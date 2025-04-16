澳門上葡京的自助餐廳「自助山」

中午12點開放用餐，一路可以用餐到下午3點

中途不換場，可以好好的享用3小時

最喜歡這種吃飯可以慢慢，不用趕時間

入口處的活體海鮮僅晚餐提供

需要另外加價，但因為是活體海鮮又無限量

是許多來用餐的人都會加價的選擇

生魚片都是現切現拿

而非整盤放置夾取，這樣的鮮度很好

一堆蝦蝦~

當然還有其它海鮮，但大家似乎都在拚手速

掃的特別快...就是這蝦補的速度超快

好有親切感啊~台灣夜市

聞到的第一個味道居然是臭豆腐耶!

整鍋的滷豬腳，滿滿的膠原蛋白啊~

還有麵線，真的是濃厚的台灣味

堆疊如山的蒸籠

透明的玻璃可以清楚的看到點心準備過程

基本款的港點在這裡都可以吃到

只是味道上只能說普普通通

不能跟真正的港點和茶樓比拚

雲吞麵、米粉、魚丸麵

現點現煮最好吃

一大堆調味料

要辣要酸隨心而加

港澳必吃經典之燒臘

油雞/叉燒/脆皮燒肉

每一款都好吃、每一款都必吃

港澳的燒臘就是有台灣燒臘沒有的油油亮亮!

歐風冷盤/凱撒沙拉

好多呀~

凱撒沙拉加上自己喜歡的火腿片，感覺還不賴!

雙櫃的生菜沙拉和涼拌小菜

東西真的是多到要滿出來了

綜合歐風麵包

有的可加熱後再食用，吃來會更可口

廣東各式煲湯/廣東粥

廣東的煲湯也是世界有名的

這裡最少有提供6款不同的湯品、粥品

有清粥就不能沒有小菜

提供7款清粥配料小菜和醬料

異國風味的炸物、披薩

焗烤海鮮、淡菜

現切爐烤牛排

個人覺得還好，不難吃也不是超好吃的那一種

飲料區和甜點區都是自助山的強項

果汁一杯杯裝、來來回回太麻煩？

那就整瓶帶回桌，慢慢喝

超大搶眼的廣式茶

羅漢茶/廣式涼茶

個人從小對於這種所謂的青菜茶、涼茶都不愛

所以沒喝~也不知道它的味道如何？

不喝那些涼茶補茶的

現磨咖啡機，來杯咖啡吧!

餐廳特調水果香草水

基底有檸檬或柑橘2款特水果香草水

如喝不慣，旁邊還有新鮮檸檬和紅茶

自己動手來杯爆打

印尼千層糕/紅豆糕/斑瀾椰絲卷/糯米糍

這一區的甜點都偏像馬來西亞的甜品

娘若斑瀾層糕/玫瑰西米糕/千層糕/香蘭達蘭糕/桂花糕

光娘惹糕就5種之多

我只有吃了其中一小塊，只能說娘惹真的不是我的最愛

西式小蛋糕

哇~~~這個比較貼切個人愛吃的甜點

而且每一款都小小一份，就可以吃到很多不同的甜點

好幸福喔!

巧克力噴泉

提供棉花糖和水果

小朋友就愛這一個!

這個區塊的甜點就偏於葡萄牙的甜點

澳門以前是葡萄牙的殖民地，甜點當然也少不葡式風味

其中最受歡迎的還是這個葡式蛋塔

拿取率最高!

嘿~~~厲害了吧？!

現做舒芙蕾

想吃多少都沒有問題

另外還有格子鬆餅和雞蛋仔喔!

所有的麵糰都是現打

配料也多多

有新鮮鮮奶油、卡士達、巧克力和各式果醬

冰淇淋是飯後不可少的甜點

有的人直接用甜桶、有的人則是放在舒芙蕾上

變成冰淇淋舒芙蕾!

冰淇淋屬低脂義式冰淇淋，甜度較低吃來滑順喔!

自助山的餐點真的是多到數不清

難怪那時候開幕的時候號稱品項最多的自助餐

果然很強大!

所有的菜色真的無法一次吃到完~

吃飽了~

離開餐廳才發現上葡京的建築好有歐風宮廷的感覺

剎那間好像來到歐洲一樣

難怪大家都喜歡在這個迴廊拍照

人物不是重點

景色怎麼拍~人都好看!

吃的實在是太飽了~

我們從上葡京一路散步回喜來登

準備回飯店把行李整理一下，今天要回家囉!

每次最開心的就是來澳門找好朋友

因為有好友的存在，澳門更加美麗

帶兩位好友第一次來澳門玩耍

兩位玩的愉快~對我而言就是最開心的事

在機上許願似乎很靈，我2月的時候從澳門回來

結果7月的時候又回到澳門囉~哈!

別走啊~澳門還沒有結束喔!

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