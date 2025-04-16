為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 日本2024名古屋自由行-名古屋市區景點-熱田神宮

日本2024名古屋自由行-名古屋市區景點-熱田神宮

2025-04-16 08:01:00 文字：Ivan Sha
share
Ivan Sha

Ivan Sha

只要玩過日式電動幾乎都會聽過草薙劍

這可是有日本三大神器之一

而這個寶物就相傳放於名古屋市區的熱田神宮之中

其中更有跟織田信長有關的歷史景點

還有愛美人必訪的美容神社喔!

本篇依次分享交通位置神宮內景點建議時間線以及基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

日本2024名古屋自由行-名古屋市區景點-熱田神宮

交通位置=>

熱田神宮就在名古屋市區

如果搭乘名城線的話跟名古屋城相距搭乘地鐵約需半小時


檢視較大的地圖

可以將市區的兩個歷史景點一次遊覽完畢

周圍還有很有名的饅魚三吃蓬萊軒

(雖然我們這次選擇鰻魚吃到爽的另外一家店)

(超好吃堆成山鰻魚飯食記請點我)

日本2024名古屋自由行-名古屋市區景點-熱田神宮

跟著指標走很快就可以找到熱田神宮

日本2024名古屋自由行-名古屋市區景點-熱田神宮

進門之後有很多景點

就比如這裡的寶物館裡面有很多刀劍

但其實三大神器的草薙劍(天叢寶劍)

是在另一個草薙館

以上兩個都需要額外付費

實際上卻看不到草薙劍本身

三大神器在日本有許多傳說，更有早已損毀或遺失等說法

日本2024名古屋自由行-名古屋市區景點-熱田神宮

今天到訪的時候天氣非常好

當成一個很大的公園來散步都沒有問題

日本2024名古屋自由行-名古屋市區景點-熱田神宮

表參道上也有相關歷史的介紹

日本2024名古屋自由行-名古屋市區景點-熱田神宮

但神宮的本殿其實是不讓人進去的

只能在外面隔著牆參拜

也無法對著殿本身拍照

日本2024名古屋自由行-名古屋市區景點-熱田神宮

所以可以看到大家都只是待在這往裡面遠望

日本2024名古屋自由行-名古屋市區景點-熱田神宮

神宮中有很多有名的樟樹

不過遊客可以看到的是三顆

還有傳說裡面居住著白蛇

如果看到了白蛇就會有好事發生

因為在神宮這裡白蛇就是神的化身

日本2024名古屋自由行-名古屋市區景點-熱田神宮

後方的心小徑是從九點才會開放到下午四點

太早來的話是無法到清水神社來的喔

日本2024名古屋自由行-名古屋市區景點-熱田神宮

清水神社其實非常的小

這裡的傳說是用這裡的水就會變漂亮

用水往中間的石頭澆灌

如果澆中了則會讓願望實現

日本2024名古屋自由行-名古屋市區景點-熱田神宮

雖然會有遊客但人數不多

加上占地寬廣

會覺得逛起來很舒適

日本2024名古屋自由行-名古屋市區景點-熱田神宮

裡面的指標也非常清楚

繞熱田神宮一圈約需2小時

如果還要進寶物館之類的則需要加倍的時間

日本2024名古屋自由行-名古屋市區景點-熱田神宮

帶個東西來野餐也很不錯

日本2024名古屋自由行-名古屋市區景點-熱田神宮

這邊則是跟織田信長有關的

這是當初祈求勝利而做成的

最後織田信長也的確獲勝

日本2024名古屋自由行-名古屋市區景點-熱田神宮

建議路線=>

我這樣會反過來最後從正門出來

肚子餓或是中午才來要在這用餐

則可以將路線相反利用

熱田神宮西(地鐵站出來)=>

熱田神宮大楠=>

本宮=>

心之小徑=>

清水神社=>

購買御守等=>

上知我麻神社=>

蓬萊軒用餐

日本2024名古屋自由行-名古屋市區景點-熱田神宮

熱田神宮官方網站連結請點我

 

 
 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
日本2024名古屋自由行-只賣三小時鰻魚富士山-Unagi Hirudake昼だけうなぎ屋 栄本店
 Ivan Sha
日本愛知縣名古屋【熱田神宮】環境清幽、莊重肅穆，交通方便地鐵名鐵景點。
 Cheng chun
日本2025九州自由行必看》九州五天四夜行程推薦，福岡/熊本/由布院/鹿兒島玩透透！
 好好玩 FUNIT
日本[分享]2011/08飛往日本大阪關西機場的旅程第一天:台灣桃園國際機場、JAL、大阪關西機場
 姬蝶
日本2024東京北海道|Vessel Inn札幌中島公園酒店 (Vessel Inn Sapporo Nakajimakoen)房間很普通、交通大便利!
 纖茹
推薦商品
keyboard_arrow_up