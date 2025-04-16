位於新北金山區的朱銘美術館是台灣最大的戶外美術館！寬敞的園區處處是朱銘老師充滿鄉土風情的雕塑作品，從栩栩如生的人間系列到氣勢滂薄的太極系列，結合藝文與動感的創作永遠是台灣當代藝術的經典！也讓朱銘美術館多年來深受遊客喜愛，不僅是北部校外教學的熱門景點，也是寓教於樂的新北親子景點好去處！

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如今朱銘美術館在災情後已重建完成，更帶來全新特展「方物」，以嶄新的面貌重新和大家相見！本篇幫你整理好了朱銘美術館門票、交通、必逛展區與餐廳美食，跟著我們的腳步一起來朱銘美術館一日遊吧！

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朱銘美術館

朱銘美術館參觀資訊

朱銘美術館地址： 新北市金山區西勢湖2號

新北市金山區西勢湖2號 朱銘美術館營業時間： 10:00~17:00 (週一休館)

10:00~17:00 (週一休館) 朱銘美術館電話： (02)2498-9940

(02)2498-9940 朱銘美術館停車：免費停車場

圖片授權：IG @gillianlin825

朱銘美術館由一位台灣非常重要的現代藝術雕塑家——朱銘 (本名朱川泰)一手打造，這位傳奇藝術家的作品從台灣鄉土出發，以融合傳統與現代的精神、富含生命力的木雕作品聞名世界，最有名的「太極系列」更確立了他在雕塑界的地位。

圖片授權：IG @blingagnes_wonderland

為了解決大型作品的存放問題，朱銘有了闢建藝術園區的想法。整個園區佔地11公頃，不論藝術品、景觀、植栽、建築、水電工程皆由朱銘親自設計，總共耗時了12年才打造出這座藝術公園！除了可以保存過往藝術作品，還能供藝術家展出不同創意作品的特展。

圖片授權：IG @seiatravel

朱銘美術館停留時間大約可以安排4~6小時，加上用餐、歇息、逛逛紀念品店的時間，待上一整天絕對沒問題。也推薦可以與附近的金山景點、美食一起順遊，安排一趟金山一日遊。

朱銘美術館｜交通方式

朱銘美術館怎麼去？主要有3種交通方式：開車前往、搭乘台灣好行-皇冠北海岸線巴士、搭乘客運轉計程車。如果想搭乘大眾運輸，推薦可以搭乘台灣好行！不需轉車就能直達朱銘美術館很方便～（*提醒：朱銘美術館接駁車於9/17起暫停行駛）

🚗自行開車： 行使北二高於基金交流道萬里出口下，左轉基金一路往金山方向行駛。

或是行駛楊金公路，左轉淡金公路，於39.7公里處依循指標上山。 🚌大眾運輸： 搭乘台灣好行-皇冠北海岸線巴士，可直達朱銘美術館。

搭乘國光客運、皇家客運、基隆客運、淡水客運前往金山，於金山區公所站下車，再轉搭計程車。

這天我們是開車前往朱銘美術館，門口旁邊就有室內停車場，可以停放汽車(有電動車車位)、機車，展館對面也有一個很大的室外停車場，全都是免費停車，對於開車前往的遊客非常友善！

朱銘美術館門口旁就有室內地下停車場。

位於館所對面的室外停車場也超大，不用擔心沒位子停車。

門口左側就是台灣好行公車站，是大眾運輸的好選擇。

朱銘美術館｜門票優惠

朱銘美術館的現場票價是全票350元、優待票320元，6歲以下兒童可以免費入館，這邊推薦可以先上Klook買好電子票，價格比現場票便宜很多，又可以省下購票時間直接驗票入場。

