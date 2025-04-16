2024.11.19

沖繩住宿推薦｜TOP 12實際入住沖繩飯店 沖繩飯店12間精選懶人包

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南部-機場附近

() 2022/6開幕，飯店距離機場不到10分鐘車，離單軌電車「旭橋站」步行900公尺約10分鐘的路程，適合作為第一天或最後一天的住宿選擇~

文章參考：沖繩那霸住宿｜安住睦世酒店那霸港 鄰近那霸機場及單軌旭橋站

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飯店地址：沖縄県那覇市西２丁目23-1

訂房電話：+81 98-861-8111

入住時間/退房時間：15:00/11:00

兒童規定：12歲以下與家長同住免費

飯店設備：桑拿/戶外泳池/製冰機/自動販賣機/自助洗衣機

南部-國際通

到沖繩玩耍少不了到國際通逛逛，而國際通上有許多飯店，不論是平價飯店或是五星級飯店都各有優點，重點是位於國際通上走出飯店就能逛街，是台灣人經營的五星級酒店，就位於國際通上離單軌牧志站或縣廳前站都很近，飯店內有戶外泳池、健身房、三溫暖等，住在真的很享受呢~()

文章參考：嘉新酒店 HOTEL COLLECTIVE ｜沖繩那霸住宿推薦 國際通上五星級酒店 說中文也能通

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飯店地址：沖縄県那覇市松尾2-5-7

訂房電話： 098-860-8366

入住時間/退房時間：15:00/11:00

兒童規定：6歲以下與家長同住免費

飯店設備：桑拿/戶外泳池／健身房/製冰機/教堂

交通資訊：單軌縣廳前站步行5~8分鐘

兒童住宿規定：6歲以下免費

到沖繩玩耍不能錯過的就是國際通，因此住在國際通街上是相當便利的選擇，且國際通鄰近單軌縣廳前站，走路僅需5分鐘，不論是第一天或是最後一天要移動到機場也很方便!()

文章參考：那霸格拉斯麗飯店｜沖繩國際通飯店 國際通上鄰近單軌縣廳前站

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飯店地址：沖縄県那覇市松尾1-3-6

訂房專線：098-867-6111

進房/退房時間：14:00/11:00

交通資訊：縣廳前站步行5分鐘，國際通街上

Mapcode：33 157 184*01

兒童入住規定: 11歲以下不加床可免費入住，一張床限一位兒童

每間「小型雙人房」房型最多可入住1位兒童。

未滿4歲兒童可免費享用早餐。

4-6歲兒童的早餐費為每日JPY 550。

7-11歲兒童的早餐費為每日JPY 1,100

沖繩第一家OMO系列的「」飯店，位於電車單軌縣廳前站附近，走路約7分鐘即可到達，且鄰近國際通及波上宮，是那霸市區住宿不錯的選擇!!()

文章參考：OMO5 沖繩那霸｜沖繩星野集團平價飯店 鄰近縣廳前站、國際通、波上宮

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飯店地址：沖繩縣那霸市松山1丁目3-16

訂房專線⁺81-50-3134-8096

進房/退房時間：15:00/11:00

最晚辦理入住時間：00:00

交通資訊：縣廳前站步行7分鐘，國際通步行9分鐘

Mapcode: 33 156 564*72

兒童入住規定：5歲(含)以下免費，不可超過每間客房之規定人數

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沖繩儼然成為親子出國的首選，非熱門時段沖繩的飯店都超便宜的，王子智能飯店王子飯店鄰近輕軌美榮橋站，僅需約4分鐘的腳程，主打平價型的商務旅店，擁有智能機器可零接觸報到、退房，對於不敢與櫃台太多接觸的旅客來說也很方便!!()

文章參考：沖繩住宿｜王子智能飯店王子飯店 鄰近美榮橋站/國際通

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飯店地址：沖繩縣那覇市松山2丁目4-13

訂房電話：+81 50-3114-1392

Check in/out：15:00 /11:00

停車場：有/ 1晚1000円

官方網站：

JR九州Blossom那霸酒店的地理位置極為便利，離沖繩單軌電車美榮橋約5分鐘，出門便是那霸市的國際通僅，想要購買紀念品，品嚐美食通通沒問題!!酒店距離那霸機場僅約15分鐘車程，無論是搭乘計程車還是公共交通，都非常方便!!飯店內還有泳池及三溫暖，非常適合親子或家族旅遊!!()

