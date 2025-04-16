澳門上葡京的自助餐廳「自助山」
中午12點開放用餐，一路可以用餐到下午3點
中途不換場，可以好好的享用3小時
最喜歡這種吃飯可以慢慢，不用趕時間
入口處的活體海鮮僅晚餐提供
需要另外加價，但因為是活體海鮮又無限量
是許多來用餐的人都會加價的選擇
生魚片都是現切現拿
而非整盤放置夾取，這樣的鮮度很好
一堆蝦蝦~
當然還有其它海鮮，但大家似乎都在拚手速
掃的特別快...就是這蝦補的速度超快
好有親切感啊~台灣夜市
聞到的第一個味道居然是臭豆腐耶!
整鍋的滷豬腳，滿滿的膠原蛋白啊~
還有麵線，真的是濃厚的台灣味
堆疊如山的蒸籠
透明的玻璃可以清楚的看到點心準備過程
基本款的港點在這裡都可以吃到
只是味道上只能說普普通通
不能跟真正的港點和茶樓比拚
雲吞麵、米粉、魚丸麵
現點現煮最好吃
一大堆調味料
要辣要酸隨心而加
港澳必吃經典之燒臘
油雞/叉燒/脆皮燒肉
每一款都好吃、每一款都必吃
港澳的燒臘就是有台灣燒臘沒有的油油亮亮!
歐風冷盤/凱撒沙拉
好多呀~
凱撒沙拉加上自己喜歡的火腿片，感覺還不賴!
雙櫃的生菜沙拉和涼拌小菜
東西真的是多到要滿出來了
綜合歐風麵包
有的可加熱後再食用，吃來會更可口
廣東各式煲湯/廣東粥
廣東的煲湯也是世界有名的
這裡最少有提供6款不同的湯品、粥品
有清粥就不能沒有小菜
提供7款清粥配料小菜和醬料
異國風味的炸物、披薩
焗烤海鮮、淡菜
現切爐烤牛排
個人覺得還好，不難吃也不是超好吃的那一種
飲料區和甜點區都是自助山的強項
果汁一杯杯裝、來來回回太麻煩？
那就整瓶帶回桌，慢慢喝
超大搶眼的廣式茶
羅漢茶/廣式涼茶
個人從小對於這種所謂的青菜茶、涼茶都不愛
所以沒喝~也不知道它的味道如何？
不喝那些涼茶補茶的
現磨咖啡機，來杯咖啡吧!
餐廳特調水果香草水
基底有檸檬或柑橘2款特水果香草水
如喝不慣，旁邊還有新鮮檸檬和紅茶
自己動手來杯爆打
印尼千層糕/紅豆糕/斑瀾椰絲卷/糯米糍
這一區的甜點都偏像馬來西亞的甜品
娘若斑瀾層糕/玫瑰西米糕/千層糕/香蘭達蘭糕/桂花糕
光娘惹糕就5種之多
我只有吃了其中一小塊，只能說娘惹真的不是我的最愛
西式小蛋糕
哇~~~這個比較貼切個人愛吃的甜點
而且每一款都小小一份，就可以吃到很多不同的甜點
好幸福喔!
巧克力噴泉
提供棉花糖和水果
小朋友就愛這一個!
這個區塊的甜點就偏於葡萄牙的甜點
澳門以前是葡萄牙的殖民地，甜點當然也少不葡式風味
其中最受歡迎的還是這個葡式蛋塔
拿取率最高!
嘿~~~厲害了吧？!
現做舒芙蕾
想吃多少都沒有問題
另外還有格子鬆餅和雞蛋仔喔!
所有的麵糰都是現打
配料也多多
有新鮮鮮奶油、卡士達、巧克力和各式果醬
冰淇淋是飯後不可少的甜點
有的人直接用甜桶、有的人則是放在舒芙蕾上
變成冰淇淋舒芙蕾!
冰淇淋屬低脂義式冰淇淋，甜度較低吃來滑順喔!
自助山的餐點真的是多到數不清
難怪那時候開幕的時候號稱品項最多的自助餐
果然很強大!
所有的菜色真的無法一次吃到完~
吃飽了~
離開餐廳才發現上葡京的建築好有歐風宮廷的感覺
剎那間好像來到歐洲一樣
難怪大家都喜歡在這個迴廊拍照
人物不是重點
景色怎麼拍~人都好看!
吃的實在是太飽了~
我們從上葡京一路散步回喜來登
準備回飯店把行李整理一下，今天要回家囉!
每次最開心的就是來澳門找好朋友
因為有好友的存在，澳門更加美麗
帶兩位好友第一次來澳門玩耍
兩位玩的愉快~對我而言就是最開心的事
在機上許願似乎很靈，我2月的時候從澳門回來
結果7月的時候又回到澳門囉~哈!
別走啊~澳門還沒有結束喔!
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