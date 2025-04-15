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日本雛之里山陽館》ひなの里山陽館一泊二食的屋形船體驗用餐愜意舒心，緊依三偎川風景秀麗

2025-04-15 13:40:22 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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這次入住的雛之里山陽館」(ひなの里山陽館)，位於日田市三偎川旁，聽友人說這家號稱有女性特質的旅館，原本不太懂它的意思，直到入住後，才知道這家旅館有女性溫柔體貼的一面，很多細節都非常注重，像是在開關上會有兔子彩繪增加可愛的一面、在大浴湯旁也準備小塑膠袋可以讓客人裝換洗過的衣物~~~類似這些地方還真不少，真的讓人覺得很貼心。當然囉，緊靠著三偎川的風景非常迷人，一泊二食的屋形船體驗，在夕陽餘暉中伴著晚霞吃晚餐，真的令人難忘啊

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雛之里山陽館 資訊 ( ひなの里山陽館 溫泉飯店 Sanyokan)

  • 地址：大分縣日田市隈1-3-8(1 Chome-3-8 Kuma, Hita, Oita 877-0044日本)
  • 電話：0973-22-2134
  • 官網

雛之里山陽館 交通位置

  • 自行開車：Google導航輸入雛之里山陽館 即可到達
  • 停車場：附設停車場可以停車，開車來很方便

日本雛之里山陽館》ひなの里山陽館一泊二食的屋形船體驗用餐愜意舒心，緊依三偎川風景秀麗

這間山陽館(ひなの里山陽館)，創業已有102年了，很難想像吧。
經過數次的翻修才有現今的模樣，這裏的入口和車子是分開的，旅客入口的地方還特別營造出不同的氣氛

雛之里山陽館 空間環境 

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大廳很寬敞舒適 ，一進門就有種放鬆的感覺

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寬敞的大廳，走到底還可以欣賞美麗的三隈川風光

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門口旁有女兒節的裝飾，竟然也有HELLO KITTY 的，真的太可愛了

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此外飯店的布置走手做風，有很多可愛的手繪兔子，不論是菜單上、電梯裏、電燈開關上，都看的到它的身影，這點大概女生都會很喜歡

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整間大廳的重點在一樓的後方，緊靠的三偎川這一側，風景真的太棒了，也有免費的咖啡可以喝

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這裏還有個小小的閱讀空間，裏面有些書報雜誌，還有黑膠唱片呢

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這裏有不少女性雜誌可以看~~在這裏小空間中，聽聽音樂、喝咖啡、看雜誌，很舒服的休息空間

雛之里山陽館 房間資訊

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房間很舒服，房型也很多種 (有和式、洋式、和洋式)

不過， 這裏不會幫人鋪床 ，想睡時自已將棉被打開就好了，非常方便，其實它就是整理好了，只是將它打開而已

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這裏算是改建過的，禢禢米也用方格式的，像是燈具也改用調光式的，晚上可以調成自已喜歡的光度睡覺，有點和洋組合的感覺，有日式的細膩與精緻，但也有西洋的便利

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美麗的三偎川風光，不論何時，不論晴雨，都有不同的風情展現在旅人的眼前

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小卡片上可以看見兔子!!

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我們在房間內休息了一下，馬上到一旁的三偎川走走散步一下，這次發現了一艘小酒吧的船，不過，它是固定在岸邊的

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河面平淡如鏡，真的美啊

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雛之里山陽館 屋形船遊河及餐點

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一泊二食，一面遊船河一面享受豐盛的晚餐

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友人還穿起了和服拍照，美景、美人~~真的太棒了

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我們是在日落時分出發的，隨著太陽西下，夕陽緩緩落下，夜色真的好迷人，也讓這餐變的更精采了

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屋形船的行程約在一個半小時後結束，雖然天氣有點悶熱，但一邊用餐可以一邊欣賞美景，還可以看到鵜飼捕魚的稀奇景象，是個新奇又有趣的行程。


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  此時正值夕陽西下，落日美景令人心曠神怡。


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隨著天光雲影的變化，景色也變的不同，氣氛真的太棒了

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帶有古風的表演性質濃厚的鵜飼捕魚!!
這個活動會等到所有的船連接起來後，再一一至每艘船旁表演給旅客看

雛之里山陽館 浴池湯屋

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因為浴湯裏不適合拍照，所以我們就沒帶相機了，這裏的風景真不錯，雖然不算大，但整理的非常乾淨，泡完湯再到一旁的販賣機買瓶牛奶喝，全身通體舒暢，非常棒

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我們晚上一行人吃宵夜時，也大約走個十來分就到車站附近了，如果是到最近的便利超商，大約約十分鐘的路程， 這間我個人相當喜歡，很多地方都可以感到旅店的用心，非常值得推薦

雛之里山陽館 早餐介紹

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隔天的早餐也很豐盛，有一部分是定食，另外一部份則是到前檯自由拿取，這樣的方式也很不錯，精緻與飽足都兼顧到了

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