朱銘美術館線上優惠

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朱銘美術館現場票價 如果需要現場購票，也可以透過櫃檯旁的自助機台購買票券，一樣到驗票口向展館人員掃描QR code就能入場看展，非常快速方便！ 票種 票價 適用對象 全票 350元 一般民眾 優待票 320元 學生、65歲以上長者 160元 持有身心障礙手冊之國民及其必要之陪伴者一人 團體票 280元 15人以上、美術相關科系學生 免費入館 免費 6歲（含）以下兒童（需憑證） 現場購票可以透過櫃檯旁的自助購票機購買。 買好票再到驗票處掃描票上的QR code就可以入場囉！ 【學惜吧！2025朱銘人間系列作品修護展】 受到山坨兒颱風影響，朱銘美術館諸多戶外藏品受到損傷，此次修護展將帶領大家了解作品的修護過程，從專業技術到背後故事，體會文物保存的重要意義，並從愛物惜福中獲得到幸福感。每日限定兩場將由專業修護師展現巧手魔法，現場進行修護過程．讓受損作品再放異彩。 📍活動日期：2025/1/25-2025/9/28 📍朱銘美術館門票：https://lihi.cc/Tshse 📍活動地點：朱銘美術館(新北市金山區西勢湖2號) 朱銘美術館｜導覽地圖 朱銘美術館地圖 在開始參觀朱銘美術館之前，先來看看整個園區地圖！朱銘美術館園區非常大，其中包含2個重點室內展區「第一展覽室、美術館本館」；室外展區「太極廣場、人間廣場、朱雋區、科學園區」等；適合孩子玩耍的「兒童藝術中心」；供遊客歇息用餐的餐廳、咖啡廳，慢慢走可以逛上一整天沒問題！ 朱銘美術館推薦路線 朱銘美術館必看的作品有哪些？園區這麼大要怎麼走才最省力，又能飽覽藝術作品不遺漏？這天替我們解說的導覽姊姊推薦可以順著這條路線： 第1站：第一展覽室(特展)、朱銘史料室

第2站：朱雋區、石雕修復保存區

第3站：瑪克的院子(午餐)

第4站：太極廣場、人間廣場

第5站：美術館本館(特展)

第6站：慈母碑、科學園區

第7站：美術館商店(紀念品) 這條路線可以慢慢把整個園區都逛過一輪，如果有帶小朋友也可以在朱雋區旁的兒童藝術中心稍作停留，那裡有不少彩繪互動的遊戲可以讓孩子體驗！如果想親近自然可以到生態池旁的小落羽松林逛逛，或是到藝術表演區欣賞湖面風光，悠閒度過午後。 士兵之中有個俏皮小編。 朱銘美術館導覽預約 朱銘美術館有提供免費的導覽服務，假日固定時段有定時導覽，如果平日造訪則需要提前填表單告知人數與時間來預約。 定時導覽服務： 每週六、日及國定假日10:30、14:30

每週六、日及國定假日10:30、14:30 平日導覽預約：

▹ 每週二至週五下午14:30

▹ 預約方式：填寫Google表單預約(來館前7日)

▹ 每週二至週五下午14:30 ▹ 預約方式：填寫Google表單預約(來館前7日) 團體導覽預約：

▹ 來電預約時間：週二 ～ 週日 10:00~17:00

▹ 預約專線：(02) 2498-9940 分機 1704~1708 導覽老師向我們介紹《降落傘》的製作方式。 我們實際體驗導覽，走一趟下來大約歷時1.5小時。因為整個園區非常大，導覽並不會走完全程，通常會在時間內帶你走完園區右半部，沿路介紹特展的藝術品、朱銘老師的生平，將幾個重要雕塑作品的材質與做法，用平易近人的方式說給你聽，可以更輕鬆認識朱銘美術館。

了解完朱銘美術館的基本資訊後，讓我們來帶大家實際參觀！跟著小編一起出任務，帶你走訪台灣最大的戶外美術館，探索這些歷久不衰的經典藝術創作！

朱銘美術館的入口處以白色調為主，給人一種乾淨明亮的氛圍，也感覺意外地洋派。門口零零散散的幾位撐著傘的純白路人，像是風塵僕僕的旅人一般，惟妙惟肖的模樣讓人忍不住上前與他們合影。

