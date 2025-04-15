



日本 Qu’il fait bon（キルフェボン）

有人說Qu’il fait bon（キルフェボン）是東京第一名的水果塔，

哇！有....這麼誇張嗎？

我不知道，但能確定的事是Qu’il fait bon的水果塔是好吃的。

Qu’il fait bon（キルフェボン）晴空塔店

（キルフェボン 東京スカイツリータウン・ソラマチ店）

官網：https://www.quil-fait-bon.com

Qu’il fait bon晴空塔店菜單

地址：日本〒131-0045 Tokyo, Sumida City, Oshiage, 1 Chome−1−2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 2F

（東京晴空街道 TOKYO Solamachi 2F）

電話：+81356105061

營業時間：10:00–21:00

日本 Qu’il fait bon（キルフェボン）

其實，Qu’il fait bon（キルフェボン）第一次相遇應該是在京都吧？！

那甜點櫃中滿滿的水果派，讓人看著直流口水，

果然，入口後也是讓人回味無窮呀！

日本 Qu’il fait bon（キルフェボン）

我想，來日本沒吃到HARBS蛋糕的朋友們，

那就來吃Qu’il fait bon（キルフェボン）吧！

跟HARBS的水果千層一樣，讓人吃了會有滿滿的幸福感呦

除了水果塔外，

Qu’il fait bon也有販賣餅乾、茶點.....，

但還是水果塔最受大家的喜歡；

不過，這次我倒是還在店內買了茶，想說回台可以來做冷泡茶，

再次回味一下那日在Qu’il fait bon Sky tree晴空塔店喝到的好喝茶。

（哈哈哈，我真的很愛買茶）

這次在東京因生病的關係，所以都沒啥胃口，

吃不太下任何東西，就連自己喜愛的甜點，也勾不起自己的食慾.....

啊！真的是好慘，好慘哦！！

日本 Qu’il fait bon（キルフェボン）

在去機場前，還是硬是要來Qu’il fait bon（キルフェボン）吃一片水果派；

那日運氣不錯，那日不用等待就能直接入內，

瞧著菜單上的水果派，每樣都有點想點，

但不確定沒食慾的自己吃得了嗎？

最後，在季節水果「杏桃」與「水蜜桃」水果塔中點了杏桃；

還有一個是推薦的「葡萄」的水果塔；

再搭配兩杯不同的冰紅茶跟冰綠茶，

嗯，還是能稍稍滿足這次掛病號的日本旅程

日本 Qu’il fait bon（キルフェボン）

啊！突然覺得Qu’il fait bon（キルフェボン）又更加美味嚕！！

其實，Qu’il fait bon說起來也挺簡單的，

上層放的就是新鮮的當季水果，

繽紛的色彩，加上新鮮有品質的水果，就已經是加分，

再加上不會過於甜膩中間的卡士達醬、奶油醬或特製醬....就已經是美味了；

底層的Qu’il fait bon塔皮更是一絕呀！

看起來這塔皮也沒啥特別的，

但入口時，塔皮不會過硬，酥脆不甜膩的塔皮，

搭配上水果、果膠與卡士達醬就是這樣的剛剛好，

真的有多一分則過了，少一分則不及的感覺；

這...有點神奇的搭配，讓我吃過一次，就印象深刻呀！！

現在是水蜜桃的季節，

超市處處都能瞧見誘人水蜜桃，

切片後的水果塔，跟一整顆的水蜜桃不同；

雖說是杏桃水果塔，但在中間層我似乎還吃到了熟悉的當季水蜜桃，

嗯，這樣的搭配挺不錯的呦

搭配上特製的奶油，再與塔皮一起入口，

哇！好好吃，好滿足呀！！

讓人有幸福感耶

皮皮點的葡萄為主的水果塔也好吃，

也是限定的商品，

日本 Qu’il fait bon（キルフェボン）

似乎是與畫作的結合，

入口清爽，除了上層能瞧見的葡萄，

還有一些夾在奶油與卡士達醬中的對切葡萄，

嗯，搭配的剛好；

軟硬適中的塔皮更讓水果與醬汁多了不同的口感與滋味，

嗯，好吃耶！！

日本 Qu’il fait bon（キルフェボン）

今天，簡單紀錄那日在Qu’il fait bon（キルフェボン）Sky tree晴空塔店的經驗，

啊～細節部分就跳過，

反正就是推薦朋友們到日本時，

除了HARBS的千層蛋糕外，

可別錯過Qu’il fait bon（キルフェボン）美味水果塔，

真的每樣都好....誘人呀！！

當季的水果，在師傅巧手搭配下，變得更加美味了；

也有當地人會先預訂整個水果塔來做生日蛋糕，或是帶走送禮，

哇！這價格不算便宜，但相信有很多人是相當識貨的呦

Qu’il fait bon（キルフェボン）很喜歡的店，

在日本許多地方都有，

推薦給大家，下次有遇到別錯過嚕

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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