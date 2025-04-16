













原本蒨蒨還在幻想著上了高中以後，應該不會像國中的生活一樣忙碌。



可才剛升上高一，孩子發現事與願違，除了每個週末有寫不完的功課和考不完的試，週六孩子還要參加吉他社團課團練。



一整個週末下來，似乎只剩下半天的休閒時間。



前陣子孩子說：同學假日都到光復新村玩，光復新村好玩嗎？我們也可以去逛逛嗎？



可艾琳想想，到光復新村只是吃吃喝喝、走馬看花，未免也太可惜，剛好某位學校的志工在霧峰地震教育園區當志工，她說：光復新村裡面有個『原流新創聚落』，我上次帶孩子去參加『原流新創聚落一日套票-流域午後時光』，有點類似闖關活動，透過體驗一日套票，不用到部落就可以體驗原民文化，還能吃到原民點心、風味套餐，感受在都市也要很部落的午後時光！















報名了『原流新創聚落一日套票-流域午後時光』的下午，艾琳帶著蒨蒨來到了光復新村的『原流新創聚落』。



在活動還沒開始前，艾琳帶著蒨蒨在園區內閒逛了起來，累了就坐在一旁的椅子上休憩。

















『原流新創聚落』也就是台中原住民族主題園區，就座落在光復新村裡頭，是由老舊的光復新村老舊眷村改建，裡頭就像是一個小小的部落，有著各種不同的文創小店，但最終精神都是期望能被世界各地來此參觀的人暸解更多原住民的文化，當然也期待將原住民美好的文化精神發揚光大！





一日套票的原意是希望在都市透過原民風味餐和傳統文化體驗，不用千里迢迢跑到部落，在都市也能感受原民的生活。













































現場也有駐唱歌手，隨地找處草皮、亦或是坐在野餐墊上，買幾份小點心，跟著悠揚的歌聲，沈浸在美好的假日午後。













在了預訂的時間，工作人員會告知參加活動的進行方式，一日體驗套票一共有三個關卡，是用顏色來作為區分方式。



紅色的部分一共有3關，有傳統的手工體驗和部落獵人射箭。



藍色的部分也是3關，分別是手機Google評論和有獎徵答。



黃色的部分有4關，分別找到相關的店家，回答問題，則可領取餐點。

























流域編織光光廊



泰雅部落的原民都是靠著水域的主流或是分支分佈其中，家戶取水、工作、狩獵.....都要用到水，水源和原民的生活有著密切的關係，當然也密不可分！



這次的『原流新創聚落』是以中部的四大流域的族群合作，包括：大安溪、大甲溪、濁水溪和北港溪的原民，園區內野特別設計了『流域編織光光廊』下的這條河流，正代表著原民的精神意境。



















原住民見習勞動合作社



第一站來到了『原住民勞動合作社』，來體驗『竹風鈴製作』。















最上頭是由泰雅族的圖騰的基本顏色，黑、紅、白三色組成，象徵著泰雅族的積極、進取與生命力。



可以依照自己的喜好，利用麻繩穿過串珠和竹子，也可以選擇最下方麻繩的預留長度，雖然材料都相同，不過，相信自己，大膽放手去做，做一個有自己風格、獨一無二的竹風鈴！































余美玲工作室



賽德克族靈鳥













工作室內有相當多的編織相關藝品，可以入內參觀，喜歡的藝品也可以購買。



假日也有舉辦相關的DIY手作體驗。













今天要體驗的是製作賽德克族的靈鳥。



靈鳥在台灣原住民文化裡，它是一種『占卜鳥』，在泰雅族、賽德克族等部落中，牠的鳥鳴和飛行方向被用來占卜凶吉，舉凡打獵、提親都要聽靈鳥的鳴叫聲和行徑方向來做決定，更可傳達神的旨意。