圖片授權：IG @mindythelife

進入館內穿過大廳與驗票口，就來到第一展覽室，準備跟著我們開始朱銘美術館一日遊吧！

朱銘美術館｜室內展區

第一展覽室

進入朱銘美術館展廳的第一站就是「第一展覽室」，目前是規劃為亞洲當代雕塑展《方物》展廳，除了可以欣賞現代藝術家們新穎的作品，二樓的遊戲互動區也很推薦可以帶孩子去體驗！

特定展品可以和遊客互動。

第一展覽館二樓的互動遊戲體驗區。

美術館本館

來到朱銘美術館必看的室內展區美術館本館，這棟建築是以不銹鋼與銅為主做成金字塔般的造型，整體很有現代藝術感，連建築都是一項藝術。特展《方物》的重點作品巨大兔子就在美術館本館內展出。

美術館本館外觀像一座宏偉的金字塔。

朱銘美術館｜戶外展區

朱銘美術館的戶外展區擺放許多朱銘老師的雕塑作品，不只有館方劃分的太極廣場、人間廣場、運動廣場等展區，在朱銘美術館的各個角落，都可以看到惟妙惟肖、形形色色的士兵，或是爸爸背著小孩、夫妻撐傘比肩而行的雕像，他們在不同地貌展現獨特的身姿，讓我們走在其中時時充滿驚喜。

正在搬運傷患的阿兵哥。

撐傘的男女在石頭上悠閒坐著。

其中太極廣場、人間廣場是來到朱銘美術館不能錯過的戶外展區，以下分享幾個朱銘老師超棒的雕塑作品給大家，造訪時別忘了和他們一起拍照留念！

園區隨處可見朱銘老師的作品。

太極廣場

太極廣場顧名思義存放著朱銘老師《太極系列》的多件大型雕塑，這裡擁有整個朱銘美術館最遼闊的草地，栩栩如生的銅像在此伸展筋骨、屈膝擺手，更有雙人雕像呈現對招的姿勢，明明是極度簡化的造型，卻仍展現太極拳滂薄的氣勢與穩重的氛圍！

超大草地上有著姿態各異的太極雕塑作品。

比劃著太極動作的作品體積龐大看起來超有氣勢，來到這當然也要擺相同的姿勢合影留念。

來朱銘絕對要和太極廣場的作品當雙胞胎，拍出超有趣的照片。

人間廣場

穿越諾大的太極廣場，沿途經過綠方塊茶屋、愛橋後，就到了人間廣場。

人間廣場上的《紳士》、《三軍》。

《人間系列》以形形色色的人為主題，朱銘老師知名作品《三軍》中的空軍、海軍就在這裡，雖然場地沒有太極廣場那麼遼闊，但這裡不但有等比例的戰鬥機、活靈活現的士兵，還有一艘超巨大的軍艦，帶來非常震撼的視覺效果！

戰鬥機蓄勢待發，準備出動保家衛國～

混入其中做個英勇的海軍！或是和紳士一起搭個傘～

海軍這裡也是俯瞰金山海岸最佳地點。有許多穿著白色制服的海軍，前方就是海岸線，士兵列隊準備、整裝出動，彷彿真的準備要衝出港灣，航向海的另一頭。

圖片授權：IG @seiatravel

朱雋區

朱銘老師的兒子朱雋也是國內頗負盛名的雕塑家，其作品也在美術館佔有一席之地，他所創作的《拉鍊系列》是許多遊客的最愛，其中拉開拉鍊看見荷花池的巧思非常有趣，也成為這趟讓我印象深刻的作品之一！

還可以伸出手拍攝借位照，拍出拉開巨大拉鍊的趣味照片。

科學園區

最後來到科學園區，這裡展示許多以歷史上知名的偉人、科學家為題的雕塑作品《人間系列—科學家》，純白的基底加上細膩的手法，雕刻出科學家的面部特徵，遠遠的就能看出愛因斯坦、牛頓的身影出現在朱銘美術館，很推薦可以來這區看看你認識幾個偉人！

