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日本日本美食｜東京 ｜墨田區｜Qu’il fait bon（キルフェボン）視覺誘人又美味的夢幻水果塔，每樣都誘人且好美

2025-04-15 13:40:26 文字：快樂雲
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快樂雲

快樂雲


日本日本美食｜東京 ｜墨田區｜Qu’il fait bon（キルフェボン）視覺誘人又美味的夢幻水果塔，每樣都誘人且好美
日本 Qu’il fait bon（キルフェボン）

有人說Qu’il fait bon（キルフェボン）是東京第一名的水果塔

哇！有....這麼誇張嗎？

我不知道，但能確定的事是Qu’il fait bon的水果塔是好吃的。

日本日本美食｜東京 ｜墨田區｜Qu’il fait bon（キルフェボン）視覺誘人又美味的夢幻水果塔，每樣都誘人且好美

Qu’il fait bon（キルフェボン）晴空塔店

（キルフェボン 東京スカイツリータウン・ソラマチ店）

官網：https://www.quil-fait-bon.com

Qu’il fait bon晴空塔店菜單

地址：日本〒131-0045 Tokyo, Sumida City, Oshiage, 1 Chome−1−2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 2F

東京晴空街道 TOKYO Solamachi 2F）

電話：+81356105061

營業時間10:00–21:00

日本日本美食｜東京 ｜墨田區｜Qu’il fait bon（キルフェボン）視覺誘人又美味的夢幻水果塔，每樣都誘人且好美
日本 Qu’il fait bon（キルフェボン）

其實，Qu’il fait bon（キルフェボン）第一次相遇應該是在京都吧？！

那甜點櫃中滿滿的水果派，讓人看著直流口水，

果然，入口後也是讓人回味無窮呀！

日本日本美食｜東京 ｜墨田區｜Qu’il fait bon（キルフェボン）視覺誘人又美味的夢幻水果塔，每樣都誘人且好美
日本 Qu’il fait bon（キルフェボン）

我想，來日本沒吃到HARBS蛋糕的朋友們，

那就來吃Qu’il fait bon（キルフェボン）吧！

跟HARBS的水果千層一樣，讓人吃了會有滿滿的幸福感呦

日本日本美食｜東京 ｜墨田區｜Qu’il fait bon（キルフェボン）視覺誘人又美味的夢幻水果塔，每樣都誘人且好美

除了水果塔外，

Qu’il fait bon也有販賣餅乾、茶點.....，

但還是水果塔最受大家的喜歡；

不過，這次我倒是還在店內買了茶，想說回台可以來做冷泡茶，

再次回味一下那日在Qu’il fait bon Sky tree晴空塔店喝到的好喝茶。

（哈哈哈，我真的很愛買茶）

日本日本美食｜東京 ｜墨田區｜Qu’il fait bon（キルフェボン）視覺誘人又美味的夢幻水果塔，每樣都誘人且好美

這次在東京因生病的關係，所以都沒啥胃口，

吃不太下任何東西，就連自己喜愛的甜點，也勾不起自己的食慾.....

啊！真的是好慘，好慘哦！！

日本日本美食｜東京 ｜墨田區｜Qu’il fait bon（キルフェボン）視覺誘人又美味的夢幻水果塔，每樣都誘人且好美
日本 Qu’il fait bon（キルフェボン）

在去機場前，還是硬是要來Qu’il fait bon（キルフェボン）吃一片水果派；

那日運氣不錯，那日不用等待就能直接入內，

瞧著菜單上的水果派，每樣都有點想點，

但不確定沒食慾的自己吃得了嗎？

日本日本美食｜東京 ｜墨田區｜Qu’il fait bon（キルフェボン）視覺誘人又美味的夢幻水果塔，每樣都誘人且好美

最後，在季節水果「杏桃」與「水蜜桃」水果塔中點了杏桃；

還有一個是推薦的「葡萄」的水果塔；

再搭配兩杯不同的冰紅茶跟冰綠茶，

嗯，還是能稍稍滿足這次掛病號的日本旅程

日本日本美食｜東京 ｜墨田區｜Qu’il fait bon（キルフェボン）視覺誘人又美味的夢幻水果塔，每樣都誘人且好美
日本 Qu’il fait bon（キルフェボン）