電影《賽德克．巴萊》中莫那魯道和父親進行狩獵前，也透過觀察靈鳥來預知行動的吉凶，祈求靈鳥發出悅耳的鳥鳴帶來成功。



















可以先行選擇喜歡的棉線顏色，老師會一一教導大家利用棉線纏繞、交織，和用綑綁的方式，來做出一隻栩栩如生的靈鳥。





















過程中有些需要大膽地將多餘的棉線剪去，靈鳥才能靠自己的力量立在桌上。



















瞧！這隻有著美麗色彩的靈鳥，早已準備好要展翅高飛！













體驗獵人文化



射箭體驗













部落的賀詞～拿麼厲害！



記得有次到科博館看原住民的相關展覽，裡頭就有『拿麼厲害』這句話。



聽說有位部落考生，考上台東大學音樂學系，家人寫了一張祝賀的紅榜『拿麼厲害』，貼在家門口，『拿麼厲害』便成為部落裡最白話的祝賀詞。















獵人老師會將教導大家正確的拿弓方法，不過由於這把弓相當大，光是要拿好、拿穩，對於女孩子而言，比較困難些。

















然後把箭搭在弓上，拉滿弓，看準目標，再看看是否能射中靶心？





















原流選物



裡頭有好幾位手工藝老師的作品，每一件作品都是由老師們精心製作，融入傳統與現代潮流結合的作品，有零錢包、側背包、皮夾、手鍊、帽子、圖騰背帶......很值得挑選幾件作品買回來好好賞味！



第二階段就是要到『原流選物』進行闖關。



只要到Google 評論，就可獲得選物店100元折價券，還能拿到一個相當有質感的文創帆布包。













帶著從『原流選物』拿到的野餐籃進行闖關活動。



萊恩寵物手工零食



完成族語認證即可得到一個小禮物。



















人子



完成族語認識就可得到一個小禮物。



人子裡訴說的是尋找部落的根，工坊裡藉由傳統手工藝融合現代文創品，帶領大家一起來認識部落的文化，感受部落的魅力！



































TaMun 答母森林發酵工坊





















答母 Tamun在泰雅族語裡，是發酵、酵母、咀嚼的意思。



泰雅族善用發酵技藝，將原本的食物透過發酵，喚醒沉睡在食物裡的香氣和養分，讓食物有著多層次的美好滋味！



工坊裡頭販售：貝果、發酵飲（小米酒）和原民農特產。













尋找貓頭鷹獲得發酵麵包一份。











飛鼠不飛















找到飛鼠即可獲得義式冰淇淋一支。













聽老闆說這裡的義式冰淇淋都是用新鮮水果製作而成的。



多達10種左右的義式冰淇淋都有一個特別的名字，蒨蒨選的這支叫做『台東藍』。



艾琳：是天空很藍嗎？



老闆：是海水藍！



















這支藍色的『台東藍』，是利用乳酪加入海鹽，變成美人魚的眼淚。



蒨蒨：吃起來鹹鹹的，原來這就是美人魚眼淚的味道啊！





吃起來略帶鹹鹹地『海水藍』，反而比甜的冰淇淋更好吃，也更不容易膩。



















南島媽媽















尋找山豬即可得到小米QQ球。













因為小米QQ球是現點現炸，所以要稍稍地等一下。



由於小米QQ球是用小米製作的，撒上糖粉，吃起來沒有油膩感，慢慢咀嚼後，有著淡淡的小米香和甜味，較一般的地瓜球來得較為紮實，Q彈，也比較有飽足感！





















領頭羊的陶花園













尋找山羊即可獲得冷泡茶一罐。













冷泡茶可選擇烏龍茶或是紅茶一罐。



蒨蒨選的是『烏龍茶冷泡茶』，冰冰的喝，真解渴！



有著烏龍茶香的冷泡茶，不苦不澀，嘴裡的回甘香氣，有如現泡一樣好喝！













野餐了！



想不到剛剛拿到的野餐籃，竟然可以變身成野餐桌，真的是太酷了！



自己闖關獲得的小點心果然最好吃，和女兒坐在『原流新創聚落』的流域編織光廊，一口小米QQ求，一口烏龍冷泡茶，耳朵聽的是原民歌手最美妙的歌聲。



這個下午有點幸福的過分了！























『原流新創聚落』的一日套票，除了體驗原民的風味餐、美味點心、傳統射箭、當然也結合了手機闖關，猶如最新型的戶外實境解謎，最後還能靠闖關得到的發酵麵包、小米QQ球和冷泡茶，和孩子們坐在原流編織光廊下野餐，一邊聽著美妙的原民歌聲，一邊和孩子有一搭沒一搭的聊聊天，說說心事，好不愜意！



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原流新創聚落 Llyung Startup Cluster



電話：04-2339-2538



營業時間：週一、三 、四 10:00~18:00

週五～週日 10:00~20:00



地址：台中市霧峰區新生路100號



官網：https://llyungtaichung.shoplineapp.com/



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IG：llyung.taichung



Google商家：原流新創聚落 Llyung Startup Cluster