你知道這些人是誰嗎？來科學園區一探究竟。

朱銘美術館｜親子推薦

朱銘美術館雖然是展示當代藝術的美術館，卻非常適合全家大小一起造訪，除了本身就像是一個大公園一般，有著生態池、湖水、溪流等自然風景適合踏青以外，園區時而不時會出現設計給孩子互動玩耍的區域。

地上白色匡線內可以任由小朋友拿粉筆任意創作。

像是路邊可以拿粉筆在地上彩繪的方格、用刷子沾水就能肆意創作的石牆，連小朋友最愛的噴水池都有，超適合爸媽假日帶孩子來放電！

一大片的石牆，拿起畫筆沾水就成為天然圖畫紙！

還有小朋友最愛的噴水池，酷暑也能清涼起來。

兒童藝術中心

兒童藝術中心現正展出「小毛怪的秋冬假期」，內有不少可愛的互動區域，可以寫下(畫出)對小毛怪的感覺掛上小樹、利用竹籤完成彩色的素描、或是用小毛怪玩變身遊戲，有趣又好玩以外，還能讓孩子近一步思考人與自然的關係。

兒童藝術中心的外觀是活潑的黃綠色系。

內部明亮可愛，有許多互動區讓孩子發揮創意。

小腳丫律動教室

小腳丫律動教室設置在運動廣場旁，是專門為了發展跨領域藝術課程與活動打造的兒童空間，全木質地板，希望孩子可以跟著運動廣場裡的運動選手，在此盡情打開自己的身體，一起讓身體感知動起來！

專門為兒童設計的小腳丫律動教室。

朱銘美術館｜美食餐廳

走一走逛累了也不用擔心，朱銘美術館內有不少可以休息的美食餐廳、咖啡廳，首推近期新開幕的瑪克的院子，有豐盛的披薩與西式餐點，喜愛一邊欣賞綠意一邊品茶的朋友可以去綠方塊茶屋，門口處的美術館咖啡坊則是可以快速帶杯咖啡陪你度過悠閒午後。

瑪克的院子

瑪克的院子位於兒童藝術中心旁邊，是本次最推薦的朱銘美術館餐廳！門口就是一個超大的噴水池廣場，湛藍色的外觀非常亮眼，門口還常駐一家人推著嬰兒車準備入內用餐，充滿童趣～

藍色系的建築外觀，還有一家三口天天在外守候XD

瑪克的院子店內裝潢很美，用餐環境非常舒適，每個角落都可以拍出美照。

瑪克的院子室內環境。

餐點部分我們點了海鮮披薩、瑪格麗特披薩、蒜香海鮮義大利麵、羅勒海鮮菠菜寬麵、沙拉等菜色，不誇張地說每樣都在水準之上，特別是披薩非常好吃，起司味香濃又料多實在，完全不輸外面的披薩專賣店。義大利麵是偏硬的口感，蒜香清炒的氣味非常刺激食慾，份量很夠，讓我們一行人吃得很滿足。

望著窗外的綠意享用滿滿一桌餐點非常享受。

甜點部分讓人超級驚艷！我們點了焦糖吐司佐香草冰淇淋和焦糖布丁，焦糖吐司很大一份，一群人分著吃剛剛好，吐司是可愛的蝴蝶結形狀，鹹鹹甜甜的滋味非常美味，讓在場所有人都豎起大拇指說這道必點、下次來還會想再吃。焦糖布丁是軟濡的絲滑口感，喜歡布丁的可以放心嘗試。