來到沖繩那霸住宿絕不能錯過，不僅距離電車單軌牧志站走路1分鐘即可到達，還有宵夜吃到飽，早上10點就可以開喝酒精飲品，飯店設施有泳池及溫泉、洗衣房，CI時還有提供卸妝、洗面、化妝水、乳液、護髮精華液，髮膜、防曬霜等，以及每天不同的日本文化體驗活動，超多的免費服務&租借用品超貼心~()

(開車不喝酒，喝酒不開車，未滿18歲請勿飲酒)

文章參考：沖繩逸の彩溫泉度假飯店｜沖繩那霸住宿推薦 牧志站走路1分鐘 宵夜拉麵免費供應 10點起酒精飲料無限暢飲

沖繩超適合親子一同前往，不僅有許多適合孩子的好玩景點，也有價格親民的親子飯店，「海洋飯店 Hotel Ocean」位於國際通大街上，距離牧志單軌電車站步行約3分鐘，還有兒童遊樂區及泳池，小朋友入住還提供 5 片嬰兒尿布，是非常推薦的親子飯店唷!!(即時房價)

文章參考：沖繩住宿｜那霸國際通海洋酒店 沖繩親子飯店推薦 24小時泡盛無限供應

來到沖繩必到國際通逛逛，而國際通上也有許多飯店，住在國際通下樓就能逛街超方便，那霸國際通街蘭塔納飯店（LANTANA Hotel）就位於國際通中段，走路3分鐘即可到唐吉軻德購物，交通方便又熱鬧，重點是價格相當親民，平日平均每人千元有找，CP值超高!!()

文章參考：那霸國際通街蘭塔納飯店｜沖繩國際通上平價飯店 平均每人千元有找

～（LANTANA Hotel）～()

飯店地址：沖縄県那覇市久茂地1丁目1

訂房電話：098-862-3211

交通指南：交通：單軌電車縣廳前站、牧志站、美榮橋 步行約10分鐘

辦理入住/退房時間：15:00 / 11:00

優惠房價：

中部-美國村

雷克沖繩北谷溫泉度假村（即時房價）位於美國村，是很棒的親子飯店，頂樓有無邊際露天泳池、天然溫泉大浴場、足浴等，住宿加入會員還有小禮物可拿，迎賓小點有冰棒及咖啡，18歲以下兒童不加床免費入住，超適合親子前來住宿！！（）

文章參考：雷克沖繩北谷溫泉度假村｜沖繩美國村住宿推薦 18歲以下兒童免費入住 無邊際泳池親子友善飯店

北部-名護

到沖繩就是要渡假啊!!想住海邊不用花大錢，位於沖繩西岸走路2分鐘就到喜瀨海灘，距離那霸機場及沖繩美麗海水族館車程約1小時，頂樓有LOUNGE有泡盛、Highball、日本酒、汽水等免費暢飲，還有飛鏢、迷你足球機、撞球、桌遊等免費玩，CP值超高!!() 沖繩住宿｜日本沖繩山原雙子線飯店 啤酒泡盛日本酒喝到飽 撞球桌、桌遊、飛鏢免費玩 (開車不喝酒，喝酒不開車，未滿18歲請勿飲酒) 日本沖繩山原雙子線飯店(TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN)

飯店地址：沖繩縣名護市幸喜108

訂房專線：

CHECK IN/OUT：15:00/11:00

房價優惠：

北部-古宇利島

到了沖繩就是要感受渡假的氛圍，One Suite THE GRAND格蘭德海景度假飯店位於古宇利島，僅有22間房間，每一間都相當精緻且面海，躺在床上就能看到海景，很適合蜜月或渡假前往!!

沖繩古宇利島住宿推薦｜One Suite THE GRAND格蘭德海景度假飯店 2024米其林飯店星鑰

ONE SUITE THE GRAND (格蘭德海景度假飯店/一號套房大飯店)➤

飯店地址：沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利2451 <Google Map>

聯絡電話：+81 980-51-5770

進房/退房時間：15:00/11:00

官方網站：https://onesuite.thegrand.jp/zh/

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