤣

當然《馬力埔彩繪小徑》的彩繪內容，也會加入該地區的特色或是最被大家所知的印象，這一看就聯想到新社花海了。

剛說到新社印象，果然不了它！就是新社香菇拉～

這好像是新社夢幻湖！

馬力埔彩繪小徑評價

《馬力埔彩繪小徑》這個新社景點沒有令人心動的大場景，也沒有讓人驚艷到下次再來新社旅遊也會想來走走的絕美景色，馬力埔彩繪小徑有的，只是把大家印想中所知的新社，從記憶、從文字變成了彩繪圖畫，《馬力埔彩繪小徑》內小巷轉角多，在參觀同時也要注意安全～

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店家/景點資訊

店家名稱：馬力埔彩繪小徑

所在地址：426臺灣台中市新社區中和街一段114巷

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：

評價：★★★★★ Google即時導航





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