用焦糖吐司佐香草冰淇淋、昭和焦糖布丁結束這回合！

整體而言瑪克的院子食物好吃、氣氛佳，推翻一般人對於美術館餐廳水準普通的既定印象，是很推薦的朱銘美術館午餐選擇！

瑪克的院子 營業時間：週二~週日/國定假日 10:30-16:45 電話：(02)2498-9940 分機2218

綠方塊茶屋

座落於太極廣場與慈母碑旁的綠方塊茶屋目前只有假日營業，四面環繞的落地窗讓你能看到太極廣場的大片綠地，就連屋頂都鑲著透明玻璃，讓陽光透過一格格的窗櫺斜射進咖啡館裡，屋外綠意盎然，也有戶外座位區可以親近自然。

這裡供應台灣經典茶品、義式咖啡、披薩等飲料與餐點，太極餅乾也是必點，酥脆的餅乾一樣做成太極造型，超級可愛的模樣搭配上沁涼的冰沙，逛完美術館後很適合坐在這裡享受片刻清閑。

更有趣的是門口長椅上坐了一小群正在歇息的人們，他們姿態各異呈現放鬆的樣貌，是不是很像你家巷口隨處可見的場景？

綠方塊茶屋 營業時間：週六、週日、國定假日 11:00-16:30 電話：(02)2498-9940 分機2216

美術館咖啡坊

位於一進門櫃檯旁的朱銘美術館咖啡坊，對面就是可以讓孩子玩耍的Art多一點實驗室，內有供應各式咖啡、英國唐寧茶系列茶品、現烤PIZZA、還有Häagen-Dazs冰淇淋、手做蛋糕餅乾等甜品。

簡約的空間迷漫咖啡香氣，咖啡味道很不錯，是平日假日都有營業的咖啡廳。喜歡咖啡的朋友臨走前可以帶一杯，更可以在座位區稍做休息。

美術館咖啡坊 營業時間：週二~週日/國定假日 10:30 -17:00 電話：(02)2498-9940 分機2212

朱銘美術館｜商店

結束一整天的參觀行程，最後當然要來逛逛朱銘美術館商店啦～這裡不僅有超可愛的縮小版朱銘太極系列複製品、超熱賣的朱銘太極文鎮，還有許多擁有台灣特色的紀念小物，離開前帶點帶有朱銘風格的紀念品，不但可以留在身邊當療癒小物，拿來送禮也超體面！

右上的太極印章是不是超可愛～

朱銘美術館｜特展 (已結束)

首先來看近期展出的特展——亞洲當代雕塑展《方物》，這是朱銘美術館集結史上最多國藝術家的大型群展，邀請了來自亞洲各地，包含日本、韓國、泰國、印尼、中國、香港、台灣等共20位藝術家參與，於朱銘美術館第一展覽室、美術館本館產出。

亞洲當代雕塑展《方物》

《方物》特展聚焦於「物」，思考物質有別無過往的特殊意義，更以「地方」出發來去中心化，探索新的藝術觀點！

藝術家金維政創作的〈滲流的森林〉

劉柏村〈天地一方〉，隕石般的石頭上站著小小的人。

本次特展最亮眼的作品之一就是位於美術館本館的這兩隻超吸睛巨大兔兔，一隻會趁你走上樓梯時在頭頂上悄悄凝視你，另一隻則被塞在角落，連長長的耳朵都被迫彎折，散發詭異又莫名可愛的視覺效果。

藝術家鳥光桃代創作的〈總覺得有點不舒服〉。

巨型兔兔被塞在角落，有股莫名喜感。

方物 – 亞洲當代雕塑展 展出時間：2024/9/13～2025/1/12 展出地點：第一展覽室、美術館本館 門票優惠：

朱銘美術館一日遊告一段落！整趟旅程只能用驚艷來形容，對我來說一代名家朱銘老師就是一個活在課本裡的人物，能夠親眼見到這些從小在書上看到的經典藝術作品，實在非常感動。

來到朱銘美術館不用擔心自己不懂藝術，朱銘老師的作品非常平易近人又充滿趣味，處處流露對台灣社會的觀察，以及深愛這片土地的真情。非常推薦想找新北親子景點的朋友可以走訪朱銘美術館，或是搭配以下附近景點來個金山一日遊，絕對能帶給你意想不到的啟發。