啊！突然覺得Qu’il fait bon（キルフェボン）又更加美味嚕！！

其實，Qu’il fait bon說起來也挺簡單的，

上層放的就是新鮮的當季水果，

繽紛的色彩，加上新鮮有品質的水果，就已經是加分，

再加上不會過於甜膩中間的卡士達醬、奶油醬或特製醬....就已經是美味了；

底層的Qu’il fait bon塔皮更是一絕呀！

日本日本美食｜東京 ｜墨田區｜Qu’il fait bon（キルフェボン）視覺誘人又美味的夢幻水果塔，每樣都誘人且好美

看起來這塔皮也沒啥特別的，

但入口時，塔皮不會過硬，酥脆不甜膩的塔皮，

搭配上水果、果膠與卡士達醬就是這樣的剛剛好，

真的有多一分則過了，少一分則不及的感覺；

這...有點神奇的搭配，讓我吃過一次，就印象深刻呀！！

日本日本美食｜東京 ｜墨田區｜Qu’il fait bon（キルフェボン）視覺誘人又美味的夢幻水果塔，每樣都誘人且好美

現在是水蜜桃的季節，

超市處處都能瞧見誘人水蜜桃，

切片後的水果塔，跟一整顆的水蜜桃不同；

雖說是杏桃水果塔，但在中間層我似乎還吃到了熟悉的當季水蜜桃，

嗯，這樣的搭配挺不錯的呦

日本日本美食｜東京 ｜墨田區｜Qu’il fait bon（キルフェボン）視覺誘人又美味的夢幻水果塔，每樣都誘人且好美

搭配上特製的奶油，再與塔皮一起入口，

哇！好好吃，好滿足呀！！

讓人有幸福感耶

日本日本美食｜東京 ｜墨田區｜Qu’il fait bon（キルフェボン）視覺誘人又美味的夢幻水果塔，每樣都誘人且好美

皮皮點的葡萄為主的水果塔也好吃，

也是限定的商品，

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日本 Qu’il fait bon（キルフェボン）

似乎是與畫作的結合，

入口清爽，除了上層能瞧見的葡萄，

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還有一些夾在奶油與卡士達醬中的對切葡萄，

嗯，搭配的剛好；

日本日本美食｜東京 ｜墨田區｜Qu’il fait bon（キルフェボン）視覺誘人又美味的夢幻水果塔，每樣都誘人且好美

軟硬適中的塔皮更讓水果與醬汁多了不同的口感與滋味，

嗯，好吃耶！！

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日本 Qu’il fait bon（キルフェボン）

今天，簡單紀錄那日在Qu’il fait bon（キルフェボン）Sky tree晴空塔店的經驗，

啊～細節部分就跳過，

反正就是推薦朋友們到日本時，

日本日本美食｜東京 ｜墨田區｜Qu’il fait bon（キルフェボン）視覺誘人又美味的夢幻水果塔，每樣都誘人且好美

除了HARBS的千層蛋糕外，

可別錯過Qu’il fait bon（キルフェボン）美味水果塔

真的每樣都好....誘人呀！！

日本日本美食｜東京 ｜墨田區｜Qu’il fait bon（キルフェボン）視覺誘人又美味的夢幻水果塔，每樣都誘人且好美

當季的水果，在師傅巧手搭配下，變得更加美味了；

也有當地人會先預訂整個水果塔來做生日蛋糕，或是帶走送禮，

哇！這價格不算便宜，但相信有很多人是相當識貨的呦

日本日本美食｜東京 ｜墨田區｜Qu’il fait bon（キルフェボン）視覺誘人又美味的夢幻水果塔，每樣都誘人且好美

Qu’il fait bon（キルフェボン）很喜歡的店，

在日本許多地方都有，

推薦給大家，下次有遇到別錯過嚕

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.............................吃喝玩樂，沒有終點

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