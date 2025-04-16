2024.11.19

鳥取住宿推薦｜TOP 6實際入住鳥取飯店 鳥取飯店6間精選懶人包

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一日遊

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鳥取住宿推薦

Super Hotel()是日本平價連鎖飯店，且都位於車站附近，對於想找乾淨舒適的旅客來說真的是不錯的選擇~最重要的是Super Hotel 18:00~21:00有Happy Hour時間，酒精飲品無限暢飲，很適合喜歡小酌的旅客~

參考文章：日本鳥取住宿｜Super Hotel 鳥取站前飯店 酒精飲品暢飲

~(Super Hotel Tottori Ekimae)~ ()

飯店地址：地址：5 Ogimachi, Tottori, 680-0846日本 <Google Map>

電話：+81 857-22-9000

進房/退房時間：15:00/11:00

優惠房價：

APA Hotel是日本連鎖飯店，型態偏商務飯店，雖然房間坪數較小但價格超親民，很適合只是想簡單住一晚的遊客，且APA Hotel大多位於車站附近，交通方便價格又親民，CP值很高唷!!()

參考文章：日本鳥取住宿｜APA Hotel鳥取站前 一晚約兩千台幣 價格超親民

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飯店地點：鳥取県鳥取市富安2丁目138-2

訂房電話：0857-27-8811

Mapcode：125 552 586*33

入住/退房：15:00/10:00

交通資訊： JR鳥取車站步行約四分鐘

官方網站：https://www.apahotel.com/

優惠網址：/

倉吉住宿

東鄉湖位在湯梨濱町，是海水及淡水混合的湖泊，也是山陰地方的八大美景之一，湖的形狀仿如展開雙翅的白鶴，加上有溫泉加持，是許多在地人前往放鬆的好地方!!千年亭就位於東鄉湖旁，在房間內就可欣賞美麗的湖景，非常適合放鬆渡假的好地方~~()

參考文章： 鳥取倉吉住宿｜山陰鳥取千年亭 絕美湖景溫泉飯店

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飯店地址：〒682-0715 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい温泉4-62

Mapcode：345 481 860*84

訂房電話：+81 858-35-3731

進房/退房時間：15:00/10:00

訂房優惠：

米子住宿

日本鳥取縣的皆生溫泉是知名的海濱溫泉度假勝地，來到鳥取必定要來住上一晚，無邊的海岸線與金黃色夕陽美景美不勝收，在溫泉池就能欣賞到皆生海岸的美景，若入住和風客房還能感受榻榻米香氣，在飯店內穿著浴衣感受度假的自在，還有Happy Hour泡盛及白酒、小點心無限供應，絕對是放鬆度假的絕佳選擇!!()

參考文章：日本鳥取住宿｜皆生溫泉華水亭Kasuitei 緊鄰皆生海岸走出飯店就是美麗的沙灘

來到米子旅遊一定不能錯過溫泉飯店，若想找交通方便又有溫泉的親民飯店，那麼米子站前人工溫泉二股湯之華格林里奇飯店()絕對是不二選擇，距離子米車站僅5分鐘的腳程，飯店內有溫泉及三溫暖，價格又超級親民，是商務或觀光旅遊的飯店最佳選擇!!

參考文章：日本鳥取住宿｜米子站前人工溫泉二股湯之華格林里奇飯店 米子站前平價溫泉飯店

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飯店地址：鳥取, 米子, Meijicho 175, 日本

連絡電話：81857250022

進房/退房：15:00/11:00

交通方式：JR鳥取車站 走5分鐘

優惠房價：/

天然溫泉境港御宿野乃飯店()位於JR境港站旁，走出飯店就是水木茂大道，逛完街後就回飯店休息泡溫泉，溫泉從15:00~早上10:00都可以泡，飯店戶外還有足湯~宵夜還有免費拉麵可以吃，早餐更有生魚片海鮮丼飯可享用，CP值相當高的溫泉飯店唷!!

日本鳥取住宿｜天然溫泉境港御宿野乃飯店 JR境港站旁 免費拉麵、冰棒和優格

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店家地址：鳥取県境港市大正町216番地

聯絡電話：0859-44-5489

CHECK IN/OUT：15:00/11:00