只要玩過日式電動幾乎都會聽過草薙劍

這可是有日本三大神器之一

而這個寶物就相傳放於名古屋市區的熱田神宮之中

其中更有跟織田信長有關的歷史景點

還有愛美人必訪的美容神社喔!

本篇依次分享交通位置，神宮內景點，建議時間線以及基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

熱田神宮就在名古屋市區

如果搭乘名城線的話跟名古屋城相距搭乘地鐵約需半小時



檢視較大的地圖

可以將市區的兩個歷史景點一次遊覽完畢

周圍還有很有名的饅魚三吃蓬萊軒

(雖然我們這次選擇鰻魚吃到爽的另外一家店)

(超好吃堆成山鰻魚飯食記請點我)

跟著指標走很快就可以找到熱田神宮

進門之後有很多景點

就比如這裡的寶物館裡面有很多刀劍

但其實三大神器的草薙劍(天叢寶劍)

是在另一個草薙館

以上兩個都需要額外付費

實際上卻看不到草薙劍本身

三大神器在日本有許多傳說，更有早已損毀或遺失等說法

今天到訪的時候天氣非常好

當成一個很大的公園來散步都沒有問題

表參道上也有相關歷史的介紹

但神宮的本殿其實是不讓人進去的

只能在外面隔著牆參拜

也無法對著殿本身拍照

所以可以看到大家都只是待在這往裡面遠望

神宮中有很多有名的樟樹

不過遊客可以看到的是三顆

還有傳說裡面居住著白蛇

如果看到了白蛇就會有好事發生

因為在神宮這裡白蛇就是神的化身

後方的心小徑是從九點才會開放到下午四點

太早來的話是無法到清水神社來的喔

清水神社其實非常的小

這裡的傳說是用這裡的水就會變漂亮

用水往中間的石頭澆灌

如果澆中了則會讓願望實現

雖然會有遊客但人數不多

加上占地寬廣

會覺得逛起來很舒適

裡面的指標也非常清楚

繞熱田神宮一圈約需2小時

如果還要進寶物館之類的則需要加倍的時間

帶個東西來野餐也很不錯

這邊則是跟織田信長有關的

這是當初祈求勝利而做成的

最後織田信長也的確獲勝

建議路線=>

我這樣會反過來最後從正門出來

肚子餓或是中午才來要在這用餐

則可以將路線相反利用

熱田神宮西(地鐵站出來)=>

熱田神宮大楠=>

本宮=>

心之小徑=>

清水神社=>

購買御守等=>

上知我麻神社=>

蓬萊軒用餐

熱田神宮官方網站連結請點我